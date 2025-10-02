Descargue el suplemento especial de la Liga Endesa 2025-2026 en formato PDF

El Club Baloncesto Gran Canaria descorchará este fin de semana su trigésima quinta temporada en la Liga Endesa, de las cuales 31 de manera consecutiva.

Con motivo del arranque de la edición 2025-2026 de la mejor liga de Europa, Canarias7 ofrece un suplemento especial con la información que sus lectores deben conocer para no perderse ningún detalle.

En ese sentido, una publicación de 20 páginas con las opiniones del presidente de la entidad claretiana, Sitapha Savané, y del periodista radiofónico considerado 'la voz del Granca', Agustín Padrón, con un análisis del director deportivo amarillo, Willy Villar, del plantel confeccionado; con una entrevista con el escolta colombiano Braian Angola, con un reportaje con los jugadores catales Miquel Salvó y Eric Vila, quienes mantienen la tradición de directivos, entrenadores y jugadores de esa comunidad autonóma en la isla, con un reportaje del desembarco en la Basketball Champions League (BCL) y con una entrevista con el jugador grancanario de La Laguna Tenerife, Fran Guerra.

Asimismo, este suplemento especial recoge de forma cuidadosa las plantillas del resto de equipos de la Liga ACB, el calendario de la fase regular y otros temas de interés.

Aquí pueden descargar el suplemento especial de la Liga Endesa 2025-2026.