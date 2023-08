Gran Canaria presume: «Misa es una de las nuestras»

Con España coronada como campeona del mundo de fútbol, un éxito rotundo y que hace saltar por los aires barreras y todo tipo de convencionalismos, la explosión de felicidad también ha llegado a Canarias, con Misa Rodríguez como embajadora estelar y que salió, como en su día Andrea Falcón, de la cantera isleña, con las dificultades añadidas que comporta este escenario. Ahora todo son felicitaciones y parabienes, pero es de justicia poner en valor a figuras que, en silencio y con mil dificultades, lucharon en su momento para que el fútbol femenino germinara y se hiciera sitio en el panorama local y regional. De ellos, también, es una parte de esta copa que es orgullo nacional y entra en la eternidad.

Allá por 1978 tacharon de «loco» a Pacuco Ramos cuando arrancó su siembra con la cantera femenina en Gran Canaria. Más de cuarenta años después, el Unión Viera ha consolidado 3 equipos con 66 jugadoras más otra veintena que conforman sus categorías inferiores. La final le pilló a Pacuco de vacaciones por Extremadura. Emocionado, calificó como «un ataque de locura» lo acontecido en Australia con este entorchado planetario. «Ha sido increíble, no sé si impensable, pero sí justo, porque nuestra selección ha demostrado que es la mejor. Este campeonato debe ser un punto de partida para ir afianzando todo el trabajo que se viene realizando desde los últimos años. A mí me tocó vivir la etapa inicial de todo, cuando nadie creía en el fútbol femenino y cada paso que tratabas de dar para avanzar implicaba una lucha enorme. Ahora disfruto de esto sin olvidar que nos queda mucho por hacer», expone.

Ramos, «muy contento» por el hecho de que el fútbol grancanario tenga en Misa a una embajadora en este elenco irrepetible («es una de las nuestras», recalca), aún reclama mejoras en las competiciones canarias para poder seguir creciendo: «Tenemos el problema de la densidad de población, que nos impide disponer de más jugadoras y categorías. No puede ser que se sigan enfrentando niñas de 13 años a mujeres de 40, porque en la Territorial, Preferente o Nacional se da esto. Pero lo que ha hecho la selección nos va a dar mayor visibilidad y, desde mi responsabilidad federativa, continuaré trabajando con la misma ilusión por el fútbol femenino. Estas chicas nos dan más fuerza si cabe».

María León, hija del inolvidable Mamé, fue otra precursora. Empezó en el fútbol sala con 16 años y en 1996 emigró a Suecia e Inglaterra para probar suerte en su sueño por disfrutar del deporte rey. También ha ejercido de entrenadora. «Que España gane a Inglaterra, que nos saca una distancia enorme en todo lo que concierne al fútbol femenino, es algo extraordinario. Mientras veía y disfrutaba con la final no podía olvidarme de los campos de tierra en los que jugué y en todas las penurias que siempre hubo en nuestro fútbol femenino. Misa no creo que pasara por eso porque se fue muy joven, pero lo suyo tiene un mérito increíble. Sin palabras», añade.

Avances

«La Federación Española habló de poner estructuras para que en 2024-2026 se notaran los avances pero todo se ha adelantado y espero que sirva para dar más fuerza y recursos a nuestra competiciones, a la profesionalización. Recuerdo que no hace mucho para ir a competiciones con la selección había que pedir excedencias en los trabajos y pagaban cantidades ridículas. Ahora somos campeonas del mundo. Que se note en todo y que no se olvide el fruto del trabajo bien hecho. Que esto no quede en algo pasajero», subraya.

Más de 25 años estuvo ligada al fútbol Migdalia Rodríguez. Jugó, entrenó y hasta en cargos de responsabilidad política mostró su sensibilidad con el fútbol femenino del que ahora todos hacen bandera pero que no siempre contó con esta adhesión multitudinaria: «Me enganché al Mundial en cuartos. Reconozco que no había visto antes los partidos. Pero ya desde que empecé, noté en la selección una cohesión, una determinación, un espíritu... No me cabía duda de que lo iban a lograr. Lo han merecido».

«Somos muchas las que hemos tratado de poner nuestro granito de arena en tiempos que no fueron fáciles y en los que no se te reconocía nada. Todo eran problemas y dificultades. En el fútbol canario también pagamos la insularidad, la lejanía. Me acuerdo de Andrea Falcón, que ha sido una estrella, saliendo, como Misa, de un entorno humilde. Me acuerdo de todas nuestras chicas que han salido a jugar siempre dándolo todo y que ahora se ven representadas por las campeonas del mundo. Nos hemos trabajado este éxito. El fútbol canario, con Misa, y el español han hecho todo para que seamos las mejores del mundo. Es una sensación increíble vivir esto, un privilegio. Tanto sacrificio ha valido la pena», argumenta.