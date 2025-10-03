Lakovic, a un paso del podio claretiano: suma 104 victorias en el Dreamland Gran Canaria El entrenador amarillo se convertirá esta temporada en el tercer técnico con más partidos en el equipo amarillo y está a un solo triunfo de superar a Salva Maldonado en la élite de estrategas del club con más victorias en todas las competiciones

Si su hoja de ruta va viento en popa, todo apunta a que el entrenador esloveno Jaka Lakovic alcanzará esta temporada el honorable podio de los técnicos con más partidos disputados en la historia del Club Baloncesto Gran Canaria. Para ello, tendría que dirigir al menos 24 encuentros para superar en este capítulo al catalán Salva Maldonado -198 partidos del barcelonés por 175 del balcánico- para conseguir este hito. Además, con sumar dos triunfos también superaría a Salva en el ranking de victorias (105 y 104), codeándose así con otras leyendas del banquillo isleño.

A punto de acometer su cuarta campaña en la entidad claretiana, el de Ljubljana continúa imprimiendo su sello personal en un club en el que contabiliza 104 encuentros en ACB con un promedio de triunfos que se eleva a un meritorio 52,88% (55 victorias y 49 derrotas) entre liga y Playoff. En la Copa del Rey registra 4 duelos con un triunfo y tres resultados negativos, pero donde ha maximizado especialmente sus registros en la EuroCup, donde ha sellado un balance de 48-19, además de llevarse el título en la edición 22-23, siendo hasta el momento el trofeo más importante que luce las vitrinas amarillas.

El podio

En la actualidad, el también catalán Pedro Martínez lidera gran parte de los apartados que puede presumir el inquilino del banquillo grancanario. Contempla 374 encuentros en la suma de todas las competiciones (ACB, Copa, Supercopa, Copa ULEB, EuroCup y Euroliga), superando así a Manolo Hussein (312), Salva Maldonado (198), Jaka Lakovic (175), Aíto García Reneses (123) y Luis Casimiro, artífice este último de la Supercopa conquistada en 2016, el otro gran título que presume la entidad.

Martínez también lidera la estadística de triunfos con un total de 198 resultados positivos. Por detrás quedan Manolo Hussein (123), Maldonado (105), Lakovic (104), Aíto (78) y Casimiro (68).

En la columna en la que sí figura en el podio el esloveno es el porcentaje total de triunfos, sumando las cifras en las competiciones domésticas y las continentales, con un espectacular 59,42%. Curiosamente, solo el mítico Aíto le supera es este promedio, con un sideral 63,40%, merced a la final y semifinal europea que registró el madrileño junto con la única final copera que ha disputado el conjunto isleño.

En definitiva, Lakovic tiene varios alicientes no solo en el plano colectivo sino también en el individual para rubricar su nombre con letras doradas en la historia del club.

