Japón sonroja a España

España estará en los octavos de final del Mundial femenino y se enfrentará a una sólida Suiza el próximo sábado (7:00 h/La 1). Hasta aquí los datos que pueden conducir a un cierto optimismo con el combinado de Jorge Vilda en la cita de Australia y Nueva Zelanda. Las sensaciones ya son otra cosa, ya que el duro correctivo recibido ante Japón (4-0) en el último partido de la primera fase quitan cierta ilusión a quienes veían en este grupo un equipo con licencia para soñar con grandes metas en el torneo.

La Roja tiene argumentos para competir ante cualquiera pero no lo demostró en el envite ante las niponas que dirimía cual de las dos selecciones sería primera del grupo C. Jorge Vilda repitió su intocable 4-3-3 en Wellington, con un once de gala sin la capitana Ivana Andrés, que con problemas musculares no quiso arriesgar ante las 'Nadeshiko' (campeonas en 2011 y subcampeonas en 2015).

Vilda cuenta con un equipo de toque y posesión, de la que va sobrada, así que desde el inicio España llevó la iniciativa y trató el esférico como si fuera suyo ante un rival con el que guarda similitudes en cuanto a filosofía de juego pese a que hoy prefirieron ir bajo otros parámetros. Después de medirse a rivales de poco nivel y defensas cerradas, estaba claro que ante las chicas que dirige Futoshi Ikeda los derroteros no iban a ir por el mismo lugar que ante Costa Rica (3-0) y frente a Zambia (5-0). Ya advirtió el técnico español de la muchísima calidad de las niponas, que tras recurrir a una presión alta lograron con una excelente jugada de equipo abrir el marcador. Miyazawa, la estrella de las 'Nadeshiko', superaba a la hasta ahora imbatida guardameta Misa Rodríguez. El plan le salía a la perfección a Japón y a las españolas les costaba conectar con facilidad.

El guión seguía tal cual se inició el duelo, controlando la posesión (por encima del 75%) y buscando algún resquicio para llegar al área de Yamashita. La Roja mandaba en el partido con continuos pases que no se traducían en pegada, todo lo contrario que su rival, que con dos transiciones anotaba el segundo tras otra 'master class' al contrataque. Ueki daba otro jarro de agua fría al combinado de Vilda con algo de fortuna, después de que el balón tocara en Irene Paredes y se colara en la meta de Misa. España era incapaz de reaccionar tras sufrir los golpes y el muro defensivo que venía siendo el combinado nacional hacía aguas.

Ni Alexia Putellas ni Aitana Bonmatí, las brújulas de este equipo, sabían cómo dominar y romper a Japón, que entregaba las llaves del partido a España. La conexión idílica con Jenni Hermoso no llegaba desde ninguno de los vértices. Tampoco desde las bandas con Salma Paralluelo y Mariona Caldentey, y ni mucho desde la manija del mediocentro de Tere Abelleira.

Los problemas nacionales ya se vieron en la categoría absoluta masculina durante el pasado Mundial y precisamente ante el mismo rival. En un contexto de posesión abrumadora para aquella España de Luis Enrique en Catar, que amasó más del 82% de la posesión del esférico ante Japón y también terminó cayendo ante los asiáticos. Como el equipo del asturiano, tuvieron el control absoluto de la pelotal pero no supieron qué hacer con él y les faltó verticalidad.

La efectividad japonesa era espectacular, tres remates y tres goles. Miyazawa volvía a descoser la defensa española para con un doblete aumentar el resultado. España, que lideraba la estadística del arte del manejo de la pelota, sufría no solo atrás sino también para crear ocasiones y su planteamiento no funcionaba para nada contra un bloque tan férreo como el asiático.

El test más real de lo que se encontrará España a partir de octavos se salda con un correctivo sonrojante y dudas respecto a las soluciones que puede tener el equipo para cuando los duelos estén en su contra ante equipos de mayor empaque. Tanaka ponía la rúbrica al partido de manera espectacular con otro golazo tras una jugada individual de las japonesas, que se marchan a octavos sin haber recibido un solo tanto en esta Copa del Mundo.

Casi mil pases después, ni la más mínima sensación de poderle dar la vuelta a la situación tuvo la predecible selección española, cuyos síntomas de mejoría no se producían tampoco en ocasiones claras pese a subir el ritmo en varios tramos de partido o realizar algunos cambios ofensivos como la entrada de Alba Redondo y Eva Navarro. ¿La lectura positiva? Si había un partido que se podía perder, era este.