Simeone: «El Real Madrid tiene un montón de herramientas para competir»

Diego Pablo Simeone es zorro viejo en esto de los derbis y sabe que la mejor manera de restar presión a su equipo es tratar de calmar el ambiente. «Nos jugamos los dos lo mismo. El resultado que aparezca dejará a uno eliminado y ese lo pasará peor», manifestó el técnico del Atlético en la concisa rueda de prensa que ofreció antes de medirse al Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey, pese a que el torneo se presenta como la única tabla de salvación para los colchoneros en una temporada en la que ya se despidieron de Europa y están a trece puntos del líder de la Liga.

«Pensamos en el Real Madrid en equipo. Tiene un montón de herramientas para competir. Llevaremos el partido donde podamos hacerle daño», subrayo Simeone cuando le preguntaron por Vinicius.

El Cholo valoró la mejoría del Atlético en los últimos partidos. «Le veo mejor desde que volvimos del Mundial, con mucha más opciones ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien. El grupo lo veo comprometido, con ilusión y vamos a jugar un partido importante, una eliminatoria con un equipo muy fuerte, con un entrenador que admiro muchísimo, con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego», apuntó.

Elogió el colectivo del Real Madrid, más allá de las individualidades. «Tienen jugadores muy importantes, destacar a uno solo te quedas corto. Cuando decide competir bien lo hace muy bien. Pondremos ilusión, fuerza, ganas y hacer un partido importante», comentó.

El técnico del Atlético tuvo buenas palabras para su homólogo del Real Madrid. «Decir extraordinario es excesivo. Lo único que puedo hablar de la relación con Ancelotti, solo en lo referente a su faceta como entrenador, porque no tengo otra, aunque me gustaría para aprender porque es una persona muy inteligente... Puedo decir que tengo una muy buena relación, me parece una gran persona», señaló el argentino.

Además, se mostró partidario de eliminar las prórrogas. «Es una situación del juego donde habría que no ir al alargue, ir directamente a los penaltis... Seguramente que la personalidad del jugador influye mucho en esa acción de los penaltis», argumentó.