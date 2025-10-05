Real Madrid - Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Liga ACB, en directo

Secciones
Domingo, 5 de octubre 2025, 10:43
11:12
Esta es una buena oportunidad para ver los nuevos fichajes del Gran Canaria, entre ellos la incorporación de Isaiah Wong, un nuevo 'jugón' que desglosa un nuevo ejemplo del legado de escoltas cuya estirpe imprimió el gran Jaycee Carroll. Así lo analizamos en CANARIAS7 . ¿Será el de New Jersey el referente anotador de los amarillos en este encuentro?
11:09
Lakovic, a un paso del podio claretiano: suma 104 victorias en el Dreamland Gran Canaria
El entrenador amarillo se convertirá esta temporada en el tercer técnico con más partidos en el equipo amarillo
11:06
También habrá una buena representación grancanaria en el Movistar Arena para apoyar al Dreamland Gran Canaria. Algunos incluso aprovecharon para fotografiarse con el presidente, Sitapha Savané.
11:05
El Club Baloncesto Gran Canaria afronta una reconstrucción en la plantilla con cinco nuevas piezas para suplir la salida de jugadores destacados en la obtención de los objetivos de los últimos cursos, si bien Jaka Lakovic aportará la estabilidad en el banquillo por cuarto curso consecutivo de cara a la campaña 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL).
Vea la noticia completa aquí
10:59
A continuación, para ir calentando motores antes del inicio del primer partido, les dejamos con las noticias del suplemento especial de la Liga Endesa 25/26.
Descargue el suplemento especial de la Liga Endesa 2025-2026 en formato PDF aquí .
10:49
En esta noticia te informamos de dónde puedes ver el partido , además de seguir nuestro minuto a minuto.
10:45
La temporada arranca con un desafío mayúsculo: visitar al vigente campeón, el Real Madrid, en el imponente Movistar Arena. Un escenario donde los blancos no conocen la derrota desde marzo de 2024 y donde el conjunto claretiano no gana desde octubre de 2021. Casi nada.
Enfrente, un Real Madrid que llega herido tras no conquistar la Supercopa y caer en su debut europeo ante la Virtus Bolonia, pero que reaccionó con autoridad frente al Olympiakos.
Lea la previa al completo aquí
10:43
