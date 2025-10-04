Una misión de las que perdura para siempre en la guarida del campeón

El Dreamland Gran Canaria descorcha este domingo (11:30 horas) su trigésima quinta temporada en la élite nacional ante un Real Madrid que no pierde en casa en la Liga ACB desde 2024

La emoción de comenzar un nuevo curso en la Liga Endesa se rebaja a límites insospechados cuando tienes enfrente al vigente campeón y máximo favorito para revalidar la corona de dominador de la Liga Endesa, la mejor competición doméstica de Europa y la segunda a nivel mundial tras la galaxia NBA.

El Dreamland Gran Canaria, un clásico de la Liga ACB que descorcha este domingo (11:30 horas, DAZN) su trigésima quinta temporada, de las cuales 31 de manera consecutiva, en la pista del transatlántico Real Madrid del director deportivo tinerfeño y leyenda del deporte canario Sergio 'Chacho' Rodríguez, del exseleccionador nacional Sergio Scariolo y del canterano del Granca y el factor diferencial en la pintura en Europa Edy Tavares. Una misión de la que perdura para siempre porque se añade que el cuadro blanco no pierde en su guarida desde marzo de 2024 y, al mismo tiempo, el plantel amarillo no asalta el Movistar Arena desde el 24 de octubre de 2021 (70-75). Casi nada.

Después de un balance de tres victorias y cuatro derrotas en la pretemporada, el máximo responsable técnico claretiano, Jaka Lakovic, prosigue ajustando sus cinco caras nuevas -solo pudo disponer de la plantilla al completo en el último amistoso en Granada- para alcanzar el mejor nivel competitivo lo antes posible y, de ese modo, multiplicar sus opciones de cara a lograr el primer objetivo de esta campaña en la Liga Endesa: la clasificación para la Copa del Rey, que tendrá lugar del 18 al 21 de febrero de 2026 en el flamante Roig Arena de Valencia.

Precisamente el preparador esloveno comentó este sábado en la previa que «tenemos que afrontar este partido como un gran reto con máximo esfuerzo, con máxima intensidad y con máxima ambición para empezar bien esta temporada».

«Necesitamos afrontar el partido con objetivos claros. El primero es salir con máxima intensidad, esfuerzo y mucha comunicación entre nosotros. Debemos hacer nuestras cosas básicas bien: defender muy bien sus transiciones, contraataques, sus puntos fáciles y proteger nuestro rebote defensivo al máximo nivel. Estas dos cosas deberíamos hacerlas bien y con esto empezar a construir nuestro partido», argumentó.

Por su parte, el Real Madrid comenzó con el varapalo de no levantar la Supercopa tras sucumbir frente al Valencia Basket en Málaga -ya sufrió de lo lindo ante La Laguna Tenerife en la semifinal- y, además, con otro tropiezo contra la Virtus Bolonia italiana en el estreno en la Euroliga el pasado martes. En una entidad que solo entiende de gloria, no era la mejor presentación en la vuelta del preparador transalpino.

Sin embargo, un proyecto con seis caras nuevas necesita su tiempo, al igual que el Dreamland Gran Canaria, pero reaccionó rápido con un triunfo de los que saben ante el Olympiakos griego el pasado jueves.

El alero internacional gallego del Real Madrid, Alberto Abalde, apuntó este sábado que espera «un partido que nos va a exigir un gran nivel de concentración, sobre todo, defensivo por nuestra filosofía de equipo. Queremos impactar primero desde ahí y después todo lo demás vendrá«.

«El Gran Canaria es un equipo con muchas armas y mecanismos. Es un equipo que lleva jugando junto mucho tiempo y con nuevas incorporaciones de calidad. Tiene un buen sistema con su entrenador. Juegan muy bien y nos van a exigir concentración y un impacto fuerte desde la defensa. Y después intentar dar un pasito adelante en nuestras cosas en ataque«, valoró Abalde.