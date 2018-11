El perdón del luchador Álex Santana por la patada a un rival

Apenado y arrepentido

«Hoy me siento ante ustedes en el campo del Roque Nublo para pedir disculpas al compañero públicamente por lo que hice. Me arrepiento mucho de la acción que cometí. El rival me perdonó en el terrero, pero vuelvo a pedirle disculpas por lo que hice tanto a él como a toda la lucha canaria. Lo que hice es impropio de este deporte», asevera emocionado Santana en el vídeo que su club ha difundido en redes sociales.