Villar: «Tenemos que espabilar y demostrar que vamos a por todas»

Toque de atención de Willy Villar tras naufragar contra el Río Breogán en el Arena y perder una oportunidad trascendental para afianzarse de cara a estar en las series por el cetro de la Liga Endesa.

«Nosotros no hicimos todo lo que teníamos que hacer para sacar el partido, y esto sí que está en nuestro debe. Fue muy traumática la salida de la EuroCup y esto nos ha ocasionado un dolor grande, pero entiendes que es baloncesto. Probablemente, nos está afectando la eliminación de algo que nos generaba tanta ilusión. Eso no puede ser, no es excusable«, valoró Villar este martes en el programa Todo Goles Radio, de Canarias Radio La Autonómica.

El director deportivo amarillo recordó que «tenemos un calendario tremendo y dificilísimo, que si no estamos al cien por cien de nuestra capacidad, podemos acabar la temporada de una forma que creo que el equipo ni la afición merecen«.

«Hay que espabilar, hay mucho de nuestra responsabilidad, aparte del mérito de Breogán que no hay que quitárselo, de la derrota del domingo«, apuntó.

Sobre las expectativas en la EuroCup, donde cedió con el MoraBanc Andorra en cuartos y disponía del factor cancha a favor hasta la final, Villar señaló que «teníamos una ilusión tremenda por el año que habíamos hecho y por el juego, se generaron esas expectativas y esa oportunidad, por lo que ha sido un mazazo gordo. Nos sacó de esa oportunidad el baloncesto, que es así«.

Imágenes del encuentro entre el Granca y el Breogán. / ACB Photo

Cuestionado por si supone un fracaso, el profesional de La Isleta, con contrato hasta 2023, cree que «el proceso y todo lo que teníamos que hacer lo hicimos muy bien y el resultado no ha sido lo que nos hubiera gustado. Desde luego, fracasar lo entiendo cuando no has hecho lo que tenías que hacer para conseguir tu objetivo«.

El futuro de Porfi Fisac

A falta de tres fechas para la conclusión de la fase regular -Valencia, Coosur Real Betis y Real Madrid-, Villar destacó que «el objetivo es ganar cada partido porque no dependemos de nosotros. Si Murcia gana los tres partidos, por mucho que hagamos no nos vamos a meter. Tenemos que pensar solo en el Valencia, con la sensación de dar el cien por cien, recuperar nuestra imagen y esa comunión con la afición de que hacemos el máximo«.

Asimismo, el responsable del área deportiva no se pronunció sobre la continuidad de Porfi Fisac más allá de este verano -termina contrato-, aludiendo a la necesidad de «no distraernos».

Sobre los pitos al preparador segoviano en la última cita, Villar comentó que «hay que entender a la gente porque salimos todos enfadados. Es una reacción espontánea dirigida al entrenador y no le daría más importancia«.