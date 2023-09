Víctor Francos (Sardañola del Vallés, Barcelona, 44 años), presidente del CSD desde junio, ha sido clave para resolver el gravísimo conflicto que amenazaba con hacer saltar por los aires a la selección española campeona del mundo en Sidney. «El cambio profundo que piden las jugadoras es imparable», advierte en la primera entrevista que concede tras propiciar el armisticio entre las jugadoras y los dirigentes.

– ¿Cuál fue la clave para evitar la desbandada de las jugadoras de la selección?

– La Federación les ha dado certezas de cambio en algunas cosas, el Gobierno les aseguró que en los que dependiese de nosotros no iba a haber sanciones y después tener una conversación tranquila, relajada, que diera certezas.

– Andreu Camps, secretario general, ya ha sido despedido. ¿Tiene la garantía de que sucederá lo mismo con las otras personas que han pedido que sean cesadas?

– Ese es el compromiso que ha adquirido la Federación con ellas. Estamos completamente seguros de que lo van a cumplir. Nosotros ni podemos, ni debemos, ni queremos entrar en el organigrama de la Federación.

– ¿Cuánta gente más va a salir y de qué departamentos?

– No tengo ni idea. El listado de peticiones de las jugadoras con sus respectivos motivos lo han hablado las jugadoras con la Federación y le aseguro que ni la Federación ni las jugadoras nos los han dicho, porque además no somos nadie en ese tema.

– ¿Le pidieron las jugadoras que la seleccionadora Montse Tomé sea cesada?

– A mí en ningún momento me hablaron de cese. Me dijeron que estaban muy disgustadas por cómo se había producido la convocatoria, que se habían quedando sorprendidas por haber ser sido convocadas sin haber dicho que querían serlo.

– ¿Seguirá la seleccionadora tras estos dos partidos?

– Dependerá de la Federación. El CSD ni nombra ni cesa seleccionadores.

– ¿Puede seguir en el cargo una seleccionadora que les citó sin su consentimiento y mintió al decir que había hablado con las jugadoras cuando no fue así?

– La seleccionadora reconoce su error. Tuve la oportunidad de compartir con ella unos minutos y me dijo 'dije que había hablado con ellas, pero es verdad que no había hablado con todas ellas, sino con muchas'. Pero repito no está en mis competencias quienes son seleccionadores.

– Las elecciones a la Federación serán en el primer trimestre de 2024. ¿Qué le parecería que se presentara Pedro Rocha a esas elecciones?

– No tengo opinión. Las elecciones tienen que ser absolutamente libres, pero lo que si tengo claro es que, se presente quien se presente, si no entiende que hay que hacer un cambio muy profundo en todas las estructuras futbolísticas, sobre todo porque la situación así lo reclama, se equivocará. No tengo opinión sobre las personas concretas. Lo que tengo es una opinión muy clara que debemos ir a un proceso de cambio.

– ¿Por dónde debe ir ese cambio?

– Lo que dicen las jugadoras es bastante sencillo de entender, que todos los que han tenido comportamientos no correctos respecto a ellas no pueden seguir al frente de la Federación. Puedo entender que alguien se equivoque. Nadie ha dicho lo contrario, pero que haya comportamientos reiterados que las incomoda, que es lo que ellas dicen, no puede ser.

– Al llegar a la concentración de Valencia dijo «hay conductas que inquietan o dan miedo a las jugadoras». ¿Cuáles son?

– Lo dijeron ellas. A mí no me lo concretaron más allá de lo que ha salido publicado que ellas dicen sobre las presiones a Jenni Hermoso o de algunas llamadas. Ese tipo de comportamientos si se han producido no se pueden volver a producir.

– ¿Qué puede hacer el Gobierno para que el fútbol nombre presidente a un miembro del viejo aparato que no haga los cambios que se demandan?

– El Gobierno lo que va a hacer es una orden ministerial electoral que va a intentar ganar transparencia en el proceso electoral y asegurar que va a ser absolutamente limpio, pulcro y abierto. Eso si que lo va a hacer el Gobierno, pero no elige presidentes de federaciones.

Rubiales y el Gobierno

– Una de grandes críticas Ejecutivo es que dejó hacer a Rubiales cuando empezaron a salpìcarle los escándalos, comisiones a Piqué, fiesta en el chalé de Salobreña... ¿Por qué no intervino antes?

– Yo puedo explicar hasta donde sé. Soy presidente del CSD desde el 30 de junio y no quiero hablar por mis predecesores. Los casos están judicializados. El Gobierno lo podía haber elevado al TAD, pero visto lo visto sin la garantía de que nos hubiera dado la razón ni que hubiera sido rápido en la toma de decisiones. El Gobierno tenía el margen que tenía. Esos procesos están en los juzgados y tendrán resolución.

– Hay muchos que acusan al Gobierno de amparar a Rubiales.

– Nos acusan de todo todos los días. Puedo hablar por mí y no es el caso.

– ¿Ha tenido consignas para proteger a Rubiales?

– Jamás. A mí nadie me ha dado la consigna de proteger a Rubiales. Ni del Gobierno ni de fuera del Gobierno.

– ¿El daño a la candidatura española para el Mundial 2030 es irreparable?

– No es irreparable. El presidente Sánchez estuvo con Infantino el miércoles en Nueva York y el tono fue de normalidad. Somos la mejor candidatura. Estoy convencido de que tenemos muchas posibilidades de que se juegue en España, Portugal y Marruecos.

– ¿Ha visto la manos de Rubiales detrás de los últimos movimientos de la Federación?

– No, lo que veo son unas jugadoras que piden un cambio profundo que se está produciendo. El cambio es imparable porque debe ser así. La sociedad nos lo demanda. No podemos mantener situaciones que se están produciendo. Ellas denuncian unos hechos que no tienen que ver con el género. Soy jurista y la presunción de inocencia la respeto siempre, pero como responsable político que soy tengo que denunciar determinadas actitudes.

– Como jurista, entre las actitudes que le denunciaron las jugadoras. ¿hay alguna que pueda tener consecuencias penales?

– Las jugadoras en las reuniones en las que yo estaba decían 'la Federación sabe los nombres y las causas'. Nunca se puso encima de la mesa delante mío un sólo nombre ni ninguna causa. Y la Federación lo que respondió 'lo sabemos y vamos a tomar a partir de mañana todas las medidas correspondientes'. Vamos a estar vigilantes y colaboradores con la Federación en este proceso.

– ¿Cómo evitar que casos como estos se repitan?

– Tendremos que hacer modificaciones en la Ley del Deporte, un desarrollo reglamentario con muchos matices sobre cómo actuar en situaciones parecidas y una orden ministerial muy precisa para garantizar procesos electorales transparentes, abiertos y absolutamente claros. En las próximas semanas vamos a hacer una propuesta. La orden electoral va a ser más vigilante sobre los procesos electorales.