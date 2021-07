Italia-España, en directo

¿Nervios? Al ver la alineación me ha venido un futbolista a la cabeza. Y ojalá se repita lo que ocurrió con él. ¿Quién es? Cesc Fábregas. No hay delantero centro puro, no están ni Morata y ni Gerard Moreno, y Oyarzabal, a priori, ejercerá de falso nueve. Cruzamos los dedos para que ocurra lo mismo que con el catalán. Y España esté en la final del domingo. ¡Ojalá!