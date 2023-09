Alexia Putellas: «Pedimos tolerancia cero con cualquiera que haya aplaudido un abuso»

Después de tres días de frenesí alrededor de la selección femenina se esperaba con expectación la comparecencia de las jugadores de mayor jerarquía para escuchar de primera mano la explicación detallada de aquellos acontecimientos que han llenado páginas y horas de radio y televisión en las últimas jornadas. Alexia Putellas e Irene Paredes, dos de las futbolistas de mayor peso con España, tomaron la palabra y aunque no tuvieron el tiempo necesario para entrar en detalles, pues el tiempo estaba limitado por los protocolos de la UEFA y el entrenador posterior, al menos ofrecieron la versión de los hechos desde el vestuario.

«Durante décadas ha existido una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas y eso conlleva un desgaste que nosotras no queremos tener porque lo que nos preocupa es lo del campo, ganar y lograr victorias para que la gente se emocione con nosotras», señaló la doble Balón de Oro. Las caras de evidente cansancio, fruto de escasas horas de sueño y abundantes de reuniones, corroboraban la sensación de las jugadoras.

Montse Tomé había pasado por esa misma sala de prensa minutos antes, sola, en un símbolo de la ruptura total entre la seleccionadora y las que apuntan a ser sus futbolistas durante solo unos días. «No ponemos ni quitamos entrenadores, solo pedimos que se marchen aquellos que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso», dijo Alexia Putellas, en una clara alusión a las líneas rojas que el vestuario de España ha fijado en cuanto a las salidas que se deben producir en las próximas fechas para normalizar la situación y entre las que a tenor de los hechos, también se encuentra Montse Tomé, señalada por su aplauso durante el polémico discurso de Luis Rubiales en la asamblea de la Federación Española de Fútbol (FEF).

A partir de ahí, la centrocampista hizo una reconstrucción de los hechos del último mes y un repaso por los argumentos que han puesto a las jugadoras en pie de guerra contra la FEF y sus formas. «En la final del Mundial sucedieron unos hechos inadmisibles, con la gota que colmó el vaso en la asamblea. Entendimos que esto no podía suceder y que teníamos que pedir que tolerancia cero. Por ella, por nosotras y por lo que pueda suceder en nuestra sociedad y en el mundo», detalló en cuanto a la chispa que desató esta revolución en el fútbol femenino y las razones últimas de la misma.

Decisiones

«Lo que vivió nuestra compañera Jenni no se puede tolerar. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad y no queríamos marcar un precedente dejándolo de lado porque esto sería posicionarse. Ha costado muchas reuniones pero la Federación nos escuchó, está investigando y a partir de ahí debe tomar decisiones», valoró a continuación, poniendo de relieve esa entente provisional a la que se ha llegado pero que sigue dependiendo de más salidas, aquellas que deben reestablecer la paz en el fútbol femenino español en las próximas semanas y abrir una nueva etapa.

«Hay comunicados donde creeemos que se explica todo bien, pero también hay que tener claro que hay un proceso judicial abierto, con una víctima que no ha provocado nada de lo que sucedió en su momento. Las compañeras teníamos que estar con ella en todo momento. Queremos ser solo futbolistas y no hemos podido serlo. A la reunión con el CSD acudimos enfadadas porque tras los comunicados entendíamos que no eramos seleccionables, pero acudimos para evitar sanciones aunque luego la FIFA confirma que no eran aplicables», continuó en su relato de los hechos, con la interminable jornada del martes, la que dio inicio a la concentración y concluyó bien avanzada la madrugada con un acuerdo para no abandonarla.

«Entendíamos que no podíamos venir, que no era el momento, pero al final vinimos enfadadas, tuvimos unas reuniones y a partir de ahí tomamos la decisión de quedarnos, porque entre las cosas que se acordaron una fue la de no ser sancionadas. Nos quedamos porque creemos que es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante. Tenemos además la responsabilidad de la sub-23, que sin nosotras creemos que serían llamadas y es pasar una bomba a gente que no tiene tanta experiencia», corroboró por su parte Irene Paredes.

Alexia Putellas también se refirió al anterior seleccionador, Jorge Vilda, y a las reivindicaciones que hace ya más de un año hicieron estallar el cisma de las 15 rebeldes, el embrión de la tormenta que el beso no consentido a Jenni Hermoso desató definitivamente. «Nunca hemos pedido la destitución de un entrenador. Todo lo que hemos hecho es trasladar, como capitanas, inquietudes o conceptos con los que el vestuario no terminaba de sentirse cómodo, trasladando todo a la persona que elige este tipo de aspectos. En este caso, al ser Jorge Vilda director deportivo y entrenador, teníamos que trasladar estos conceptos a la persona que estaba arriba», explicó en cuanto al procedimiento a seguir por las jugadoras en referencia a esa diferencia de opiniones con el técnico madrileño, cuyo legado también parece haber condicionado ahora a Montse Tomé, que sepultó definitivamente sus opciones de encuentro con la convocatoria más controvertida.