Complicada salida blanca antes de la Supercopa

El Real Madrid afronta este sábado en La Cerámica un complicado duelo, a solo cuatro días de la Supercopa de España, en la que el vigente campeón de Europa y de Liga se enfrentará el próximo miércoles al Valencia en la primera semifinal. En un escenario que no se les da nada bien a los blancos y frente a un Villarreal en buena dinámica y en crecimiento, el colíder de la Liga tiene la posibilidad, al menos durante un día, de alcanzar la cabeza del campeonato en solitario. Sin embargo, tras sufrir en la Copa ante el Cacereño con la unidad B, el rival de la primera jornada liguera del año es de cuidado y el Submarino Amarillo amenaza con empañar la trayectoria madridista y golpear sus aspiraciones. Por ello, Carlo Ancelotti apostará por su equipo de gala, solo trastocado por la ausencia del lesionado Carvajal, para sumar tres puntos en un partido que el técnico italiano vaticina como «muy abierto».

«Para ganar al Villarreal hay que sacar lo mejor», reconoció este viernes Ancelotti, cuyo equipo, aunque muy poderoso en todas sus líneas, sigue ofreciendo dudas defensivas, especialmente en el centro de la zaga, cuando el Real Madrid tendrá que minimizar el peligro que representa Gerard Moreno, escoltado por dos extremos con mucho desborde como son Samu Chukwueze y Yéremy Pino. La gran novedad del Villarreal estará sin embargo en la portería, ya que tras el traspaso de Gerónimo Rulli al Ajax será el veterano Pepe Reina quien ocupará la meta del Villarreal, después de que el argentino haya convertido a su equipo en el segundo menos goleado de la Liga, solo superado por el Barça.

Sin embargo, es el Real Madrid el conjunto más goleador de la competición, con más del doble de tantos que el Villarreal (35 frente a 17), y para intentar reafirmarse en terreno tan difícil vuelve a disponer de Benzema y Vinicius, La única duda de Ancelotti es dar la titularidad a Rodrygo para acompañar arriba al francés y a su compatriota brasileño o apostar por Fede Valverde, lo que se antoja más probable para reforzar el medio campo madridista con mucho más físico, aparte de que el uruguayo dispone de un disparo lejado temible.

Sea como fuere, con un tridente en ataque o cuatro jugadores en el centro del campo, es un examen de altura para el Real Madrid, que en sus cinco últimas visitas a La Cerámica solo ha podido sumar empates y ahora se enfrenta al equipo de Quique Setién pensando también en la Supercopa, aunque Ancelotti insista en que ahora solo toca la Liga y ya habrá tiempo para dedicar el cuerpo y la mente al torneo de Arabia Saudí. Con su once tipo y la importancia del choque, la desgana que demotró el Madrid ante el Cacereño, hasta que le salvó precisamente Rodrygo, no puede volver a repetirse si los blancos no quieren ceder en su pelea directa ante el Barça, al que superarán en la tabla la noche de este sábado con un punto que, según se desarrolle el encuentro en La Cerámica, pudiera hasta darse por bueno para los intereses merengues, aunque significase un paso atrás.

Nueva identidad

El Villarreal es un adversario al que Quique Setién, más ofensivo que Unai Emery, está intentando dotar de una nueva identidad que se pondrá a prueba ante el defensor del título y colíder, ahora que el Submarino atraviesa un buen momento, especialmente de confianza. El Villarreal siempre se crece ante su afición en su estadio y La Cerámica estará este sábado a reventar para un enfrentamiento que promete mucho, dada la trayectoria ascendente de los locales y que la mayoría de titulares madridistas descansaron en Cáceres para iniciar el desafío que se les presenta a los blancos en este inicio de año, con el regreso a la Liga en vísperas de la Supercopa.

«El reto del año es intentar igualar lo que hemos hecho en 2022, intentar repetirlo e incluso mejorarlo», reconoce Ancelotti, que ha trasladado a sus jugadores la trascendencia de un duelo de alto nivel, con el Madrid obligado a cambiar el chip contra un Villarreal que está muy cerca de los puestos europeos y daría un golpe en la Liga en caso de victoria. Ahora son todos los mejores, después del pobre papel de los menos habituales en la Copa, los que están obligados a reinvindicarse y permitir que su entrenador cumpla el deseo de su técnico, tan poco partidario de hacer rotaciones en el campeonato liguero, y mucho menos cuando el enemigo amenaza tanto. Al menos en teoría.