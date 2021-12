La encrucijada de Mbappé

El cambio de año pone presión adicional a los clubes que aún no han logrado atar a sus estrellas. A partir del 1 de enero, los futbolistas que finalizan contrato el próximo 30 de junio son libres de negociar su futuro con luz y taquígrafos, lo que disparará la rumorología una vez se abra el mercado invernal de fichajes. Porque los nombres que hay encima de la mesa tienen mucho pedigrí. El más rutilante de todos ellos es Kylian Mbappé, que tras desoír las numerosas ofertas de renovación que le ha presentado el PSG se encuentra en la encrucijada.

El astro galo, viejo objeto de deseo de Florentino Pérez, dejó claro en una reciente entrevista concedida a la cadena CNN que en enero no recalará en el Real Madrid. Eso no significa, por supuesto, que su destino no pueda quedar sellado en las próximas semanas. El atacante lleva meses embarcado en una cuidadosa estrategia que pasa por no soliviantar a la propiedad catarí del PSG con declaraciones altisonantes, a la vez que expresa su afán por afrontar nuevos retos.

Sus esfuerzos están consagrados por el momento a su actual club, que encarará una volcánica eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el equipo que admira desde niño. Ese cruce, cargado de morbo, eleva la presión sobre el crack y tapona cualquier tipo de movimiento oficial, aunque no soterrado.

Pero Mbappé no es la única figura cotizada que se encuentra en semejante tesitura. Dentro de seis meses vence también el contrato con el Chelsea de Antonio Rüdiger, zaguero alemán por el que de igual modo pugna el Real Madrid, que confía en rematar una operación similar a la que llevó el pasado verano al Santiago Bernabéu a David Alaba a coste cero. En su misma situación están Bale, Marcelo e Isco, tres estrellas venidas a menos que tienen colgado el cartel de transferibles, pero cuya venta parece una quimera.

Dembélé, Pogba, Di María...

Afrontar un traspaso en enero o acometer una renovación de última hora son las dos opciones que les restan a varios clubes para evitar la marcha de futbolistas importantes sin ningún tipo de contraprestación para sus arcas. Es el caso del Barça con Ousmane Dembélé. El objetivo de Joan Laporta es prolongar el vínculo con el extremo galo, pero sus pretensiones económicas son un obstáculo, pese a que Xavi Hernández ha pedido un esfuerzo al mandatario azulgrana.

Difícil parece también la permanencia más allá del verano de Paul Pogba en el Manchester United. El centrocampista galo está en la órbita de clubes como Real Madrid, PSG o Juventus, pese a su irregular trayectoria en Old Trafford. El Chelsea se arriesga a perder a César Azpilicueta, Thiago Silva y Andreas Christensen, además de a Rüdiger. Ángel Di María (PSG), Ivan Perisic (Inter de Milán), Lorenzo Insigne (Nápoles) o Alexandre Lacazette (Arsenal) son otros futbolistas de postín que tienen su futuro en el aire.