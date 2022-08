El campeón examina su fondo de armario

Ciento seis días después de proclamarse con enorme brillantez y a falta de cuatro jornadas como campeón de la Liga 2021-22, el Real Madrid inicia el formidable desafío de revalidar el título, algo que no logra desde 2008, visitando el campo del ascendido Almería con rotaciones a la vista. Como ya adelantase tras amarrar la Supercopa de Europa imponiéndose al Eintracht en Helsinki, Carlo Ancelotti confirmó ayer que esta temporada tendrá menos tapujos a la hora de agitar el once porque así lo exige un calendario extenuante que tendrá a los blancos inmersos en cinco competiciones, a las que hay que añadir la presencia de muchos de los pupilos del italiano en el Mundial de Catar, cuya ubicación en otoño altera cualquier tipo de planificación al uso. Pero también porque considera que es la fórmula idónea para mantener enchufado a un grupo en el que la competencia se ha acentuado con los fichajes de Rüdiger y Tchouaméni. El preparador de Reggiolo tiene un fondo de armario extraordinario y no hay mejor manera de estrenar el curso que presumiendo de las múltiples variantes que tiene a su disposición.

«Las rotaciones son por el hecho de tener una plantilla muy fuerte y tener a todos motivados. Hay un Mundial y necesitamos una plantilla bastante larga y en buenas condiciones. La idea es rotar más con respecto al año pasado. Tengo una plantilla más completa», analizó Ancelotti en la primera rueda de prensa que ofrecía en Valdebebas desde aquella multitudinaria intervención en el Media Day previo a la disputa de la final de la Champions frente al Liverpool que le valió al Real Madrid la Decimocuarta.

Desde que volviese a tocar el cielo en París, todo han sido alegrías en el acontecer diario del Real Madrid, cuyo éxtasis no se ha visto alterado ni por las famosas palancas de Laporta, destinadas a propiciar el resurgimiento del Barça como seria amenaza a la felicidad merengue. A una pretemporada plácida y sin sobresaltos en forma de lesiones se unió la demostración en la capital de Finlandia de que los blancos no han perdido ni un ápice de su voracidad competitiva. La pantagruélica ingesta de títulos a lo largo de los últimos meses ni mucho menos ha saciado el estómago de un bloque que se ha fijado el reto de pelear por los seis trofeos a los que aspira en la naciente campaña, el primero de los cuales ya ha engrosado sus vitrinas.

Dos bajas

«Las sensaciones son buenas. Tenemos toda la ilusión del mundo de empezar bien la temporada. Defendemos el título y cada partido será competido y complicado», explicó Ancelotti antes de facilitar una convocatoria en la que no entraron Carvajal ni Rodrygo por motivos físicos. El lateral de Leganés arrastra problemas en el tobillo desde hace semanas que aconsejan precaución, pese a que no le impidieron participar en la Supercopa de Europa. Por su parte, el extremo brasileño se perdió la última sesión a causa de una sobrecarga en el muslo derecho.

Son las dos únicas bajas del Real Madrid para un partido en el que los 'outsiders' de Ancelotti confían en empezar a cargarse de argumentos para poner en un brete a un míster que se caracterizó el curso pasado por el inmovilismo en sus alineaciones. Lucas Vázquez se perfila como recambio de Carvajal y Rüdiger también apunta al once, ya sea como central o como lateral zurdo. En el centro del campo, parece claro que Ancelotti apostará por el violín en las citas de mayor alcurnia, pero Almería puede ser una buena plaza para dar rienda suelta al rock'n roll que preconizan sus más jóvenes mediocentros. Arriba, Benzema y Vinicius se antojan fijos, mientras que Asensio demanda minutos tras quedarse inédito en Helsinki.

La abundancia y el sosiego con el que transita Ancelotti contrastan con las cuitas que atormentan a Rubi. El técnico catalán devolvió al Almería a la élite después de que el conjunto andaluz pasase siete campañas consecutivas en Segunda y ahora afronta el reto de mantenerlo en Primera, pero aún no sabe con qué mimbres podrá abordarlo. El control financiero de LaLiga aprieta y en el Almería andan pendientes de hacer caja para cuadrar las cuentas. Sadiq, uno de los principales artífices del ascenso con los 18 goles que facturó la pasada temporada, está en la rampa de salida al igual que Ramazani, que también cuenta con varias novias. Pero, a la espera de que se concreten esas posibles ventas, Rubi cuenta con ambos para encarar al Real Madrid con un once muy parecido al que certificó el ascenso el pasado mes de mayo en Butarque.