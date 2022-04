Ancelotti: «Estoy muy feliz de ser dependiente de Benzema»

A Carlo Ancelotti no le molesta para nada que se diga que el Real Madrid tiene 'Benzemadependencia'. Es más, lo asume con el orgullo natural de saber que tiene a sus órdenes a un futbolista de época. «La temporada dice que hay dos delanteros que han destacado mucho, Vinicius y Benzema. En el pasado tuvimos a Cristiano, a Bale... Decir que tenemos dependencia de Benzema es la verdad, no hay que ocultarlo. Estoy muy feliz de ser dependiente de Benzema», proclamó un día antes de que los blancos reciban al Chelsea en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto de Chamartín afronta el desafío con el cruce bien encarrilado tras el 1-3 de la ida gracias al 'hat-trick' que anotó en Stamford Bridge un ariete al que Ancelotti describió como «la representación perfecta de lo que tiene que ser un delantero centro en el fútbol moderno». Pero el experimentado técnico de Reggiolo no se fía un pelo de los 'blues'. «Todo el mundo sabe que va ser un partido difícil, como siempre son unos cuartos de final de Champions. Tenemos que jugar un partido completo, sabiendo que habrá que sufrir, luchar y competir durante los 90 minutos. Tenemos que plantear el mismo partido que en la ida, teniendo en cuenta que esperamos un rival que va a sacar lo mejor para intentar ganar la eliminatoria», manifestó.

Ancelotti no teme que la renta con la que el Real Madrid regresó del sur de Londres provoque una relajación de sus futbolistas. «La suerte que tengo es que la plantilla conoce muy bien este tipo de partidos. Estoy seguro de que no saldremos al partido relajados. El estado de ánimo es el de una plantilla feliz de jugar este partido porque es una posibilidad grande de llegar a una semifinal de la Champions. El Chelsea es un rival muy fuerte y le tenemos respeto», aseveró.

Desde que la temporada levantase el telón, Ancelotti viene repitiendo que ve al Real Madrid capaz de competir con cualquiera en la Champions, pero el transalpino es remiso a que se coloque a los blancos como favoritos por la dificultad que tiene el torneo rey del fútbol europeo. «Nadie puede decir que va a ganar la Champions porque es una competición muy complicada. Competir se puede competir, no todo el mundo puede hacerlo, pero lo dije a principio de temporada porque conozco muy bien a este equipo y se las cualidades que se necesita para competir en esta competición. La experiencia y la personalidad de los jugadores es muy importante», acotó.

Futuro

Zorro viejo, el preparador del Real Madrid sabe que Thomas Tuchel juega al despiste cuando asegura que los 'blues' tienen escasas opciones de estar en semifinales tras el varapalo de la ida. «El Chelsea viene aquí para luchar e intentar pasar la eliminatoria. Sabe muy bien que es complicado, pero lo van a intentar porque esto es el espíritu del fútbol y el de los equipos grandes que nunca se rinden», remarcó.

Dejó claro que entre sus planes no está entrenar a la selección italiana, al menos por el momento. «A mí me gusta el día a día, no solo los partidos. Tenía un entrenador que decía que el trabajo de los entrenadores es el trabajo más bonito del mundo si no hubiera partidos. No es esto, pero el día a día… Hasta que no cambie mi chip no voy a entrenar a una selección porque no me gusta entrenar tres veces al año», explicó.

Expresó, una vez más, su satisfacción por haber regresado el pasado verano a Chamartín. «Con el Everton me encontré muy bien, trabajamos muy bien porque la relación con el club fue muy buena. Pero después llegó la llamada del Real Madrid y era realmente difícil decirle que no al Madrid. Era el único club que si me llamaba no le podía decir que no». ¿Se ha ganado el derecho a seguir la temporada que viene con lo que ha hecho hasta la fecha?, le interpelaron: «Ojalá que sí. No estoy pensando en esto. Mi contrato es muy largo. Si el club es feliz, yo sigo feliz. Si el club no es feliz, lo agradezco por el tiempo que he pasado aquí. Tengo confianza en que el final de temporada va a salir bien y en que podré seguir feliz», atajó.