Ancelotti: «El resultado es demasiado abultado»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras el triunfo de su equipo frente al Barcelona y sorprendió al asegurar que la goleada por 4-1 no fue del todo justa. «Ha sido un partido en el que nos ha costado mucho. El resultado es demasiado abultado para cómo ha jugado el Barcelona. Con 3-1 el partido estaba igualado, pero con el cuarto ellos ya bajan los brazos», afirmó.

Fue un partido en el que su equipo se adelantó muy temprano en el marcador con dos goles a la carrera de Vinicius, un arranque meteórico que al italiano le pilló por sorpresa. «No esperaba encarrilar el partido tan pronto, pero hemos estado muy inspirados al contraataque. Puede que después del 2-0 hayamos utilizado demasiado la contra, teníamos que haber controlado un poco más el juego», añadió.

En ese escenario el que mejor se movió fue Vinicius. El brasileño anotó un 'hat trick' que desarboló al Barcelona para decantar la final y demostrar que sus problemas físicos son historia. «Ha necesitado dos o tres partidos para volver a su mejor nivel, pero ya ha vuelto», afirmó, al tiempo que habló del tirón de orejas que le dio al brasileño en el tramo final del encuentro con 4-1 en el marcador. «A mí el tacón no me gusta. Lo ha hecho Vinicius y también lo ha hecho Bellingham y no me gusta», sentenció.

Nacho, con «los pelos de punta»

La final de la Supercopa también fue especial para Nacho. El defensa, de 33 años, levantó su primer título como capitán y se mostró eufórico a la conclusión del choque. «Tengo Los pelos de punta, ha sido una semana dura pero es un sueño hecho realidad», afirmó antes de asegurar que el Real Madrid está «en una dinámica muy buena y bien física y mentalmente».