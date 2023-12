La Navidad más feliz de un Nicolás Brussino que explota en Gran Canaria

El francotirador que no perdona nunca. Un seguro de vida para tranquilizar, disfrutar y no dejar de soñar. Nicolás Brussino (Cañada de Gómez, Argentina, 2 de marzo de 1993) eleva su juego, su liderazgo y su aportación en un Dreamland Gran Canaria que manda en el grupo B de una BKT EuroCup en la que defiende el título obtenido en la pasada edición y que acaricia una nueva clasificación para la Copa del Rey después de asaltar la cancha del MoraBanc Andorra.

El jugador argentino cumple su tercera temporada consecutiva en el proyecto claretiano -es la cuarta en la isla tras una incursión testimonial en la campaña 2017-2018-, multiplicando su importancia con el paso de los cursos hasta convertirse en la pieza más determinante y diferencial. Una explosión de felicidad y deleite. Y es que es una gozada verlo en acción en el Gran Canaria Arena y, cómo no, en todas las canchas en las que la entidad insular pasea el escudo y calibra su ambición.

Nicolás Brussino vive su Navidad más feliz en Gran Canaria y comparte con los lectores de CANARIAS7 su felicitación en estas fiestas tan entrañables y, al mismo tiempo, expresa sus mejores deseos personales, colectivos y deportivos para un año 2024 que está a la vuelta de la esquina. Hace balance y mira al futuro con el optimismo que ilusiona a una afición amarilla que lo admira, quiere, respeta e idolatra. Ha encontrado su hogar en la isla y su satisfacción se refleja en el parqué.

«La Navidad es un evento especial para mí. Siempre me juntaba con mi familia y con mis primos, así que son días especiales, pero con esto del baloncesto ya llevo muchos años fuera de mi país y lejos de mi familia. A medida que fueron pasando los años ya fue un día más para mí, lamentablemente es así, pero creo que es una fecha muy linda que se comparte con la familia y con los amigos y se disfruta mucho», valora el alero de Santa Fe sobre unas fechas especiales para brindar y celebrar.

Elegido MVP de noviembre en la Liga Endesa, el francotirador claretiano consolida su importancia en el proyecto que comanda Jaka Lakovic

El exterior claretiano, que promedia 15,4 puntos -66,7% de acierto en tiros de dos y 38,9% en triples-, 4,9 rebotes, 1,9 asistencias, 1,4 recuperaciones y 17,2 créditos de valoración en los 26 minutos que ha disputado de media en 15 compromisos de la fase regular de la Liga Endesa y 11,3 puntos -69,2% de acierto en tiros de dos y 35,4% en triples-, 2,2 rebotes, 3,5 asistencias, 1,2 recuperaciones y 12 de valoración en los 19 minutos de media que ha jugado en 11 envites en la BKT EuroCup, atraviesa por un momento dulce después de completar una nueva exhibición en el pavelló de Govern con 27 puntos -seis triples-, siete rebotes y 25 de valoración el pasado viernes. Una dinámica alentadora que prosigue tras recibir el premio de mejor jugador de la competición doméstica en el mes de noviembre, donde firmó 21 puntos -81,8% en lanzamientos de dos y 51,6% en triples-, ocho rebotes y 26,8 de valoración de media en cuatro envites. Casi nada. Un anotador compulsivo por el que pasan muchas de las opciones del Dreamland Gran Canaria para cumplir sus objetivos en la presente edición de la Liga Endesa y del certamen continental.

«Creo que este año fue muy bueno tanto a nivel individual como colectivo. Hemos conseguido la EuroCup, hemos jugado la Copa del Rey después de tantos años y he ganado un premio a nivel individual, que nunca lo había logrado. Esta temporada ha comenzado bien, así que a nivel personal y a nivel club me fue muy bien. A nivel de selección fue un poco negativo -Argentina no se clasificó para el pasado Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas ni para los Juegos Olímpicos de París 2024-, pero, haciendo un balance de todo este año 2023, fue muy lindo», asegura a falta de dos partidos para cerrarlo definitivamente: el Mincidelice JL Bourg en Bresse francés a domicilio este martes 26 y el Río Breogán en el fortín de Siete Palmas el sábado 30.

