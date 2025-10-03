Wong y el legado de Carroll: crece la lista de los escoltas 'jugones' en el Gran Canaria

El de New Jersey recala en el equipo claretiano con el deseo de ser protagonista en la anotación amarilla | Jaycee es el gran referente que marcó un antes y un después en el club isleño

Wong (izquierda) y Carroll (derecha). Las comparaciones de Carroll con cualquier escota posterior a su breve pero exitosa dinastía son inevitables.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 23:50 Comenta Compartir

El norteamericano Isaiah Wong, natural de New Jersey es el nuevo escolta anotador del Dreamland Gran Canaria que se postula como 'jugón' en la pizarra de Jaka Lakovic. No en vano, ya se ha erigido como el máximo anotador de pretemporada y en su primera entrevista en España, en este caso a la Agencia EFE, reconoció sin tapujos que puede convertirse en «el líder del equipo en la pista». Toda una declaración de intenciones en una posición que, no obstante, cuenta con el gran referente histórico -y, por ello, el hándicap- del club que ha marcado desde entonces la pauta en dicho rol: el genuino Jaycee Carroll.

El mítico jugador de Wyoming irrumpió en la isla con dos títulos de máximo anotador de la ACB (19,3 puntos en la temporada 2009-10 y 19,6 en la 10-11), siendo además elegido como mejor escolta de la liga en su segundo curso. Con aquel rendimiento sideral -a punto estuvo de eliminar él solito al Real Madrid en Copa-, no pudo evitar los cantos de sirena que le llegaron desde la capital de España, donde también se convirtió en un símbolo foráneo de la sección blanca de baloncesto.

A partir de ahí, y con el antecedente inmediato de Carl English -que también sentó las bases de los grandes anotadores exteriores-, las comparaciones serán inevitables. Algunos han podido sobrevivir con solvencia de ellas y otros, en cambio, ha terminado en un incómodo anonimato.

Los números de Carroll

72 partidos, 19,2 puntos y 15,8 de valoración

Carroll, ante el Madrid.

Luces y sombras

Por el camino, entre luces y sombras, se quedó Marquez Haynes (11-12), que aterrizó en la isla con una gran vitola desde la liga francesa. Llegó a firmar 35 puntos en un duelo frente al Blancos de Rueda Valladolid, pero se diluyó en algunas fases de la temporada.

Entre los que destacaron y sobrevivieron a las comparaciones, con un estilo más o menos diferenciado, se incluye el polaco AJ Slaugther (2020-24), un escolta menudo de biorritmos bajos pero muñeca de seda y mucha sangre fría. Con Fisac resolvió muchos encuentros y con Lakovic -al que le costó entrar al principio en la pizarra- terminó siendo el gran recurso para desatascar encuentros apretados. En la isla se guarda un excelente recuerdo del jugador de Kentucky.

Otro que mostró un carisma sin igual y una capacidad anotadora prodigiosa -aunque en ocasiones irregular- fue Dylan Ennis (2021-22), que ahora viste los colores de UCAM Murcia.

Ampliar Dylan Ennis, de amarillo.

En paralelo, un norteamericano llamado Kyle Kuric dejó un aroma que recordaba tanto a Carroll como a English, consolidándose como una anotador consumado en tres temporadas que estuvo (2014-17), incluso tras padecer un meningioma en el cerebro que puso en riesgo no solo su carrera sino incluso su vida. Sin embargo, el de Indiana -al igual que ocurrió con Jaycee- acabó firmando por el FC Barcelona, donde también dejó un honda huella.

Kuric (arriba), Homesley (abajo a la izquierda) y AJ Slaughter (abajo a la derecha). C7

En la pasada campaña, el Granca hizo un esfuerzo importante por contar con una de las mejores duplas de escoltas de la competición, con un Caleb Homesley llamado a tomar las riendas del equipo amarillo el pasado año, si bien dio mejores sensaciones en la EuroCup que en la Liga Endesa. Al mismo tiempo, sus comparaciones constantes en cuanto el rol de juego con el georgiano Joe Thomasson pocas veces sirvieron para armonizarse sobre el parqué, pese a la demostrada calidad de ambos.

