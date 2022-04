El Real Madrid busca rematar a un campeón con el cuchillo afilado

El Real Madrid quiere demostrar ante el Chelsea que ha aprendido del pasado. Los blancos regresaron de Stamford Bridge con un botín tremendo, pero están sobradamente avisados del elevado peaje que puede acarrear un exceso de confianza. Hace cuatro temporadas salieron de Turín con un tesoro aún más reluciente, tres goles de ventaja frente a la Juventus la noche en que Cristiano Ronaldo avistó un romance incipiente y comenzó a sopesar la ruptura de un matrimonio extraordinariamente rentable. Pero la Juventus derrochó carácter en la vuelta e hizo temblar el Santiago Bernabéu. El bicho salió al rescate cuando la prórroga parecía inevitable, mas el susto quedó en el recuerdo. Con el Ajax, la campaña siguiente, no tuvieron tanta suerte.

Carlo Ancelotti también sabe de esto. Al italiano se le escapó una Champions con el Milan que acariciaba con un 3-0 al descanso. Ocurrió dieciocho años atrás en Estambul y el Liverpool de Rafa Benítez acabó tiñendo la 'orejona' de rojo en la tanda de penaltis. Por eso, y pese a que el 1-3 cosechado en Londres le tiene con un pie en semifinales, el conjunto de Chamartín es consciente de que tendrá que ofrecer otra gran actuación para rematar a un campeón herido que llega a la capital española con ánimos renovados y el cuchillo afilado.

El set en blanco que los 'blues' le endosaron el sábado al Southampton a domicilio ha servido para revitalizar a la escuadra de Thomas Tuchel, que ha retocado el discurso. Seis días atrás, decepcionado por la imagen de su equipo en una semana infausta, aseguraba que la remontada era imposible. «Con este nivel no podemos pensar que la eliminatoria está viva. ¿Cuántos equipos en el mundo consiguen remontar esto? ¿Conseguir tres goles? No es realista», sostuvo. Ahora, el germano sigue subrayando la dificultad de la empresa, pero ya no la considera una quimera. «No tenemos las mejores opciones, dado el resultado de la ida, dada la competición y dado el oponente y su estadio. Pero nunca nos manejamos en función de las posibilidades que tenemos en base al resultado. Es poco probable remontar, pero merece la pena intentarlo y si lo intentamos, será porque juguemos a tope, al límite», avisa.

El fútbol es una montaña rusa permanente y quien sube demasiado alto se arriesga a meterse un tortazo morrocotudo. De ahí que los mensajes que han salido en los últimos días de la 'casa blanca' hayan sido unánimes: la eliminatoria sigue estando viva. Lo dijo el sábado Emilio Butragueño tras el partido ante el Getafe y lo reiteraron este lunes Ancelotti y Casemiro. «Tenemos que jugar un partido completo, sabiendo que habrá que sufrir, luchar y competir durante los 90 minutos. Tenemos que plantear el mismo partido que en la ida, teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor para intentar ganar la eliminatoria», aseveró el transalpino. «Seguro que será un partido muy difícil. Hicimos los mejores 90 minutos de la temporada el otro día, pero no nos podemos fiar de nada. Va a ser un partido muy difícil y complicado porque estamos hablando del campeón de la Champions y tenemos que darlo todo», corroboró el brasileño.

Tuchel quiere marcha

El Real Madrid librará el segundo asalto con una ausencia de calado, la de Militao, que vio la tercera amarilla en Stamford Bridge y cumplirá sanción. Su baja la cubrirá Nacho, con el castillista Rafa Marín como recurso de emergencia después de que Vallejo, el otro central de la plantilla, se quedase fuera de la convocatoria tras dar positivo por coronavirus. Pero los blancos también tienen buenas noticias. Mendy volverá al lateral izquierdo, una vez superada la fatiga que le hizo perderse el choque contra el Getafe. Carvajal, Modric y Kroos descansaron igualmente el fin de semana y llegan frescos a otra batalla sin cuartel en la que volverá a ser imprescindible el despliegue de Valverde.

Porque Tuchel ha repasado a fondo la lección y quiere emplear la fórmula que le sirvió para descabalgar al Real Madrid la temporada anterior: conducirle al colapso. «Necesitamos encontrar una vía para que el partido sea más físico», adelantó en la previa tras reconocer que sus pupilos no pudieron ejecutar bien el plan en Londres por la capacidad de los blancos para manejar los tiempos.

Los 'blues', que pisarán por primera vez el Santiago Bernabéu, tienen la baja del lesionado Lukaku, un actor secundario en cualquier caso a la hora de interpretar la partitura porque el delantero belga no es del agrado de Tuchel, pero podrán contar con Azpilicueta, toda vez que el capitán navarro superó la covid-19 y entró en la lista, tras perderse la última jornada de la Premier.