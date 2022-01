Punto de oro del Unión Agüimes ante el Unión Antigua

El Unión Agüimes Cicar lograba su primer punto de la primera de Fuerteventura, trofeo OPC, al empatar con el Unión Antigua a 12 y donde el conjunto majorero no pudo contar con su puntal A, Kiren González afectado por la pandemia. Los locales tampoco pudieron hacer lo propio con su puntal C, Ismael Déniz, Pollo de Moya IV, por lesión.

El punto no fue nada fácil a pesar de todo y los de Fernandín fueron a remolque excepto en los instantes finales. Rayco Santana no podía con Gabriel Torres, lo que era el 5-7. El destacado A, Andrés Carmelo Guillen tuvo que salir para darle las dos a Valen Torres, que había hecho estragos en las primeras sillas locales, 6-7. Rafa Santiago quitaba de brega a Samuel Cabrera, pero no podía con Jonay Matoso en unas agarradas muy disputadas, aunque Jonay Roque si lo haría posteriormente, dejando el electrónico en un 10-10. Kevin Acosta le daba la tercera a Tino Rodríguez, con mucho sufrimiento y con antelación, el puntal C visitante Efraín Perera, también lo pasó mal con Andrés Carmelo Guillen, hasta el último segundo, donde pudo derribarlo tras separada la primera. Posteriormente hizo lo propio con el destacado C, Jonay Roque dejando el 11-11.

Con los dos colosos en el terrero, en la primera poca cosa, pero en la segunda intentaron llevarse a la arena sin que ninguno pudiera, repartiéndose los puntos.

En el resto de la jornada, el Maxorata vencía al Tetir 11-12, merced a la mejor forma de Eusebio Ledesma que Miguel Hernández El majorero pues con 11-11, el tinerfeño le daba las dos seguidas, algo que hasta antes de la pandemia era casi imposible que entre estos dos bregadores se dieran dos luchadas consecutivas.

El Rosario se encarama en el liderato en solitario, con pleno de victorias, al derrotar al Unión Norte por 12-9. El choque fue igualado hasta el final donde los locales mostraron su poderío. Cristian Soto y Aitor lorenzo se eliminaban en la tercera, 7-7. El puntal C, Tomasín Padrón podía con los grancanarios Rayco Tejera y Rayco Santiago, 10-8, finiquitando la luchada el primer espada local, Pedro Hernández que con antelación le daba la tercera a Jonay Aleman,11-8, dejando fuera a Raúl Peñate, que había tumbado a Alejandro Quesada previamente, en la última poniendo el resultado definitivo.

Ramón Jiménez y Guanarteme, líderes de segunda

La Superliga de segunda está dejando encuentros espectaculares, como el que se vivió en la Gallera, terrero Santiago Ojeda, durante tercera jornada, entre el Guanarteme Grupo Power7 y el Santa Rita Soldadura José Caldera. El triunfo fue para los locales por un ajustado 12-11, gracias nuevamente al destacado B, Cristo Izquier que, esta vez con enormes dificultades, pudo doblegar hasta a seis contrarios, entre los que se encontraban la plana mayor de los visitantes, Víctor Correia, Beneharo Hernández y Cristian Marrero, a éste con cogida de muslo antológica.

El choque fue dominado por los de Tito Cáceres hasta llegar al 8-11 y ahí emergió la figura del veterano luchador, que necesitó hasta 10 minutos por lesión, en los vestuarios. Más de 350 espectadores en el recinto del López Socas.

En la ciudad de los caballeros, el BNI Gáldar y el Castillo empataron a 12, en luchada aplazada de la jornada anterior, donde en el duelo estelar entre sus destacados A, Moisés Pérez y Alberto Zamora, acabaron eliminados por amonestaciones. Moisés no pudo luchar al día siguiente contra Ramón Jiménez por tener sanción, al ser su segunda eliminada.

En el Cruce de Arinaga, el Roque Nublo cosechaba una nueva derrota ante el Castro Morales Panadería Valerón que estrena así su casillero. Su cuarteto de cabeza, los hermanos Mayor y Rivero, no dieron tregua al tridente local, con Juan Alberto Ramírez «el caniche», Javier Guedes «el Vaca y Jonay Placeres, apuntándose un triunfo contundente por 6-12.

En el derbi del norte, los de Guía no lo iban a desperdiciar la situación ante una gran entrada de aficionados. Ganaron con claridad a los galdenses por 12-8 y se mantienen en el liderato, acompañados del Guanarteme, ambos con nueve puntos. Víctor González sorprendía a Carlos Santana en la tercera y Mamé Jiménez a Kiki Ojeda, dándole las dos seguidas, dejando al BNI Gáldar sin destacados, y sin que el primer espada local Ángel Suarez tuviera que saltar al terrero.

Por su parte el Castillo, también vencía por el mismo guarismo, 12-8, al Maninidra en Vecindario. El choque llegó igualado hasta al 9-8 y los pesos pesados decidían. Ahí estuvieron más certeros los amarillos, porque Alberto Zamora remontaba ante Acoirán Sánchez; Raúl Guedes le daba las dos seguidas a Tomas del Toro y finiquitaba la luchada, Echedey Zamora que le daba la segunda a Manuel Ángel Rodríguez del Toro. El Castillo se encarama invicto en la tercera plaza a dos puntos de los líderes.