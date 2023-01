Ancelotti: «El fútbol necesita a alguien como Vinicius»

Un nuevo derbi más con Vinicius en el foco. El extremo brasileño, protagonista hace unos meses en el Metropolitano por sus bailes a la hora de festejar los goles y los insultos racistas que recibió, sigue siendo objeto de debate, toda vez que los zagueros y las aficiones rivales continúan buscándole las vueltas y el carioca no deja de entrar al trapo de las provocaciones, lo que a veces le desconecta de los partidos. Como ya hiciera hace unos días al término del duelo liguero con el Athletic, Carlo Ancelotti aprovechó la previa del derbi ante el Atlético en cuartos de final de la Copa del Rey para defender a su pupilo cuando se le preguntó si en el Real Madrid temen que todo ese caldo de cultivo propicie algún tipo de lesión del internacional con la 'Canarinha'.

«Ojalá que no. Estamos concentrados en el jugador, que mantiene su condición física y el aspecto mental tenemos que protegerlo porque es un jugador que necesitamos y que el fútbol necesita. Tiene un talento extraordinario y tenemos que proteger el aspecto físico y mental. Lo veo muy motivado y concentrado. No se queja y va a aportar», aseguró.

Ancelotti subrayó que el derbi será «un partido especial contra un equipo fuerte». «Volvemos a casa tras dos meses y tenemos ganas«, indicó el técnico del Real Madrid, focalizado en el objetivo de lograr el pase a semifinales independientemente del aliciente añadido que supone eliminar al Atlético. »No pensamos en eso. Es una oportunidad importante, nada más. Es un gran rival y ganar al Atlético cuesta. No es un partido más, sino especial. Ellos están mejorando y será entretenido«, auguró el italiano.

El Real Madrid llega al duelo revitalizado por sus triunfos frente a Villarreal y Athletic con un centro del campo rejuvenecido. Eso no significa necesariamente que se haya producido un cambio de guardia, sino que el proceso está en marcha y así deben asumirlo todos, según dejó claro Ancelotti cuando se le cuestionó sin Kroos y Modric quedarán en segundo plano. «Son profesionales, entienden muy bien lo que es esta entidad, la calidad de esta plantilla. No necesito explicar a veces por qué no juegan porque ellos lo entienden muy bien. A principios de temporada hemos hablado de este tema. Es un momento de transición de esta plantilla que todo el mundo tiene que entender. Los veteranos tienen que tener comprensión y los jóvenes paciencia. Esa fue una de las claves del éxito la pasada temporada», razonó antes de subrayar la vigencia del alemán y el croata. «Han aportado mucho, están aportado mucho y aportarán en esta temporada. Han jugado muchos partidos juntos siendo determinantes y seguirán así», explicó.

Considera Ancelotti que «no sería injusto» que futbolistas como Ceballos o Asensio no jugasen de inicio ante el Atlético teniendo en cuenta su buena respuesta en los últimos partidos. «Pueden ser una parte de la rotación que tenemos que hacer en este tipo de partidos y en esta parte de la temporada. Tenemos que meter el mejor equipo posible y es lo que intentaré hacer», argumentó el técnico.

El doble pivote, una opción para el futuro

Asume que Valverde no ha llegado todavía «a su mejor nivel» tras el Mundial, pero defendió que «está progresando y aportando», aunque «no como en la primera parte de la temporada, algo que ve «normal» teniendo en cuenta su participación en la Copa del Mundo. «A Valverde no solo le pedimos goles, sino que aporte en el aspecto defensivo y ofensivo y lo está haciendo. Cuando alcance su mejor nivel volverá a marcar», incidió.

Confirmó la vuelta de Alaba ante el Atlético, no así la de Tchouaméni, al que confía en tener disponible para la cita del domingo contra la Real Sociedad. «La condición del equipo está mejorando», se congratuló, pese a que persisten también las bajas de Carvajal, Lucas Vázquez y Hazard.

Aplaudió una vez más el compromiso de Nacho, cuyo desempeño le satisface «en todas las posiciones» de la zaga. «Cumple siempre. Sus características son más de un central pero es tan inteligente… Es un pesimista que puede cumplir en todas las facetas defensivas. A él le gusta más como central y lo tengo en cuenta, pero mañana jugará de lateral», indicó entre las risas de la prensa.

Ensalzó igualmente el ímpetu de Camavinga, que a veces le cuesta tarjetas al centrocampista galo pero que Ancelotti considera «una cualidad». «Es agresivo porque tiene mucha energía y a veces le pasa esto. Es un medio moderno que cubre bien la posición de los centrales y nos aporta mucho. El partido que jugó ante el Athletic fue sobresaliente. Tácticamente estuvo muy bien y el aspecto defensivo lo hizo de manera fantástica. Me gustó mucho», recalcó sobre un futbolista al que no descarta ubicar en un doble pivote con Tchouaméni algún día: «Puede ser una idea para el futuro», reconoció.