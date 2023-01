El Real Madrid, obligado a sofocar el incendio

El Real Madrid está cercado por las llamas. El varapalo que les propinó el Barça en la Supercopa de España ha agudizado la depresión por la que atraviesan los blancos desde que RB Leipzig, Girona y Rayo Vallecano quebrasen, con el Mundial de Qatar llamando a la puerta, la sólida imagen que ofrecieron en los dos primeros meses de competición. El recuerdo de aquel bloque que levantó la Liga y la Champions entre abril y mayo del año pasado también parece haber quedado consumido por el fuego. Las encendidas loas de entonces han dejado paso a aceradas críticas. «Todo el mundo da por muerto al Real Madrid», asumía con resignación el miércoles Carlo Ancelotti, un técnico que sabe por propia experiencia lo voladiza que es la memoria futbolística. «Pero mañana (este jueves) es una oportunidad de salir de esta dinámica», aclaró de inmediato el italiano.

Las palabras de Ancelotti sirvieron para exponer el afán reivindicativo que existe dentro de un vestuario tocado, pero no hundido. «Tenemos que tener calma y confianza porque la temporada es muy larga. Vamos a jugar contra equipos fuertes, pero no vamos a bajar los brazos nunca. Vamos a salir de esta. Cuándo no lo sé, puede ser mañana, el domingo... pero vamos a salir. Este equipo va a competir hasta el final en todas las competiciones», aseveró el comandante de una tropa a la que se le presenta la ocasión de sofocar el incendio antes de que reviente el perímetro.

La Copa del Rey, tradicionalmente a la cola dentro de la lista de objetivos del Real Madrid, se presenta ahora como un posible bálsamo. De ahí que Ancelotti vaya con todo. O con lo que le queda, para ser más precisos. Porque a las bajas por lesión de Alaba, Tchouaméni y Lucas Vázquez se suma la de Carvajal, con molestias en el aductor. Además, Modric necesita gasolina, por lo que Carletto dejó al croata en Madrid con la esperanza de que llene cuanto antes el depósito. Le necesita más que nunca.

Templo maldito

En el Estadio de la Cerámica, templo maldito para el conjunto de Chamartín desde febrero de 2017, sí estarán en cambio Courtois y Benzema, el escudo y la lanza. También se espera a Nacho, cuyo carácter precavido espera hacer extensible Ancelotti al resto de una zaga que está más cuestionada que nunca. «Es muy fiable y puede aportar cosas buenas en este momento. Hemos sido muy optimistas en defensa en este tramo y hemos encajado seis goles. Cinco de ellos, excepto el penalti de Alaba, los podíamos haber evitado con pesimismo», reprochó el técnico, que citó a los castillistas Vinicius Tobias y Mario Martín para el litigio con un Villarreal embalado.

El cuadro groguet no cae desde el 6 de noviembre, cuando hincó la rodilla ante el Mallorca. Después enlazó seis victorias, hasta que el Celta frenó la racha el pasado viernes con un empate en Balaídos. Fundamental para esa exitosa serie ha sido el regreso de Gerard Moreno, artífice de cinco tantos y tres asistencias que han impulsado al conjunto azulejero bajo el mando de Quique Setién.

El preparador cosechó cuatro tropiezos en su salto al ruedo, pero el triunfo sobre el Espanyol en la decimocuarta jornada de Liga operó como punto de inflexión para un equipo que desde entonces ha superado tres trámites coperos frente al Santa Amalia, el Guijuelo y el Cartagena, protagonizando además una escalada en el torneo de la regularidad que le ha permitido instalarse en puestos europeos.

Especialmente dulce fue la victoria sobre el Real Madrid que celebró hace solo doce días. La polémica desatada a raíz de dos penaltis muy controvertidos, uno por bando, no restó un ápice de mérito a la brillante actuación del Villarreal, superior de principio a fin a un adversario impotente. «Nos vale para motivarnos y saber que se les puede ganar, para basarnos en algunas situaciones de juego, pero será diferente», avisó Pau Torres de cara al duelo de este jueves. «No hago caso de que esté en mal momento o cansado. Seguro que vendrá a ganar en las mejores condiciones y sabiendo que viene de estar herido. Y cualquier animal herido es mucho más peligroso», alertó Setién.

El cántabro podrá hacerle frente con Foyth, que se dañó el hombro ante el Celta pero se ha recuperado a tiempo. Su concurso es crucial porque se ha revelado como un efectivo alguacil de Vinicius. Los lesionados Kiko Femenía, Nicolas Jackson y Lo Celso, el sancionado Pedraza y Danjuma, rumbo a la Premier League, son las ausencias de una escuadra que no pisaba su feudo en Copa desde enero de 2019. Allí le ha hecho cuatro emboscadas al Real Madrid desde entonces. Ahora prepara otra celada.