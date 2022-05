Tavares: «Siempre es especial volver a la isla, me dieron la oportunidad de tener la vida que tengo hoy» El canterano amarillo es el factor diferencial en la ACB y en la Euroliga. No olvida sus inicios en la isla con 17 años y recuerda con cariño a Pedro Montesdeoca

Walter Samuel Tavares Da Veiga cumple su quinta temporada en el Real Madrid, donde ha tocado el cielo a nivel nacional e internacional a las órdenes de Pablo Laso, pero su historia estará ligada a Gran Canaria para siempre. Y es que Edy empezó a jugar con 17 años después de ser captado por los miembros del cuerpo técnico y de las categorías de formación del Club Baloncesto Gran Canaria en aquel momento Raúl Rodríguez, Carlos Frade y Alejo Melero, en unas pruebas que se realizaron en Praia, la capital de su Cabo Verde natal.

Un acontecimiento que marcó un antes y un después en su vida, si bien el proceso no fue sencillo y tuvo algunos capítulos de amagar con abandonar. Creció, vibró y sufrió por el vivero claretiano y el UB La Palmas hasta aterrizar en el primer equipo y alcanzar la NBA incluso. Una vida de superación conocida por casi todos, pero que nunca está de más recordar para poner como ejemplo y en perspectiva con el paso del tiempo y todo lo conseguido.

El pívot de la isla de Maio, de 30 años y 2.20 metros de altura, vuelve una vez más hoy al punto de partida y, como no puede ser de otra manera, es una cita subrayada en el calendario personal.

« Siempre es especial volver a la isla porque es donde empecé, donde me dieron la oportunidad de tener la vida que tengo hoy. Siempre estaré agradecido a la isla y al club, siempre se me hace raro jugar ahí, pero tengo que enfocarme en lo que tengo que hacer y ya está», asegura Tavares con entusiasmo, emoción y orgullo a este periódico.

C7, ACB y Real Madrid

El combinado de Porfi Fisac, octavo clasificado con un balance de 17 victorias y 16 derrotas, defenderá la plaza que otorga el derecho de disputar las eliminatorias por el entorchado de la máxima competición nacional en una última jornada en la que depende de sí mismo, pero, en caso de perder, deberá mirar a lo que hagan el UCAM Murcia y el Surne Bilbao Basket.

«Va ser un partido difícil porque ellos están luchando a vida o muerte para meterse en el Playoff. Es un club que tiene el objetivo de clasificarse para el Playoff todos los años. Va a ser complicado porque ellos van a dar el máximo y nosotros también. El Gran Canaria aprieta mucho en su casa», argumenta el canterano amarillo sobre un duelo en el que el Real Madrid no tendrá nada en juego al ser ya segundo de forma matemática, con un balance de 24 triunfos y nueve tropiezos.

Precisamente, el último fue ante el líder Barça y, desde entonces, el plantel de Laso acumula cinco victorias consecutivas en la competición doméstica y tres en la Euroliga, donde liquidaron al Maccabi israelí por la vía rápida para obtener un nuevo pase a la Final Four. La reacción blanca llegó después de firmar 16 derrotas en 27 encuentros, unos números no conocidos en el ciclo ganador del preparador vitoriano en el Real Madrid.

Cuestionado por cómo vivió ese momento delicado y qué ha cambiado ahora, Tavares expone que «« no ha cambiado mucho. Tuvimos una mala racha. Nos ha costado levantarnos, pero con tantos partidos es difícil entrenar y volver a lo básico. Creo que hemos intentado seguir con la misma línea de trabajo y poner un poco más para poder sacar las cosas adelante».

« Nunca había tenido una racha así de derrotas en mi vida, así que creo que es algo que pasa y de todo se aprende», agrega.

Al Real Madrid le quedan retos bonitos por delante con el Playoff y el pulso por el cetro continental. Sobre cómo ve ambos ante un Barça que ha recuperado su competitividad con Jasikevicius, el jugador africano, elegido mejor defensor en la ACB por segundo curso seguido y designado en el quinteto ideal de la Euroliga esta campaña, cree que «vamos a intentar hacer lo que tenemos que hacer. Sabemos que ellos han hecho una gran temporada y tienen buenos jugadores, pero nosotros también. Es como una final, vamos a intentar dar el máximo y ya veremos qué pasa al final».

«Lo importante es ir a dejar el 200% ahí y luego lo que pasé pasara. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible», desliza.

C7 y CBGC

Es inevitable preguntarle a Tavares por las también torres canteranas Khalifa Diop y Olek Balcerowski, dos piezas esenciales en el juego interior insular.

«Los veo muy bien porque la cantera del Gran Canaria trabaja muy bien con los chicos, se dedican mucho a ellos, con muchos detalles y con mucho trabajo extra. Siempre saldrán grandes jugadores de ahí por cómo trabajan, es increíble sacar jugadores de muy buen nivel cada año», enfatiza Tavares.

El Gran Canaria homenajeará hoy la figura del médico Pedro Montesdeoca, fallecido en 2020. Cuestionado por lo que significó para él y cómo lo recuerda, Tavares afirma que «al Doc lo recuerdo como si fuera mi padre porque siempre estaba conmigo, siempre me animaba, siempre estaba en los malos momentos, siempre que lo necesité y nunca me falló. Es una figura como un padre que tuve, cuando me fui seguimos hablando, incluso lo hice un día antes de que se fuera».

« Para mí va a ser un día muy emotivo y lo recordaré para siempre. Lo recordaremos con esa sonrisa y esa positividad que siempre tenía en el día a día», dice Edy Tavares, al tiempo que piensa en alguna anécdota con Pedro Montesdeoca que jamás olvidará. «Era un tío muy divertido, todo el rato de risas y bromas. No puedo decir una anécdota en concreto porque siempre estaba de bromas», destaca.