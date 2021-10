«Hay que estar orgullosos, es el camino para el Mundial»

La noche fue un carrusel de emociones. De perder la semifinal a empatarla, a acariciar la final y, al fin, a caer en la tanda de penaltis ante Italia. No es fácil bajar las pulsaciones tras un tiovívo así. Luis Enrique y los jugadores se despidieron del campo aplaudiendo a la afición. Uno de los capitanes, Sergio Busquets, no dejó de repetir una palabra: «Orgullo». «Es una pena. Queríamos estar el domingo en la final. El equipo ha sido mejor en casi todo el partido. No merecimos ir por debajo en el marcador y luego empatamos. Hemos sacado el orgullo. El orgullo que siento yo por este equipo», insistió.

El centrocampista catalán estaba emocionado. «Todos daban por favorito a Italia, pero hemos sido superiores. Con jugadores tan jóvenes. Esto les va a servir de mucho y en los próximos torneos este equipo va a luchar por lo que merece», señaló pensado en el Mundial de Catar. «Italia es una buena selección, pero hemos sido mejores. La tanda de penaltis ha sido una lástima. Es momento de estar triste pero orgullosos», subrayó.

«Queda año y medio y este es el camino para el Mundial. Hay una gran selección, un gran grupo. Ojalá podamos luchar por algo más que una semifinal», animó Busquets.

Lo mismo pensaba Laporte, revalorizado en este campeonato. «Hemos demostrado ser una gran selección, que juega muy bien. Practicamos un fútbol espectacular. Nos podemos ir contentos pese a no haber ganado esta semifinal. Parecía que había selecciones sobre el papel más fuertes y han caído antes», recordó. Y no se olvidó del seleccionador: «Le debo mucho a Luis Enrique. Es un gran entrenador. Ha sabido llevar al grupo, que es espectacular».

Para Jordi Alba, como para todos los jugadores, fue un «golpe duro». «Merecíamos más. Pero estoy orgulloso de toda la expedición. Somos un grupo magnífico. A la afición hay que agradecerle su apoyo. Hemos jugado de tú a tú contra una de las mejores selecciones de Italia que recuerdo», comparó. Es optimista de cara al futuro. «Llevo diez años en la selección y hacía tiempo que no veía un grupo así. Con esta ilusión. Hay futuro, con un equipo técnico magnífico», dijo.