Talento, madurez y trabajo

Cuestionado por si atraviesa por el mejor momento de su carrera y si alcanzó su madurez deportiva en el Dreamland Gran Canaria, Nicolás Brussino, quien recibió el premio de Mejor Jugador Latinoamericano 2022-2023 después de ser el más votado del ranking con 113 puntos y obtuvo el galardón de mejor jugador de febrero en la Liga ACB también, cree que «ojalá que no, que sigan pasando los años y mejore día a día. Ya llevo cinco años en España, conociendo la Liga, a los jugadores rivales y llevo dos temporadas y media seguidas en este club, lo que hace que se vea la confianza que me dan la gente y el entrenador, y yo también me siento cómodo. Eso hace que uno esté contento y feliz a la hora de jugar para poder demostrar el talento que uno tiene. Ya el año pasado se mostró un poco, pero este año se está haciendo todo un conjunto y se está notando lo bien que estoy».

El jugador amarillo, de 30 años y 2,05 metros de altura, lidera en anotación y desde el perímetro las acometidas de una escuadra insular que sueña con repetir el entorchado en el torneo europeo y afronta el desafío ineludible de estar en la Copa del Rey y en el Playoff por el cetro de la máxima competición nacional. Sin embargo, él no tiene la sensación de llevar los galones en un plantel que destaca por la facturación colectiva.

Nicolás Brussino. Cober

«No sé si soy el líder porque todos somos importantes en el equipo de una u otra manera en el vestuario o en la cancha. Todos somos importantes», destaca a este periódico desde la humildad y la capacidad de trabajo que abanderan su trayectoria.

Lo cierto es que Nicolás Brussino está ofreciendo su versión más sólida y determinante a las órdenes de Jaka Lakovic en el Dreamland Gran Canaria. Promedió 11 puntos -45% en triples-, 4,6 rebotes, 2,6 asistencias y 14 créditos de valoración en 25 minutos de media en los 36 partidos que disputó en la Liga Endesa 2022-2023 y 9,4 puntos -39,4% en triples-, 3,8 rebotes, 2,2 asistencias y 11 créditos de valoración en 22 minutos de media en los 20 choques de la histórica pasada BKT EuroCup, mejorando esos guarismos para creer y crecer.

Sobre el papel del preparador esloveno, considera que «Jaka me conoce y se ve que encontró cómo hacerme explotar. Creo que su sistema de juego me favorece y trato de hacer lo que me pide siempre. Es fundamental ayudar al equipo siempre y creo que lo estoy haciendo».

El Dreamland Gran Canaria funciona con Jaka Lakovic a los mandos y Nicolás Brussino confía en el cuerpo técnico y en sus compañeros para cumplir los objetivos propuestos para el presente ejercicio en ambas competiciones en liza.

«Deseo que el Granca siga mejorando y siendo más grande»

Cuestionado por el techo o hasta dónde puede llegar el club que preside Sitapha Savané, el exterior argentino tiene muy claro que «eso depende de nosotros, depende del día a día que hagamos. Creo que tenemos muchos jugadores muy buenos, con mucha experiencia y jóvenes. Hay un mix muy bueno y eso depende de nosotros, de la ambición que tengamos. Creo que estos años de a poquito fuimos subiendo los escalones a nivel de objetivos y considero que este año ya haber conseguido la EuroCup puedes decir ya está, pero creo que el equipo puede dar un pasito más y puede luchar por otro título de la EuroCup».

Nicolás Brussino se siente querido y respaldado por una marea amarilla que corea su nombre por su compromiso y rendimiento en cada partido en el Gran Canaria Arena.

«De local nos sentimos muy apoyados. Hemos ganado casi todo lo que hemos jugado, aunque han quedado cosas pendientes ahí como con el Lenovo Tenerife y alguna otra cosa. Creo que la afición nos quiere y nosotros también demostramos para que lo hagan», argumenta sonriente y orgulloso.

«Deseo a los aficionados una feliz Navidad y un feliz año. Ojalá que sigamos muchos años más, cada vez que vienen ellos disfrutan y nosotros en la cancha también», agrega sobre la admiración mutua con la grada.

¿Y cuáles son los deseos de Brussino para el próximo año 2024? «Mis deseos personales son estar más tiempo con mi familia y con mis amigos, intentando poder disfrutar más de ellos. A nivel deportivo, pasan por seguir mejorando día a día y que el Granca siga mejorando y siendo más grande. Eso es un deseo que tengo», exclama con voz alta y segura con la ilusión de continuar progresando en Gran Canaria.