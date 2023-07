«Hay jugadoras que no están que nos vendrían muy bien»

Las críticas a Jorge Vilda tras la sonrojante derrota de España ante Japón en el Mundial femenino no se han hecho esperar. Al técnico español, que llegaba a la cita de Australia y Nueva Zelanda en una situación algo delicada tras el problema con las 15 futbolistas en rebeldía, que dejaron el equipo por las diferencias con él, le acompañaban hasta ahora los resultados. Sin embargo, tras la goleada ante las niponas el gran señalado es el seleccionador, que se ha ganado las iras de las redes sociales y los palos de Verónica Boquete, de la que Vilda prescindió en 2017 tras más de una década años como internacional.

La actual jugadora de la Fiorentina y comentarista de RTVE, recordó con cierto ventajismo las ausencias de varias jugadoras en el combinado español. «Hay jugadoras que no están y que nos vendrían muy bien. Echamos en falta tanto a Mapi León como a Patri Guijarro», afirmó con rotundidad la que durante años fue emblema de la selección española.

Los zascas de la gallega continuaron con los errores en el planteamiento ante las niponas: «Se ha equivocado antes y durante el partido, los cambios no han mejorado nada al equipo, y en parte se debe a que nos falta gente que no está en este Mundial, algo que te condiciona a la hora de buscar soluciones», comentaba la jugadora reabriendo una herida que parecía cerrada cuando varias de las rebeldes españolas abrieron la puerta a su regreso pero entre las que no estaban las dos jugadoras del Barcelona nombradas por la exinternacional española. «Se nota que en partidos como este, partidos difíciles, nos falta un poco más».

Las dos, unas de las mejores del mundo en su puesto, se mantuvieron firmes en su postura, igual que Lola Gallardo o Nerea Eizaguirre, entre otras. No así Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, que sí trasladaron su voluntad de regresar a la selección a través de un correo electrónico y que se encuentran actualmente disputado este Mundial. Pese a la reconciliación parcial con la columna vertebral del Barça, el cisma entre las internacionales sigue lejos de estar totalmente superado.

«A veces necesitas un palo de estos para crecer. Pedimos perdón, no estamos orgullosas de lo que hemos hecho hoy en el campo», expuso la MVP de la última Champions Aitana Bonmatí tras un encuentro en el que también el seleccionador quiso entonar el mea culpa. «Si hay un responsable de la derrota, soy yo», dijo un autocrítico Vilda, convencido de que el equipo levantará la cabeza en el próximo duelo ante Suiza en octavos de final.

Las jugadoras salieron con rabia tras el duro correctivo recibido ante Japón, y así lo manifestaron Olga Carmona y Salma Paralluelo. «Nos vamos un poco jodidas, pero la motivación e ilusión queda intacta», dijo la defensa del Real Madrid, que ante las asiáticas debutó como capitana en un partido oficial.