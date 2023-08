El gran salto del fútbol canario en la Roja

El fútbol femenino está en pleno auge, no solo a nivel nacional sino también en el ámbito de Canarias. Un proceso social y deportivo de cocción lenta que llega ahora a ejemplificarse con la esperada final del Mundial de Australia-Nueva Zelanda, en la que la Roja se medirá este domingo -11:00, hora canaria- con Inglaterra con la presencia, además, de una jugadora isleña de contrastada calidad como es Misa Rodríguez.

Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil en los últimos años. El presidente del Comité de Fútbol Femenino de la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), Juan Francisco Ramos resumía con lacónica nitidez esa evolución: «Es muy simple. Para jugar, antes pagaban y ahora cobran. Por supuesto, hay que entrar en muchos detalles. Antes animabas a las jugadoras a probar en torneos amateurs. Sufragabas de tu bolsillo los viajes y aún se miraba con recelo su práctica».

En su opinión, «desde que comenzamos con esto, tuvimos una buena época en los 90, pero luego volvió a bajar de manera considerable. Ahora vuelve a crecer de manera considerable, pero aún no hay suficientes niñas. En una fase de máximo auge, hemos llegado a tener 39 clubes con equipos femeninos».

Distinas instantéaneas de Misa Rodríguez con la selección española. EFE/RFEF

El repunte en las Islas

En este sentido, los datos son más que elocuentes: «Cuatro canarias han jugado hasta ahora con la selección: María José y Sandra Hernández -ambas actualmente en la UDG-, Andrea Falcón -Benfica- y la propia Misa. Y hay un equipo en la máxima categoría como es el Granadilla. En las divisiones intermedias no había nada hasta que se crearon las nueva Segunda RFEF nacional en la que tenemos hasta siete equipos -cuatro de Gran Canaria y tres de Tenerife-. Seguimos trabajando para continuar animando a las nuevas generaciones».

Por su parte, Patricia Martín, delantera del Unión Viera -uno de los clubes decanos de las Islas- se pronunció en similares términos: «El crecimiento ha sido considerable. Pero es verdad que, si bien en la Península llevaban creciendo con unos años de ventaja, lo cierto es que aquí hemos tardado más, posiblemente por la propia lejanía, pero no por falta de calidad. Ahora vemos muchas niñas que están jugando en otras regiones, algo que no se veía antes. Ahora, con la presencia de España en este Mundial, esto va a beneficiar muchísimo a ese crecimiento».

No obstante, para la ariete rojinegra «quedan muchas cosas por mejorar. La visibilidad de nuestra actividad está aún a un abismo del masculino. Pero lejos de eso, el hecho de cobrar una cuarta parte o que aún son pocas las futbolistas que puedan vivir en exclusividad de esto, en comparación con los chicos. Insisto en que se han dado pasos importantes, pero no por ello no podemos dejar de avanzar porque aún queda mucho», concluyó.

Ampliar Patri Martín, jugadora del Unión Viera C7

Vanessa Quintana es una de las pocas supervivientes del extinto proyecto de la UD Las Palmas femenino que sigue aún en activo. Con una experiencia de más de dos décadas en el balompié isleño, no duda en que la evolución «es más que palpable. Yo empecé en el fútbol mientas estaba en la Universidad. Venía, de hecho, del baloncesto, y en aquellos tiempos te ponían un entrenador que hacía de todo. Ahora los equipos tienen dos auxiliares, preparador físico, nutricionista, fisio, analista....», subrayó.

Quintana recuerda el día que la llamaron para vestir de amarillo en aquel peregrino proyecto. «Invitaron a Las Palmas a formar parte de aquella máxima categoría y de la noche a la mañana estaba ahí jugando. Fue una buena experiencia y todo un orgullo para mí, si bien al año siguiente descendimos y, de repente, desapareció el equipo. Prácticamente no nos dijeron nada. Es en ese tipo de detalles en los que te das cuenta de las importantes diferencias que siguen habiendo entre el fútbol masculino y el femenino», agregó.

Ampliar Vanessa Quintana, junto con el presidente del Unión Viera, Juan Francisco Ramos -izquierda-, y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia. FIFLP

Insultos y contrastes

Paula Coba es una de las grandes figuras isleñas que miran al futuro. No en vano, y tras comenzar desde los tres años en la Escuela del Heidelberg, la novel guardameta disputó fases de ascenso a la Liga Reto con el Unión Viera y defendió los colores del Femarguín antes de enrolarse este verano en el AEM de Lleida con tan solo 17 años.

«Cuando comencé, era de las pocas niñas que jugaban a este deporte. Encima era portera y recuerdo que mi madre llegó incluso a dejar de venir tras oír insultos que me lanzaban algunos aficionados», recuerda la arquera. «Ya en los últimos años era habitual ver dos, tres o cuatro compartiendo juego con equipos que ya mixtos. Pero es que aquí, en Cataluña, estoy en un club que tiene 19 equipos femeninos en la cadena y que además, tienen claro que el primer equipo de la entidad es el femenino. No solo por la clasificación, sino por difusión mediática y presupuesto», aseveró.

Ampliar Paula Coba, en su etapa con el Femarguín. C7

Presente en las prelistas de la selección sub 17, Coba presume de admirar a porteras como Misa, quien también jugó en el Femarguín. «No coincidí con ella pero sé lo que hizo aquí y lo que ha supuesto su carrera para el fútbol femenino tanto de este país como de Canarias y yo la admiro. Gracias a la huella de jugadoras como ella, este deporte ha avanzado muchísimo en las Islas. Ahora compiten en categoría nacional no solo el Granadilla sino también el Femarguín, el Guiniguada, el Unión Viera, el Juan Grande, el Fundación Tenerife, la UDG B y el Real Unión de Tenerife».