Escoltas destacados tras la marcha de Carroll

-Marquez Haynes (11-12): 34 partidos, 10,9 puntos y 7,2 de valoración

-Kyle Kuric (14-17): 84 partidos, 11,2 puntos y 9,6 de valoración

-AJ Slaughter (20-24): 128 partidos, 11,7 puntos y 9,3 de valoración

-Dylan Ennis (21-22): 35 partidos, 14,7 puntos y 12,4 de valoración

-Caleb Homesley (24-25): 34 partidos, 13,1 puntos y 11,3 de valoración

-Joe Thomasson (24-25): 35 partidos, 8,7 puntos y 8,1 de valoración

Unos años atrás

No obstante, antes de Carroll y Carl English (2007-2009), emergieron otras figuras en la posición de escolta que sellaron su particular impronta y estilo.

De manera efervescente apareció un italiano llamado Vincenzo Espósito. Un jugador con pedigrí en su país aunque en el Gran Canaria tuvo una misión inusual para él. Y es que transalpino jugó de enero a abril de 2002 para salvar al equipo del descenso en el último suspiro. Para el recuerdo quedarán los 46 puntos de Il Diavolo frente al Valladolid para un triunfo de infarto en la capital castellana (100-102).

Arriba, Carl English. Abajo a la izquierda, Jimmie Hunter. A la derecha, el neozelandés Kirk Penney. C7

Otro que ha quedado en un injusto anonimato es el neozelandés Kirk Penney, que llegó en 2004 como un reputado triplista y un sorprendente cuarto puesto en el Mundial de EE UU 2002. Como dato curioso, jugó en hasta ocho países de tres continentes. En España lo hizo en tres equipo, destilando en el Gran Canaria (2003-04) muy buenas sensaciones con 10,7 puntos por partido y un 40,8% de acierto en triples en una sola temporada.

Dentro de esta nómina, también se incluyen un fugaz Jimmie Hunter (2006-07), que destiló una capacidad omnívora en ataque en apenas una temporada de amarillo.

Un playmaker con alma de escolta

A pesar de que la historia le coloca como el gran base de la génesis ACB del Granca, lo cierto es que el estadounidense John Morton alternó también el rol de escolta, siendo un consumado anotador, aprovechando que Berni Hernández y Ruiz Lorente tomaban la batuta. En su primera temporada se convirtió en el máximo anotador de la competición con unos brutales 26,3 puntos por partido, en aquella ya lejana temporada 95-96 en la que el vivo jugador del Bronx acaparaba todas las operaciones ofensivas junto a Burditt y Vandiver.

El genuino John Morton, icono de la genesis amarilla en la ACB. C7

Los precursores de Carroll

-John Morton* (95-98 y 2001-02): 107 partidos, 22,5 puntos y 18,1 de valoración

-Vincenzo Esposito (2002): 15 partidos, 20,6 puntos y 12,9 de valoración

-Kirk Penney (2003-04): 24 partidos, 10,7 puntos y 7,5 de valoración

-Jimmy Hunter (2006-07): 32 partidos, 14,3 puntos y 20 de valoración

-Carl English (2007-09): 67 partidos, 15,5 puntos y 12,8 de valoración

*:Morton alternó de base y escolta durante su trayectoria en el Gran Canaria

Wong promete espectáculo con los amarillos, después de jugar el pasado ejercicio 20 partidos con los Charlotte Hornets de la NBA (6,6 puntos, 1,6 rebotes y 1,4 asistencias) y terminar la campaña en el Zalgiris Kaunas (6,5 puntos, 1,8 rebotes y 1 asistencia de media). En esta pretemporada, ha firmado unos promedios de 21:07 minutos, 13,71 puntos, 2,2 rebotes, 12,28 de valoración en cada uno de los siete encuentros estivales. En cualquier caso, el listón de los Morton, English y compañía, conjugado con el legado de Carroll, está más que alto.

Encuesta: ¿Para usted cuál ha sido el mejor escolta de la historia del Gran Canaria? Jaycee Carroll John Morton Carl English AJ Slaughter Jimmie Hunter Kyle Kuric