Montse Tomé: «No siento que las jugadoras no me quieran»

Con una expresión de máxima seriedad, incluso abatimiento, y en solitario, sin jugadoras a su lado, se produjo la primera comparecencia pública de Montse Tomé tras la tormenta desatada a raíz de su primera convocatoria como seleccionadora femenina. Era un auténtico papelón para una entrenadora que tiene las horas contadas sin haberse estrenado todavía en partido oficial y se notó en el ambiente.

«Es algo que creo que se escapa de lo deportivo. Desde que empecé en el cargo y viendo esta situación excepcional trate de centrarme en lo deportivo, en lo que podía controlar, y eso pasaba por formar mi staff y analizar de qué manera podíamos preparar los partidos de Suecia y Suiza. A partir de ahí suceden cosas que controlan otras personas. Siento que ha podido haber un fallo en la comunicación pero hemos pretendido ayudar y estar con todas las jugadoras, con Jenni», explicó la seleccionadora en referencia a la situación de los últimos días, en los que ha reinado el caos en la federación y en la selección femenina.

«No siento que las jugadoras no me quieran», respondió Montse Tomé en alusión a las informaciones que aseguran que las futbolistas campeonas del mundo no desean como seleccionadora a quien fuera ayudante del destituido Jorge Vilda.