Las jugadoras imponen la salida de Montse Tomé de la selección tras estos dos partidos

Montse Tomé debuta mañana y se despedirá el próximo martes, según adelanta el periódico 'Abc'. Su paso como seleccionadora española de fútbol será el más fugaz. Es una de las exigencias que, según relatan algunos de los presentes en la reunión que mantuvieron las futbolistas y sus representantes con el secretario de Estado para el Deporte, las 23 convocadas contra su voluntad le impusieron en la larga noche del martes a miércoles a Víctor Francos.

En realidad, según dichas fuentes, las jugadoras pretendían que la sucesora de Jorge Vilda dejara el banquillo esa misma noche, pero Francos las convenció para que esperaran. No había tiempo para nombrar a su sucesora.

Lo que reclamaron las jugadoras es el nombramiento de una exfutbolista como responsable del fútbol femenino de la Federación, lo que también dejaría fuera a Ana Álvarez. Uno de los nombres que pusieron las jugadoras sobre la mesa es el de Ainhoa Tirapu, exportera del Athletic y de la selección, que encabezó una candidatura junto a Lola Martelli para presidir la Liga Profesional Femenina. En todo caso, el relevo tendrá que ser una futbolista retirada en los últimos tres años.

Tenso cara a cara

La reunión más áspera que se ha celebrado hasta ahora es la que mantuvieron ese mismo día las jugadoras de la selección con la propia Montse Tomé. La ruptura es total, pero la cercanía de los partidos con Suecia y Suiza imposibilitaba cualquier decisión drástica.

Según publica el diario digital de Vocento 'Relevo', ese cara a cara fue muy tenso, con reproches por parte de las jugadoras a sus decisiones y declaraciones, que han abierto un cisma entre la seleccionadora y el grupo. Las futbolistas de la Selección no entienden la decisión de la Tomé de llamar a quienes se habían declarado no convocables ni tampoco las «mentiras» en rueda de prensa, lo que ya el propio Francos ha afeado públicamente.

Esa situación de presión máxima a las jugadoras, exponiéndolas a acudir a una concentración bajo la amenaza de una sanción de inhabilitación, no es que no haya gustado, es que ha dolido profundamente. Del mismo modo que Francos y el vestuario no entienden que dijera que había hablado con las jugadoras cuando no era así, al menos con la mayoría más representativa de ellas.

En su presentación, Montse Tomé argumentó así la ausencia de Hermoso: «Estamos con Jenni en todo. Y con todas las jugadoras. La manera de ayudarlas es estar cerca de ellas y escucharlas. Yo, como máximo responsable, junto con mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así». La respuesta de la propia jugadora no pudo dejar en peor lugar a la seleccionadora: «¿Protegerme de qué? ¿De quién?».

El caso es que Montse sí se puso en contacto con Jenni, pero en ningún caso le habló o preguntó sobre la convocatoria. La internacional se enteró de la lista como el resto de sus compañeras, cuando se hizo oficial. En ningún momento Tomé le informó previamente de que no iba a ser citada ni recibió explicación alguna esa «manera de protegerla». Otro comportamiento que ha supuesto un golpe al vestuario.

Posiblemente sustituyan a Montse Tomé, para un puesto que igualmente será temporal (hay elecciones), a Laura del Río, que ya pertenece a la Federación como seleccionadora española sub-23.