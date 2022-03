Pochettino: «¿Mbappé el mejor del mundo? Messi tiene siete Balones de Oro»

Mauricio Pochettino está obligado a hacer ejercicios de funambulismo cada vez que le preguntan por Neymar, Mbappé y Messi. Responda lo que responda el técnico del PSG, siempre habrá una estrella que pueda sentirse agraviada. Volvió a suceder en la rueda de prensa previa al choque contra el Real Madrid, correspondiente a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones. ¿Considera a Mbappé el mejor jugador del mundo?, le preguntaron al argentino. «Messi es el mejor del mundo con siete Balones de Oro. Luego tenemos grandísimos jugadores y aspirantes a ser los mejores. El estado de forma de Kylian habla por sí solo. Está entre esos jugadores que son los mejores y que más están brillando», replicó el preparador de Murphy, siempre moviéndose entre arenas movedizas.

La presencia de Mbappé en el Santiago Bernabéu monopoliza el foco del enfrentamiento entre dos de los transatlánticos del fútbol mundial. Más aún desde que el astro sufriese un fuerte golpe en el empeine de su pie izquierdo que disparó las alarmas en el seno del PSG. Pochettino tranquilizó sobre el estado del atacante. «Vive en una convulsión intensa y exagerada. Tenemos tranquilidad absoluta, está bien. En el momento del golpe gritó de dolor y tenía dolor. A las dos horas podía caminar tranquilo. Espero que pueda entrenar bien después de la rueda de prensa».

Más allá de ese percance que no le impedirá vestirse de corto en el feudo de Chamartín, Mbappé será protagonista por su condición de futurible del Real Madrid. Pochettino no teme que el runrún mediático distraiga a su estrella. «Estamos tranquilos por Kylian, eso está claro. Es maduro aunque sea joven. Quiere estar en la foto y defender los colores que viste. No dudo de Kylian. Su rendimiento no va a estar mediatizado por todo lo que ocurre en el entorno», aseveró.

«No tenemos miedo»

Restó importancia el entrenador del PSG a las bajas de Mendy y Casemiro en las filas de su adversario. «El Madrid no va a cambiar su forma de jugar por los jugadores lesionados y sancionados. La filosofía de juego es la misma. Nos conocemos bien, hemos visto todos sus partidos y ellos han visto los nuestros. Tendremos intensidad, vamos a intentar luchar por el control del balón para alejarnos de nuestra área. Vamos a intentar sacar bien el balón y luego presionar para tener ocasiones. Es un partido en el que también podemos esperar cosas tácticas dependiendo de los jugadores en el campo», indicó el argentino.

Ensalzó Pochettino al Real Madrid, pero remarcó que acuden al Santiago Bernabéu sin ningún temor. «Ganamos en el partido de ida y tenemos que seguir adelante. Respetamos al Real Madrid, a sus jugadores. No es casualidad que el club ganase trece títulos de Champions, pero no tenemos miedo. Sabemos que tenemos que hacer un partido serio y exigente. Esta es la competición que le gustaría ganar a cualquier jugador, plantilla o club. Intentaremos clasificarnos para cuartos de final«, completó.