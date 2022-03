Ancelotti: «No podemos volvernos locos. Hay que ganar, no golear»

Modric: «Claro que me gustaría jugar con Mbappé»

Luka Modric volverá a desempeñar un papel crucial en el choque de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones frente al PSG. La baja de Casemiro y la duda de Kroos traspasan al croata la mayor parte de la responsabilidad de lo que suceda en el centro del campo del Real Madrid. El balcánico acepta el reto y apela al apoyo de la parroquia blanca para superar la eliminatoria. «Hemos jugado muchos de estos partidos y el público, con su ayuda, siempre es muy importante. Les necesitamos como el otro día con la Real Sociedad. Que nos empujen en momentos complicados. Su rol será clave«, señaló.

El volante lamentó la ausencia de Casemiro y la situación de Kroos. «Lo de Casemiro es una pena, significa mucho en nuestro juego. Pero tenemos otros jugadores, como Valverde o Camavinga, que lo puede hacer bien. Veremos si llega Kroos, yo creo que puede estar. Yo, a lo de siempre, cubriendo aún más porque no estará Casemiro, pero eso nos toca a todos, sobre todo en fase defensiva. Juegue quien juegue, lo hará bien», manifestó.

Modric resaltó que lo más importante ante el PSG será «salir con personalidad, buena energía y agresividad«. Negó además que en el vestuario del Real Madrid estén pendientes del estado físico de Kylian Mbappé, duda a causa del pisotón que sufrió el lunes.»Ni hemos hablado de ese tema. Estamos enfocados en nosotros, no queremos que nadie se lesione; queremos que Kylian esté bien. En estos partidos si no estás al 100%, no juegas. Nosotros, concentrados», incidió antes de lanzar un guiño al astro de Bondy. «Uno siempre quiere jugar con grandes jugadores y él lo es. Claro que me gustaría jugar con él, pero a día de hoy es futbolista del PSG y ya veremos lo que pasa en un futuro. Es complicado hablar de otros jugadores que no están aquí, porque otros clubes se pueden enfadar. Pero claro que nos gustaría jugar con él», recalcó.

Se refirió, por último, a Sergio Ramos, que viajó acompañando a la expedición del PSG pero no se vestirá de corto en el que fue su estadio durante 16 temporadas. «Hablo con él casi todos los días. Será bonito verlo otra vez. El Bernabéu tiene que recibirlo con todo el cariño posible, es una leyenda de este club, uno de los mejores defensas de la historia y para mí... Que no se ofenda nadie, no lo digo por ser su amigo, pero es el mejor defensa que ha jugado en el Real Madrid. Estoy seguro que el Bernabéu le regalará todo su cariño. No puede ser de otra manera», auguró.