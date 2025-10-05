Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Real Madrid - Dreamland Gran Canaria: partido y resultado de la Liga ACB, en directo
Escudo Real Madrid

Real Madrid

11:30h.

Dreamland Gran Canaria

Escudo Dreamland Gran Canaria
La afición amarilla, acompañada por el presidente Sitapha Savané, en los alrededores del Movistar Arena. C7

El Granca se enfrenta al Real Madrid en el primer encuentro de la liga | Sigue el partido y consulta el resultado en directo

Minuto a minuto

Daniel Herrera Rodríguez

Daniel Herrera Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:43

11:12

Wong y el legado de Carroll: ¿Será el de New Jersey el referente ofensivo hoy?

Esta es una buena oportunidad para ver los nuevos fichajes del Gran Canaria, entre ellos la incorporación de Isaiah Wong, un nuevo 'jugón' que desglosa un nuevo ejemplo del legado de escoltas cuya estirpe imprimió el gran Jaycee Carroll. Así lo analizamos en CANARIAS7 . ¿Será el de New Jersey el referente anotador de los amarillos en este encuentro?

11:09

Lakovic, a un paso del podio claretiano: suma 104 victorias en el Dreamland Gran Canaria

El entrenador amarillo se convertirá esta temporada en el tercer técnico con más partidos en el equipo amarillo

11:06

La afición amarilla se deja ver en Madrid

También habrá una buena representación grancanaria en el Movistar Arena para apoyar al Dreamland Gran Canaria. Algunos incluso aprovecharon para fotografiarse con el presidente, Sitapha Savané.

11:05

¿Cómo ve Willy Villar al Dreamland Gran Canaria 2025-2026?

El Club Baloncesto Gran Canaria  afronta una reconstrucción en la plantilla con cinco nuevas piezas para suplir la salida de jugadores destacados en la obtención de los objetivos de los últimos cursos, si bien Jaka Lakovic aportará la estabilidad en el banquillo por cuarto curso consecutivo de cara a la campaña 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL).

10:59

Suplemento Especial

A continuación, para ir calentando motores antes del inicio del primer partido, les dejamos con las noticias del suplemento especial de la Liga Endesa 25/26.

Descargue el suplemento especial de la Liga Endesa 2025-2026 en formato PDF aquí .

10:49

Dónde ver el partido en TV

En esta noticia te informamos de dónde puedes ver el partido , además de seguir nuestro minuto a minuto.

10:45

La previa del partido

La temporada arranca con un desafío mayúsculo: visitar al vigente campeón, el Real Madrid, en el imponente Movistar Arena. Un escenario donde los blancos no conocen la derrota desde marzo de 2024 y donde el conjunto claretiano no gana desde octubre de 2021. Casi nada.

10:43

Buenas tardes y bienvenidos al primer minuto a minuto de la temporada del Dreamland Gran Canaria.

Estadísticas

RMC

RMC

Gran Canaria

Gran Canaria

Tiros de 3

nan%

nan%

Tiros de 2

nan%

nan%

Tiros libres

nan%

nan%

Rebotes

nan%

nan%

