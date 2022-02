Espectáculo, deleite y emociones con el triunfo del Santa Rita ante el Castillo

En la luchada más espectacular de la temporada en Gran Canaria, el Santa Rita Soldadura José Caldera se postula como aspirante a la final de la Superliga de Segunda al derrotar 12-11 al Castillo, en un día en el que todos los aficionados que casi llenaron el terrero Tomás El Bombero, calificando como «luchadón» este pulso. No faltó de nada: puntos espectaculares, pasión, emoción hasta el último segundo y polémica por lo ajustado de muchas caídas.

Buena parte del gran espectáculo se debe al destacado C visitante Echedey Zamora y su maña favorita y no catalogada: la Echedina, que consiste en aprovechar la fuerza centrífuga de dar una vuelta sobre sí mismo y levantar por encima al contrario. Es una mezcla de puente, sacón de pecho y volquete, que lleva la firma del grancanario y que se la hizo a todos los luchadores con los que se enfrentó, siendo muy vistosa por su espectacularidad.

Comenzando por el final, se llegó con 11-11 y el pequeño de los Zamora, destacado C, tras haber derribado a tres contrarios, entre los que estaba Cristian Marrero, destacado C local, se medía a Marcos Correia, destacado B, que había hecho un punto. Realizaba su maña en la primera, pero llegó antes al suelo que Correia, en la apreciación arbitral. En la segunda agarrada, la repitió y en esta ocasión fue el destacado del Santa Rita el primero en llegar al tatami. Como no hay dos sin tres, lo intenta nuevamente en la tercera y se dictamina revuelta. Agarran nuevamente y Correia se va al ataque, levanta a Echedey Zamora que se defiende bien y al poner los pies en el tatami, vuelve a intentar realizar una cuarta 'echedina' que Correia vacía y le da tres importantes puntos a los suyos.

La luchada había empezado con un 4-0 para los de Tito Cáceres, pero la salida de Raúl Guedes por los visitantes y Hacomar Zurita por los locales mantuvo las distancias en 7-4. Entran los hermanos Zamora, Alberto y Echedey, y se acorta el marcador, 8-7. El duelo de titanes entre el destacado B local, Beneharo Hernández, y el A visitante, Alberto Zamora, acabó con ambos eliminados al no poder las pechadas de Alberto con un Beneharo bien posicionado, 9-8. Correia y un agotado Raúl Guedes, que se separó con Nauzet Rodríguez, dejaban el 11-10.

Echedey Zamora hace de las suyas ante un Hacomar Zurita que había realizado una buena luchada y se llega al 11-11. Lo demás, ya es historia de nuestro deporte.

La jornada de este sábado tiene dos encuentros a las 21.00 horas, donde los dos primeros clasificados se juegan el liderato. El Ramón Jiménez visita la pista del siempre difícil Maninidra con ánimos de seguir encaramados en lo alto de la clasificación, pero los sureños deben reaccionar para no quedar descolgados. Por otro lado, el Guanarteme se las verá con el Castro Morales Panadería Valerón en Lomo Cementerio. Los teldenses van a más y mucho tendrán que luchar Cristo Izquier y los suyos para sumar los puntos.