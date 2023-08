Rubiales le rogó a Hermoso salir en el vídeo de disculpas y ella se negó

Luis Rubiales sabía que se había equivocado. O al menos sabía que debía salir a pedir perdón después de su beso a Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega del título de campeonas del mundo a la selección española. Y lo hizo en un vídeo de una manera un tanto particular. Grabado en el aeropuerto de Doha, el presidente de la Federación Española de Fútbol dice que «seguramente» se habrá equivocado, entre otras cosas. Pues bien, la intención del máximo responsable del fútbol en España era que también la futbolista del Pachuca apareciera en ese documento, según informa Relevo. Ella se negó.

Al parecer, las primeras horas del viaje desde Sidney a Doha, donde el avión que trasportaba a las mejores del mundo hizo una escala, fueron de total tensión, con las acciones del dirigente como protagonistas. De alguna manera, había que salir al paso de la polémica que se había creado por ese beso de Rubiales y también por sus inexplicables gestos en el palco, una obscenidad tocándose los genitales, a escasos metros de la Reina Letizia y la Infanta Sofía. Y, al mismo tiempo, por sus insultos en la Cope a todas las personas que le habían afeado estas acciones. Rubiales y su grupo de trabajo trataron de que Hermoso también hablara para rebajar el asunto, para que todo quedara en una mera anécdota, algo que pasó en el marco de una celebración por un triunfo histórico. Pero no. El máximo dirigente se encontró con el 'no' de la futbolista.

De hecho, el propio seleccionador, Jorge Vilda, acudió a la zona donde estaba la futbolista con su familia para mediar. Para tratar de convencerla de que hablara, después de la negativa con la que se encontró Rubiales. Tampoco surtió efecto. Según cuenta Relevo, el entrenador acudió en tres ocasiones a ese lugar, y siempre con el 'no' como respuesta. De esta forma, solo salió el presidente en el comunicado, grabado en Qatar, en el que pide disculpas a su manera.

Es más, cuenta el medio deportivo de Vocento, que unas declaraciones atribuidas a Jenni Hermoso fueron escritas por el departamento de prensa de la Federación Española. «Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante», se decía que había dicho la futbolista. Pero no fue así. Ella se limitó, en un vídeo, a afirmar «no me ha gustado, ¿pero qué hago?». Y de ahí, por el momento, no se va a mover.