Dónde ver la final

Aunque la mayoría lo verá entre familiares y amigos, varias iniciativas colectivas se han abierto en los últimos días para poder presenciar de forma masiva este esperado encuentro entre España e Inglaterra.

«Aunque en principio nos juntaremos amigas y compañeras para verlo, hemos intentado a través de contactos y el boca a boca con familiares que se pudiera ver en un centro comercial conocido de la ciudad en pantalla grande, a ver si conseguía calar la idea», reconoció Patri Martín, recordando los casos en los que se orquestan propuestas similares con el combinado masculino.

En paralelo, el presidente del Femarguín, Miguel Ángel Sánchez, explicó que el partido «lo veremos en la playa de Arguineguín, ya que hemos conseguido que el Ayuntamiento nos habilite unos toldos, una tele grande y un espacio acondicionado. Ya hicimos el llamamiento a la gente para que acuda y venga a disfrutar de la final».

Ampliar Miguel Ángel Sánchez, presidente del Femarguín. C7

Asimismo, en el municipio de Telde, el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez abrirá sus puertas este domingo, a partir de las 10:30 horas, para seguir la final.

La instalación teldense pondrá a disposición de toda la ciudadanía el patio de butacas y un proyector de largo alcance para seguir esta cita histórica. Cabe destacar que la entrada al recinto será gratuita hasta completar el aforo.

Después de disputar los tres primeros encuentros de la cita oceánica -victorias ante Costa Rica y Zambia y derrota frente a Japón-, lo más probable es que la actual guardameta titular del Real Madrid esté en el banquillo en esta final. En cualquier caso, su brillante trayectoria ha permitido abrir nuevas puertas para un fútbol canario que hasta hace unos años estaba en pañales y que ahora continúa ganando resonancia nacional e internacional.

Cuatro isleñas con historia en la selección

Posiblemente por ese aislacionismo que ha vivido el balompié canario con respecto al fútbol del resto del territorio, lo cierto es que solo cuatro jugadoras isleñashan tenido el orgullo de vestir la rojigualda hasta la fecha.

Ampliar De izquierda a derecha: María José Pérez, Misa Rodríguez, Andrea Sánchez Falcón y Sandra Hernández, las cuatro jugadoras canarias que han vestido la camiseta de la selección absoluta. C7

María José Pérez ha sido la pionera en estas lides. No en vano, el gusanillo por este deporte lo lleva en la sangre. Es prima del actual jugador del Real Betis, Ayoze Pérez, y ya a los 18 años debutó en Primera División con el Sabadell. Es en la actualidad la máxima artillera de la historia del Granadilla y ha sido internacional en hasta 10 ocasiones, marcando incluso un gol con la elástica nacional.

«El fútbol femenino ha cambiado muchísimo. A lo que era, cuando empecé, a lo que se ve en la actualidad, hemos experimentado muchísimos cambios».

En su opinión. «hay que valorar la labor de todas aquellas que nos precedieron, que lucharon tanto y lo tuvieron que dejar de una forma u otra, pero que nos dieron un legado que ahora las nuevas generaciones lo disfrutan. Ahora, gracias a los éxitos cosechados en los últimos años, la repercusión no deja de crecer.

A su juicio, «la sociedad se ha dado cuenta de que el fútbol femenino ha llegado para quedarse. Por ello, creo que sería un error que la gente siga comparando el masculino con el femenino. En otros deportes no ocurre, simplemente coexisten y la gente los disfruta. Lo que necesitamos es que los medios y la gente nos sigan haciendo visibles».

Sandra Hernández comparte vestuario y experiencia en la selección, disputando un total de seis encuentros -un gol incluido- tras haber defendido en el pasado la camiseta de equipos como el Barça y el Valencia.

Andrea Sánchez Falcón es otra de las futbolistas canarias que han jugado con la Roja en hasta 11 ocasiones. Forjada en el Unión Viera, cuenta en su haber con un currículum más que envidiable, defendiendo los colores de clubes como el Atlético de Madrid, el FC Barcelona, el América de México y actualmente el Benfica portugués.

Orígenes entre Telde y Arguineguín

Al igual que David Silva o Juan Carlos Valerón, la estela de Misa Rodríguez se forja en Arguineguín. Tras sus inicios en el Club Yoñé de La Garita -Telde-, la actual cancerbera del Real Madrid creció deportivamente en Arguineguín, antes de dar el salto a la Península en dirección al Atlético de Madrid.

Ampliar Misa tambén jugó como portera de fútbol sala en sus inicios, llegando a una final con una plantilla netamente femenina en un torneo frente a equipos masculinos. C7

«Desde muy pequeña demostró tener mucha personalidad», señaló Miguel Ángel Sánchez, máximo responsable del conjunto moganero. «Empezó con nosotros en alevines y compaginó una liga femenina corta con una liga masculina de fútbol sala en la que competía con un equipo compuesta solo por chicas que incluso llegó a la final. Era algo increíble.

«De hecho, cuando subió a categoría senior, tenía la posibilidad de alternar entre el primer equipo y el 'B' junto con otra portera de la cantera, porque arriba teníamos a Aco, que era una gran guardameta. Y recuerdo que ella me dijo que prefería quedarse en el filial, porque lo que quería era jugar. Y fue todo un acierto porque se consolidó. A mitad de temporada subió al primero y posteriormente llegó la llamada del Atlético. Ahí empezó todo», explicó Sánchez.