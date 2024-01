Xavi: «Pido disculpas a la afición»

Xavi Hernández hizo autocrítica tras la final de la Supercopa contra el Real Madrid. El técnico de Tarrasa se mostró decepcionado después de un partido en el que no consiguieron contrarrestar el ataque del eterno rival y en el que los culés acabaron goleados por 4-1. «Teníamos muchas esperanzas, mucha ilusión y nos ha salido el peor partido de todos. Hace un año vivimos la mejor cara del fútbol y hoy nos toca vivir la más amarga. Pedir disculpas a la afición porque nos ha costado competir. He vivido muchas derrotas en mi carrera y al final nos hemos repuesto. El Barça volverá», afirmó.

Las palabras de Xavi llegaron después de un partido en el que el Barcelona comenzó llevándose la primera en la frente. A los diez minutos ya perdía por 2-0, algo que para Xavi condicionó el resto del choque. «Hemos empezado muy mal. Después pudimos recortar distancias, pero el 3-1 nos puso difíciles las cosas. El Madrid nos ha hecho mucho daño a la contra, no hemos sabido parar esas transiciones y son justos vencedores», señaló.

Pese a la dureza de la derrota, Xavi quiso ver el aspecto positivo de ella de cara al futuro. «Ojalá nos sirva para competir mejor. Serán días duros, de aguantar mucha crítica y toca aceptarla porque no hemos estado al nivel que requería la final. A reponerse y a por los títulos que quedan«, sentenció.

«Cabreados»

«En estos momentos estás cabreado porque siempre duele perder contra el Real Madrid. Los dos goles en diez minutos han marcado el partido. No ha podido ser, pero seguro que saldremos de ésta. Hay que hacer autocrítica y seguir adelante«, afirmó, por su parte, Sergi Roberto nada más terminar el partido. El capitán del Barcelona reconoció que los suyos no habían hecho su mejor partido y «espera que no pase factura» y que el equipo «aprenda de la derrota».