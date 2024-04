Ancelotti: «No he encontrado a ningún madridista triste por ganar así» El técnico italiano asegura que su equipo está recuperado tras la batalla en Manchester y espera rematar la Liga este domingo

Daniel Panero Sábado, 20 de abril 2024, 12:42 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«No me sorprende la crítica. Cada uno es libre de opinar. Lo hicimos muy bien. No he encontrado ningún madridista que esté triste, así que háblame del mar marinero...«, afirmó Carlo Ancelotti este sábado en la rueda de prensa previa al partido de su equipo contra el Barcelona. El técnico italiano restó importancia a los detractores por la forma de jugar de su equipo en Manchester y aseguró que sus jugadores «están recuperando bien» de cara a un clásico que puede ser definitivo en la lucha por el título de Liga.

Y es que el Real Madrid llega a la cita en una situación privilegiada. Aventajan en ocho puntos al equipo de Xavi y se jugarán ante su público la posibilidad de dar una estocada al eterno rival y dejar casi finiquitado el título. «El pastel está preparado, falta poner la guinda este mes. Estamos muy cerca, pero jugamos ante un rival muy competitivo. Será el clásico de siempre», afirmó el italiano para referirse a un Barcelona que llegará mermado en el apartado anímico tras el adiós en Liga de Campeones. Parça poner esa guinda, Ancelotti no recurrirá a un cambio de dibujo para pasar a cinco centrales. «Lo descartamos de inicio, no durante el partido. Si hace falta jugar con seis o siete, se hace», añadió. En el partido ante el Barcelona jugarán un papel importante las emociones. El Barça llega tocado y el Madrid eufórico tras sobrevivir a una situación crítica contra el City que se resolvió en los penaltis. «Todos ayudaron mucho. Se pregunta a los jugadores como están. Teníamos muchos informes», aclaró Ancelotti, que tuvo palabras también para tres de los lanzadores desde el punto fatídico. Nacho «decidirá él su futuro», Rüdiger «ensayó tres penaltis el lunes y los metió todos» y Modric «nunca aceptará ser un revulsivo, tiene las mismas ganas de siempre». Los peligros del Barça Por último, Ancelotti fue cuestionado por la nueva hornada de futbolistas que se están destapando en el Barcelona. El equipo de Xavi llegará al Bernabéu muy cambiado desde su última visita y la bandera ahora la llevan dos menores de edad como Lamine Yamal y Pau Cubarsí. «Habla muy bien de ellos lo que están haciendo con esas edad. Es importante, como hemos hecho nosotros, mezclar bien juventud y veteranía», concluyó.