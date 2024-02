El Valencia Basket se fija en el Dreamland Gran Canaria: quiere a Nicolás Brussino

El Valencia Basket pone sus ojos en el Dreamland Gran Canaria de cara a su próximo proyecto deportivo 2024-2025. Tras adelantar este periódico el interés por el interior norteamericano Ethan Happ el pasado sábado, la entidad taronja piensa en el alero internacional argentino Nicolás Brussino para reforzar su juego exterior también. Dos piezas capitales en la estructura del club claretiano para conseguir sus objetivos en la Liga Endesa, donde ocupa la cuarta plaza en la fase regular, y en la BKT EuroCup, donde finalizó en la tercera posición del grupo B y afrontará las eliminatorias por revalidar su corona en las próximas semanas.

El francotirador de Cañada de Gómez, quien cumple su tercera temporada consecutiva en el Club Baloncesto Gran Canaria -es la cuarta en la isla después de una aventura sin demasiada continuidad ni regularidad en la campaña 2017-2018-, renovó el pasado verano hasta el ejercicio 2024-2025 con opción de prolongar la vinculación hasta la conclusión de la campaña 2025-2026 y cuenta con una cláusula de salida cercana a los 300.000 euros.

Nicolás Brussino, de 30 años y 2,05 metros de altura, ha encontrado su madurez a las órdenes del preparador esloveno Jaka Lakovic en el Dreamland Gran Canaria, donde promedia 12,7 puntos, 4,7 rebotes, 2,1 asistencias y 14,6 créditos de valoración en 25 minutos de media en los 22 encuentros disputados en la fase regular de la presente edición de la competición doméstica y 13 puntos, 2,6 rebotes, 3,9 asistencias y 14,5 créditos de valoración en 22 minutos de media en los 16 compromisos jugados en el certamen continental.

Nicolás Brussino, quien recibió el premio de Mejor Jugador Latinoamericano en la pasada temporada 2022-2023 después de ser el más votado del ranking con 113 puntos y consiguió el galardón de mejor jugador de febrero en la Liga ACB también, prosigue evolucionando y fue escogido como mejor jugador de la máxima competición nacional el pasado mes de noviembre, tras firmar 21 puntos -81,8% en lanzamientos de dos y 51,6% en triples-, ocho rebotes y 26,8 de valoración de media en los cuatro partidos disputados.

Cuestionado por si atraviesa por el mejor momento de su carrera y si alcanzó su madurez deportiva en el Granca, el exterior claretiano aseguró en una entrevista a este periódico el pasado 23 de diciembre de 2023 que «ojalá que no, que sigan pasando los años y mejore día a día. Ya llevo cinco años en España, conociendo la Liga, a los jugadores rivales y llevo dos temporadas y media seguidas en este club, lo que hace que se vea la confianza que me dan la gente y el entrenador, y yo también me siento cómodo. Eso hace que uno esté contento y feliz a la hora de jugar para poder demostrar el talento que uno tiene. Ya el año pasado se mostró un poco, pero este año se está haciendo todo un conjunto y se está notando lo bien que estoy».

Tanto Brussino como Happ -firmó por este curso solo y el club insular peleará por su renovación- están en el punto de mira taronja -rival amarillo en la Copa del Rey de Málaga 2024 por sus buenas actuaciones de amarillo.