«Me extrañaría que la decisión de la continuidad de Fisac no se tome desde la dirección técnica» liga endesa El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, cree que «ahora no toca» hablar de la renovación del técnico, pero recuerda que está en las funciones de Willy Villar

El máximo responsable del área de Deportes de la institución insular, Francisco Castellano, declaró ayer que «lo ha dicho el propio director deportivo -Willy Villar-, todos nos hemos quedado con un mal sabor de boca. Ha sido un chasco, el año pasado llegamos a semifinales y este al ritmo que está jugando el equipo y en casa era impensable caer ante el Andorra y de esa manera«.

«Hubiese sido la guinda a dos temporadas, pero claro que tengo el enfado porque no me gusta perder ni a las chapas», valoró en los micrófonos de Deportes COPE Gran Canaria.

Cuestionado por la continuidad de Porfi Fisac en el banquillo del Granca más allá de esta campaña -termina contrato este verano, Castellano incidió en que «¿qué dice el director deportivo? El trabajo, el modelo de juego, la proyección, la consolidación... Coincido con el director deportivo en todas sus palabras que tenemos que estar concentrados en terminar la temporada, ahora no toca. Tenemos que remontar estos dos duros goles«.

« Me extrañaría mucho que esa decisión no venga avalada o no se tome desde la dirección técnica porque realmente está dentro de sus funciones configurar la plantilla para el curso siguiente«, dijo sobre un asunto que supuso un pulso en el club insular por la intención de Villar de ligar a Fisac al proyecto durante más tiempo y del presidente Enrique Moreno de esperar a la conclusión del curso.

La responsabilidad del plantel

Sobre la continuidad de Villar, quien tiene contrato hasta 2023 en la isla, Castellano recordó que «tiene un año más de contrato. Este club cumple con los contratos. Nada me hace pensar a día de hoy que no vaya a seguir. También él como profesional puede tomar una decisión en cualquier momento. Toda la responsabilidad de configurar el equipo y el cuadro técnico recae en él«.

También habló sobre Moreno. «No tengo una bola de cristal. A fecha de hoy es el presidente del club y nada me hace pensar lo contrario. Nadie es imprescindible, ni un servidor, y en la vida no se sabe. Es el actual presidente y tiene todos mis respetos«.

Asimismo, se mostró preocupado por la escasa asistencia de público al Arena. «No estamos siendo capaces de animar más al aficionado a venir. No es grato vernos tan solos«, apuntó.