Ancelotti: «Todo el mundo da por muerto al Real Madrid»

Suenan tambores de guerra entorno al Real Madrid a raíz de los últimos tropiezos de un equipo que voló hasta el pasado mes de noviembre, pero Carlo Ancelotti está convencido de que su equipo saldrá más pronto que tarde del bache. «Tenemos que aguantar este mes, estos partidos. Todo el mundo da por muerto al Madrid, pero mañana es una oportunidad de salir de esta dinámica. Tenemos que tener calma y confianza porque la temporada es muy larga. Vamos a jugar contra equipos fuertes, pero no vamos a bajar los brazos nunca. Vamos a salir de esta. Cuándo no lo sé, puede ser mañana, el domingo… pero vamos a salir. Este equipo va a competir hasta el final en todas las competiciones», aseveró el técnico en la previa del duelo que medirá a su equipo con el Villarreal, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

El italiano reconoce que se trata de un «momento complicado», pero rezuma confianza porque cuenta con «jugadores fantásticos» que ni mucho menos han dicho su última palabra. «Este es un equipo joven. Todos hablan de Modric, Kroos y Benzema, pero también tenemos que hablar de Rodrygo, Vinicius, Camavinga, Militao, Tchouaméni. Es el inicio de un ciclo en este club. Están llegado al final de sus carreras jugadores que han marcado una época muy importante en este club, pero están empezando otros. Es un momento de transición de una época fantástica a otra. El día que Karim, Toni y Luka paren de jugar hay otros que tomarán el mando de este equipo. No es el fin, es el inicio de un ciclo», arguyó en respuesta a quienes dan por agotados los tiempos de bonanza en su escuadra.

Ancelotti considera que el pulso con el Villarreal representa «una oportunidad para salir pronto» del delicado escenario que vive su equipo. Es un partido difícil, pero tenemos la motivación porque es una gran oportunidad», incidió en una rueda de prensa en la que remarcó que «era previsible» que no estuviesen a tope a estas alturas del curso y lamentó las lesiones de figuras importantes como Tchouaméni, Alaba o Lucas Vázquez que han mermado el potencial del Real Madrid.

Sacó la cara por Kroos y Modric, dos de esos veteranos sobre los que ahora se centran las críticas. «Toni lo está haciendo muy bien en todos los partidos, está en buena condición física porque ha descansado. Lo de Luka es distinto porque vuelve del Mundial, su condición no es óptima pero poco a poco va a aportar», explicó el transalpino. Defendió también a Camavinga. «El cambio contra el Valencia fue técnico. Lo hizo bien pero lo cambié para evitar jugar con diez. Contra el Barcelona lo hizo bien pero lo cambié para meter más jugadores delante. Tengo confianza en él, es verdad que muchas veces lo que quitado al final de la primera parte y no siempre he sido justo, pero tengo confianza en él», dijo sobre el mediocentro francés.

Exige más «pesimismo» defensivo

Puso el foco sobre los errores en la retaguardia y elogió la figura de Nacho, ese defensa cuyo pesimismo tanto han echado de menos los blancos en las últimas citas. «Nacho es un defensa muy fiable, ha jugado muy bien contra el Valencia como lateral izquierdo y en este momento puede aportar buenas cosas. Hemos sido muy optimistas en este tramo porque hemos encajado seis goles que se podían evitar con más pesimismo. Más allá del penalti de Alaba, hemos regalado cinco goles que se podían evitar con algo más de pesimismo», desgranó Ancelotti.

Descartó cualquier tipo de paralelismo entre la situación actual y la que vivió el Real Madrid en la segunda temporada de su primera etapa en el banquillo de Chamartín. «Es una casualidad. El año pasado también tuvimos un bajón en enero y salimos muy bien. Vamos a salir bien también esta temporada», apuntó.

Subrayó que su papel en la tesitura actual es «evaluar bien lo que está pasando, ser lo más objetivo posible y hacer las cosas más sencillas posibles. En el fútbol lo más sencillo de hacer es defender bien», incidió. ¿Su receta? «Tener la confianza y no perderla en un equipo que hasta noviembre lo ha hecho muy bien. Estamos en competiciones muy importantes y tenemos una plantilla con jugadores fantásticos. Hay que tener confianza».