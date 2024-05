Mbappé se despide del PSG: «Necesito un nuevo desafío»

Amador Gómez Madrid Viernes, 10 de mayo 2024, 19:47 | Actualizado 19:55h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Kylian Mbappé confirmó este viernes a través de un vídeo en sus redes sociales que el domingo jugará su último partido en el Parque de los Príncipes con el PSG y que está será su última temporada con el equipo francés, aunque no desveló aún su destino, que está irremediablemente ligado al Real Madrid. «Siempre he pensado que necesitaba un nuevo desafío después de siete años en el PSG», aseguró Mbappé, tres meses después de comunicar al club francés que no continuaría en la entidad.

El Real Madrid esperará a después de la final de la Liga de Campeones que se disputará el 1 de junio para anunciar de forma oficial el fichaje de Mbappé, que asegura que ha vivido «con altos y bajos» su etapa en el PSG, pero que no se arrepiente de haber renovado cuando el club blanco ansiaba su contratación. «El PSG nunca deja a nadie indiferente y no me arrepiento de lo que he hecho. Llevaré a este club conmigo toda mi vida y voy a continuar con cualquier club», comentó el delantero galo. «El domingo terminará esta aventura en el Parque de los Príncipes (contra el Toulouse). Siento un montón de emociones. Han sido muchísimos años, oportunidades de ganar cosas con el equipo francés que me han permitido tener mi primera experiencia en un club con muchísima presión, crecer como jugador, convertirme en campeón y crecer como hombre. También cometer errores con toda la gloria que he logrado», destacó el crack de Bondy, para quien el PSG siempre le ha exigido «al máximo». MERCI. 🔴🔵 @PSG_inside pic.twitter.com/t0cL2wPpjX — Kylian Mbappé (@KMbappe) May 10, 2024 «Es difícil dejar a los fans del PSG después de este amor durante siete años», insistió Mbappé, que quiso dar las gracias a sus todavía compañeros del PSG y a los técnicos que le han dirigido (Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique) y a los directores técnicos Leonardo y Luis Campos. «Personas formidables que me han ayudado en mi camino», subrayó. «Nunca pensé que sería tan difícil dejar Francia, la Ligue 1», añadió en su vídeo de despedida de cuatro minutos. Mbappé recordó que aún espera ganar «otro título» con el PSG, la Copa de Francia que el Paris Saint-Germain disputará el 25 de mayo contra el Olympique de Lyon, después de haber conquistado esta temporada el título de liga. El astro francés ha esperado sin embargo a comunicar públicamente su despedida del PSG tras la eliminación en la Champions y la clasificación del Real Madrid para la final de Londres del primer día de junio. A partir de entonces ya se podrá hacer oficial el fichaje tan ansiado por Florentino Pérez y esperado por parte del madridismo.

