Ancelotti, sobre el 'caso Negreira': «Estoy preocupado por este asunto tan grave»

Carlo Ancelotti mostró su inquietud por el 'caso Negreira', un día después de que se conociese que el Barça ha sido imputado por un presunto delito de cohecho a raíz de los pagos que el club catalán efectuó entre 2001 y 2018 a quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. «Estoy preocupado, como todo el mundo, por este asunto tan grave», dijo el técnico del Real Madrid, que expresó su deseo de que «la justicia pueda hacer su trabajo y llegar a una solución» sobre un asunto que sigue manchando al fútbol español.

Las nuevas revelaciones del 'caso Negreira' salieron a la palestra en la rueda de prensa que ofreció el preparador del Real Madrid en la previa del complicado duelo que medirá a su equipo con el Girona, el sorprendente líder de Primera al que el italiano ve en disposición de dar mucha guerra en el campeonato. «Tenemos que dar crédito a lo que dice la tabla, el Girona lo ha hecho mejor en estos partidos que otros. El Girona puede pelear. Tiene una ventaja muy grande al no jugar competiciones europeas y pueden preparar partidos cada semana dando la posibilidad a los jugadores de recuperar, porque lo que afecta más a todos los equipos en estos momentos son las competiciones internacionales. Tenemos lesiones, cansancio y no tenemos tiempo para recuperar», señaló el de Reggiolo.

El cuadro catalán presume de ser el único equipo de la Liga que tiene un balance favorable en sus enfrentamientos con el Real Madrid (tres triunfos catalanes, un empate y dos victorias de los blancos) y el año pasado rascó un punto del Santiago Bernabéu (1-1) para sacarle los colores en Montilivi al conjunto capitalino (4-2) con un póker del Taty Castellanos. «No fue una buena noche, pero mañana no va a pasar lo que pasó la temporada pasada. El Girona está jugando muy bien pero tenemos muchas opciones de ganar», dijo Carletto, «alertado por lo bien que juega el Girona» y por lo ocurrió el curso anterior.

«Vamos a jugar un partido importante contra el líder de la competición. Llegamos con una buena dinámica», indicó el preparador del Real Madrid, que tranquilizó a la parroquia blanca al remarcar que Rüdiger, que salió tocado del duelo intersemanal con Las Palmas, «no tenía nada serio» y podrá ser de la partida. No sucederá lo mismo con David Alaba, que se retiró con un problema muscular, se sometió a pruebas este viernes y descansará el sábado, si bien la dolencia del austríaco no parece revestir demasiada entidad y Ancelotti no descarta que pueda estar disponible para la visita al Diego Armando Maradona en la Champions. «No es nada serio, es una pequeña molestia e intentaremos recuperarle para el martes», acotó.

El técnico confirmó la titularidad de Vinicius, al que ya dio más de media hora el miércoles ante Las Palmas para que fuese rodándose tras más de un mes en el dique seco. «Está bien y va a jugar desde el principio. Creo que puede aguantar 90 minutos, pero depende de lo que le pida hacer. Lo veo muy bien, totalmente recuperado y nos va a aportar», apuntó Carletto, que ofreció su versión sobre el encontronazo con el fluminense que captaron las cámaras de televisión el miércoles. «Le dije que se cuidase porque no queríamos arriesgar. Él quiere jugar al máximo e hizo carreras a una velocidad muy alta. Le dije que se controlase», aseveró.

Elude el cuerpo a cuerpo con Simeone

El italiano dejó caer que puede dar descanso a Rodrygo, un futbolista que ha participado en todos los partidos disputados por el Real Madrid en lo que va de curso pero que anda reñido con el gol. «El problema que tiene Rodrygo es que no ha marcado los goles que todo el mundo esperaba. Pero es el único jugador que ha jugado todos los partidos. Puede ser que un poco de descanso le pueda ayudar», manifestó.

Elogió a Savinho, uno de los baluartes de este Girona que encandila con su juego trepidante y entre las grandes revelaciones del campeonato a sus 19 años. «Es un jugador joven que lo está haciendo muy bien. Tiene mucha calidad, pero tenemos recursos, experiencia y calidad para parar a cualquier jugador», argumentó Ancelotti.

Por lo demás, el técnico del Real Madrid no quiso entrar al trapo de las palabras de Diego Pablo Simeone respaldando las acusaciones de Miguel Ángel Gil Marín sobre las supuestas presiones del Real Madrid contra los árbitros para adulterar la competición. «Lo que dije en la rueda de prensa es lo que pienso, se equivocó en esta declaración. No voy a meterme en un tema que no tiene sentido», atajó.