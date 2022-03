Ancelotti: «No hay euforia. Este club siempre mira hacia delante»

Tras el subidón que representó la remontada frente al PSG en octavos de final de la Champions, Carlo Ancelotti pasa página para volver a situar el foco en la Liga, donde el Real Madrid puede dar un golpe de mano casi definitivo en caso de derrotar el lunes al Mallorca en Son Moix. «No hay euforia en el club. Seguimos compitiendo en la Champions y mañana es otra competición, en la que estamos todos centrados. Es un club que siempre mira hacia delante», dijo el italiano en la previa del duelo frente al conjunto bermellón, correspondiente a la vigesimoctava jornada del campeonato doméstico.

El italiano puso en valor lo logrado ante el PSG. «Ha significado mucho, pero más que en lo deportivo, en lo emocional. A nivel emocional fue bonito e importante. El equipo dio a la afición y la afición empujó al equipo», dijo el técnico del Real Madrid, que se congratuló por tener «un equipo lleno de líderes», entre los que citó a Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, Courtois o Marcelo.

Descartó Ancelotti que la actuación frente al PSG sirva como reclamo para atraer a los mejores futbolistas del mundo. «Dejó una imagen muy buena, pero el Madrid no necesita este tipo de partidos. Habla la historia de este club, su tradición. Salió el partido muy bonito para todos. El Madrid no necesita estos partidos, porque ya tiene esa imagen en el mundo», atajó.

Pese al desgaste del miércoles, dejó entrever que no habrá ningún tipo de revolución en el once que presentará en Son Moix. «No veo jugadores cansados para mañana, pero puedo hacer cambios por el partido que necesitamos plantear. No por cansancio porque no veo jugadores cansados», aseveró el preparador transalpino de cara a un choque en el que su escuadra puede distanciar en diez puntos al Sevilla, tras el empate del cuadro hispalense este domingo frente al Rayo.

Ancelotti podrá contar con todos sus efectivos en Mallorca, lo que aumenta las buenas sensaciones con las que los blancos afrontan la cita. «Tengo a todos los jugadores disponibles y todos los ingredientes para hacer un buen partido. Mallorca va a dar lo máximo. Los partidos de Liga dicen que hay mucho equilibrio. Queda poco y todos darán lo máximo», aseveró el entrenador del Real Madrid.

Renovaciones pendientes

Rompió una lanza por Thibaut Courtois al hilo de un informe elaborado por la revista 'FourFourTwo' que deja al belga fuera del 'top ten' de los mejores cancerberos del planeta. «Courtois, para mí, es el mejor del mundo. Para mí, Carvajal es el mejor lateral derecho del mundo, Mendy el mejor lateral izquierdo del mundo. Debería romper el carné de periodista o de entrenador si dices que Courtois no está entre los diez mejores porteros del mundo», acotó.

Se refirió a las renovaciones pendientes de mimbres claves en su engranaje como Modric, destacando la sintonía que existe con la directiva en este apartado. «No habrá problemas aunque hablaremos con el club. Estamos 100% de acuerdo con las decisiones que va a tomar próximamente el club», incidió.

Elogió, además, a Camavinga, cuya entrada en la segunda parte frente al PSG aportó un plus al Real Madrid para esa última media hora apoteósica que rubricó otra gesta de los blancos en Europa. «Es presente y futuro de este club. Lo tiene claro y nosotros también. El día que Modric, Casemiro o Kroos no estén estarán Camavinga, Valverde o los jóvenes del Castilla como Blanco. Todos son el reemplazo ideal para estas leyendas del club», completó.