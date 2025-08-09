Otra derrota cierra una pretemporada inquietante del Athletic

Los amistosos no son partidos para cambiar banderines y conocer nuevos estadios. En unas pretemporadas con cada vez menos encuentros, son una evaluación constante. Y ... el Athletic se presentó en el Emirates Stadium con muy malas sensaciones y muy necesitado de un golpe de efecto. No lo logró. Al contrario. Cerró la pretemporada con aún peor cuerpo. Fue superado con rotundidad por el Arsenal en su quinta derrota seguida. Los de Ernesto Valverde llegarán a la Liga con un único triunfo, ante un Primera RFEF, la Ponferradina. Y para colmo la plaga de lesiones continúa. En el Emirates el entrenador del Athletic perdió a Unai Gómez al menos para el primer partido de Liga.

Los despachos han dejado noticias estupendas al Athletic este verano. Se evitó la marcha de Nico Williams al Barcelona y además se le renovó hasta 2035, llegaron Areso y Robert Navarro y Laporte está en camino. Pero la fe flaquea por la sucesión de problemas en el vestuario: Yeray está apartado por un positivo, Prados y Sancet son baja durante unas cuantas semanas, Egiluz ha dicho adiós a la temporada y Unai Gómez va del Emirates a la enfermería de Lezama.

Los problemas se concentran en el eje de la retaguardia. Con Paredes ausente desde hace dos semanas, la dolorosa realidad es que Valverde se presentó en la cancha del subcampeón de la Premier con sólo un central del primer equipo, Vivián. Con Laporte, aunque firme esta semana, no hay que contar ante el Sevilla y queda por ver si retorna Paredes, inactivo desde el 26 de julio.

Valverde no se salió de su hoja de ruta. El último partido de pretemporada es un ensayo general. Y el once lo dice todo sobre cómo está la cosa para el entrenador a una semana de debutar en Liga ante el Sevilla. Berchiche fue la solución como central. Eso abrió la puerta a Lekue como lateral izquierdo, significativamente por delante de Adama. El deustoarra pasó un calvario para hacer frente a Saka.

Baja de Unai Gómez

Y arriba sorprendió al colocar a Unai Gómez por delante del fichado Robert Navarro como media punta y al apostar por Berenguer como nueve con Maroan y Guruzeta en el banquillo. El partido arrancó con una buena noticia para los rojiblancos. A diferencia de lo sucedido en el doble compromiso de Liverpool, esta vez no flaquearon en el arranque.

Pese a las constantes acometidas de Saka por su banda, los rojiblancos se mantuvieron en pie gracias a la seguridad de Unai Simón. Incluso, pudieron colocarse por delante, pero Galarreta estuvo inocente en el minuto 17 cuando se encontró ante Raya.

La soga de las lesiones volvió a apretar al Athletic. Esta vez le tocó a Unai Gómez, quien pidió el cambio tras notar molestias en la parte posterior de la pierna izquierda. Es una lesión muscular que le convierte al menos en baja ante el Sevilla.

El vía crucis continua. El parte de bajas de los últimos partidos es el que sigue: PSV (Paredes), Racing (Egiluz), Liverpool (Prados y Sancet) y Arsenal (Unai Gómez) Valverde remodeló su ataque al colocar a Navarro en la banda izquierda y desplazar a Nico al centro.

El duelo había sido un monólogo del Arsenal, pero sin que pasaran demasiadas cosas. Apenas cuatro remates de los londinenses hasta los tantos. La lesión fue el anticipo del hundimiento. El Arsenal ha pagado al Sporting Lisboa 63 millones por el sueco Gyokeres para que Mikel Arteta tenga por fin un goleador. Superó con facilidad a Yuri por arriba para anotar el 1-0 en el 34. Dos minutos después Saka firmó a puerta vacía el 2-0.

Los partidos de pretemporada han dejado la impresión de que hay algo más que problemas de efectivos en defensa. El Athletic es además muy frágil. En sus cuatro partidos ante los equipos con los que compartirá la Champions -PSV, el doblete de duelos ante el Liverpool y Arsenal- ha encajado 11 goles, a una inquietante media de casi tres por partido. Y además los cede con poco espacio de tiempo, como si encajar un golpe le dejara noqueado durante un buen rato.

Arriba hay figuras del Athletic empequeñecidas esta pretemporada, como el caso de los hermanos Williams. El mayor parece tener problemas de coordinación con Areso, a quien le quiere dejar el carril libre y eso le hace irse demasiado por dentro. Y al pequeño le cuesta desbordar. Valverde intentó remediar el asunto al dar entrada a Maroan tras el descanso, pero el Athletic era un grupo inofensivo en ataque.

Los doscientos hinchas rojiblancos que se dieron cita en el Emirates miraban más al reloj, con recelo de irse con una goleada, que el campo. La realidad de esta pretemporada es que cualquier equipo pone en dificultades al Athletic y que sus tres rivales de Liga de Campeones le han parecido un puerto Tour de categoría especial. Señales inquietantes para un equipo que ha creado y definido poco y que ha defendido mal.