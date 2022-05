Salvó: «Tenemos que reaccionar, que esto no nos afecte más de la cuenta»

«Como has dicho, hemos tenido una semana bastante difícil, con la derrota sobre todo ante Andorra, que fue una derrota dura en lo anímico. Estuvimos mal el día de Breogán, no fuimos nosotros mismos. Tenemos que reaccionar, y no ir más allá y que nos afecte más de lo necesario, porque tenemos mucho en juego», adelantó Miquel Salvó en sala de prensa previa al partido contra el Valencia (domingo, 12.00 horas).

«Tenemos que ser conscientes de que ellos también juegan. Cuando vamos 10 arriba, tenemos que saber cerrar y creer en nuestro juego. Hacernos más fuertes y que no nos afecte tanto una racha rival. Creo que tenemos que hacernos más fuertes y no dejar que nos remonten puntos», continuó el alero claretiano.

«Sabemos que si lo hacemos bien, si somos nosotros mismos, y haciendo sobre todo una buena defensa, podemos ganar. Tenemos que llegar hasta el final del partido con opciones. Valencia tiene un plantel increíble, y vienen de perder, lo cual les hará ser más peligrosos», dijo sobre el rival.

«Porfi me fichó para que hiciese mis cosas, me he adaptado bien»

«No podemos estar lamentándonos por lo que ha pasado. Hemos llegado a cuartos de final, hemos perdido y afectó en lo anímico, pero no podemos estar lamentándonos por la derrota. El equipo está unido, estamos preparados para lo que viene y tenemos muchas ganas de cambiar esa mala racha de los últimos partidos», dejó claro Salvó.

«Estoy contento. Porfi me fichó para que hiciese mis cosas, mi juego, y me he adaptado bien al equipo. Me he podido hacer un hueco en la rotación. Puedo hacerlo mejor, no soy excelente en nada y este es un buen sitio para mejorar, seguir disfrutando. Ojalá sean muchos años más, de momento tengo un año más», concluyó el jugador.