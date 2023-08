El Gobierno reprende a Rubiales por su beso a Jenni Hermoso

El beso que le dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial femenino ha levantado una amplia polvareda. El ministro de Cultura y Deporte en funciones, Miguel Iceta, ha reprendido al presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) por un gesto que ha considera una falta de respeto y un atentado contra los derechos de las mujeres.

«Ayer vivimos un acontecimiento deportivo pero también vivimos un momento de igualdad, de derechos y respeto a las mujeres. Todos hemos de ser especialmente cuidadosos en nuestras actitudes y nuestras acciones. Creo que es inaceptable besar en los labios a una jugadora para felicitarla», ha declarado el responsable gubernamental durante su aparición en el programa 'Las mañanas de RNE', de Radio Nacional España.

Iceta, que ha felicitado al combinado que entrena Jorge Vilda por su histórico triunfo en Sídney y que ha servido para que las mujeres rompan otro techo de cristal, ha reclamado que Rubiales dé «explicaciones» y le ha solicitado que «pida excusas» por una actuación que, considera el titular de la cartera de Cultura y Deporte, no responde a la dignidad del cargo que ostenta el presidente de la FEF ni concuerda con la imagen que deben ofrecer los representantes de las instituciones en aras al fomento de la igualdad que precisa la sociedad a todos los niveles.

«Lo primero que ha de hacer es dar explicaciones y presentar excusas. Eso es lo lógico y lo razonable. (...) Quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos porque estamos dando un mensaje a la sociedad y el mensaje es: igualdad de derechos es respeto», ha remarcado Miquel Iceta. «Hay que evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia», ha insistido.

Aún más lejos que Iceta han ido Irene Montero e Ione Belarra, que han calificado de «violencia sexual» el beso de Rubiales a Jenni Hermoso. «No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo 'que pasa'. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí», ha señalado la ministra de Igualdad del Gobierno en funciones en un tuit del que se hacía eco Ione Belarra. «Lo que todas pensamos, si hacen eso con toda España mirando, qué no harán en privado. La violencia sexual contra las mujeres tiene que terminar. Un abrazo a las Campeonas!», exponía la secretaria general de Podemos.

La vicepresidenta Yolanda Díaz también ha expresado su sentir por lo sucedido tras la final. Aunque no escribió ningún tuit sobre lo ocurrido, sí compartió los mensajes de sus compañeros de Sumar. Desde Ernest Urtasun hasta la portavoz Marta Lois. Todos coincidían en pedir la «dimisión» de Rubiales y usaban términos como «machismo repugnante» y «comportamiento sexista» para definir el gesto de Rubiales.

Adriana Lastra, exportavoz del PSOE, ha pedido directamente la dimisión del presidente de la FEF. «Lo de Rubiales no es una anécdota, es puro machismo. No le quitéis importancia, no lo comparéis con Iker y Sara, no le riáis la gracia a esta gentuza que se cree con derecho a magrear a las mujeres. Ya está tardando en disculparse y dimitir», ha argumentado.

Rubiales responde: «No estamos para gilipolleces»

Mientras la clase política salía en tromba a afearle su conducta, Rubiales trataba de quitar hierro al asunto. «No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos. Un pico de dos amigos celebrando algo... de verdad, no estamos para gilipolleces. Con todo lo que he pasado, no estamos para tontos del culo. Ha habido más besos, no míos, sino de otra gente», le respondió el presidente de la FEF a Juanma Castaño durante una entrevista concedida al programa 'El partidazo de Cope' con motivo del histórico triunfo de España sobre Inglaterra en la gran final del Mundial femenino disputado en Australia y Nueva Zelanda.

Crispado por las preguntas del periodista deportivo, Rubiales prefirió cargar contra quienes, considera, han sacado de contexto lo sucedido para convertirlo en arma en su contra. «No me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo», dijo el máximo dirigente federativo, que defendió que el beso «es una tontería que no tiene maldad». Y mostró su indignación porque «siendo campeonas del mundo hay gente que habla de esto...». «Si hay tontos que sigan con sus tonterías», abundó en los micrófonos de la Cope.

Jenni Hermoso trató de zanjar el tema en mejores términos. «No hay nada, el beso queda en una anécdota», dijo la atacante española en 'El partidazo de Cope', manteniendo la línea que había seguido con sus compañeras cuando las imágenes de televisión comenzaron a correr como la pólvora por las redes sociales. Aunque reconoció de nuevo que no se esperaba el gesto de Rubiales, le tendió un capote al dirigente. «A día de hoy todo va a estar mal visto. Si la gente le quiere dar bombo, que se lo dé. Fue un momento de fusión, no hay nada más allá», insistió. Y, al borde del ataque de risa, dejó claro que no tiene nada con Luis Rubiales: «Segurísimo que no va a ir a más», remató.