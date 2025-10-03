¿Cómo ve Willy Villar al Dreamland Gran Canaria 2025-2026?

Willy Villar -izquierda- posa en la presentación oficial de Braian Angola en la tienda del Granca en el CC Las Ramblas.

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 00:47 Comenta Compartir

El Club Baloncesto Gran Canaria afronta una reconstrucción en la plantilla con cinco nuevas piezas para suplir la salida de jugadores destacados en la obtención de los objetivos de los últimos cursos, si bien Jaka Lakovic aportará la estabilidad en el banquillo por cuarto curso consecutivo de cara a la campaña 2025-2026 en la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL).

Willy Villar (Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 1969), renovado hasta 2027 también como el preparador esloveno y el presidente Sitapha Savané, inicia su sexto proyecto como máximo responsable de la parcela deportiva con la continuidad del base francés Albicy, el base zaragozano Alocén, del alero catalán Salvó, del alero argentino Brussino, del ala-pívot francés Pelos y del pívot norteamericano Tobey, al igual que el base esloveno Samar, quien cubrió la baja de larga duración de Alocén el pasado ejercicio en calidad de cedido por el Alba Berlín alemán y, tras desvincularse este verano del club germano del satauteño Himar Ojeda, se comprometió con el cuadro claretiano para seguir en la isla.

El escolta colombiano Angola, el escolta norteamericano Wong, el ala-pívot francés Labeyrie, el ala-pívot catalán Vila y el pívot sursudanés Kuath llegan para cubrir la marcha de Thomasson, Homesley, Kljajic, Conditt IV, Diop y, sobre todo por su trascendencia, John Shurna.

Precisamente, Angola, Wong y Kuath, quien ascendió con el Lleida a la Liga ACB, se estrenarán en la mejor liga de Europa. Un factor a tener en cuenta en su periodo de adaptación y de aportación.

Asimismo, los jugadores de las categorías de formación Lucas Maniema, Aleksandr Sasha Panasiuk y Eetu Heinonen estarán en la dinámica del primer equipo durante este curso.

El exterior suizo encandiló durante la pretemporada y ya es uno más en el día a día, mientras que el base ruso aprovechó los minutos facilitados por Lakovic, mostrando dirección y un enorme talento.

Además, el exterior finés Heinonen se desplazó con el Granca a los torneos en Italia y en Galicia, disfrutando de algunos minutos. Otro jugador a tener en cuenta y más por su condición de cupo para la BCL.

Ampliar Andrew Albicy. CB Gran Canaria

Andrew Albicy. Base. 35 años. 1,78 metros de altura

«Es el capitán una vez más y va a liderar el proyecto. Cada año que cumple es para mejor, tiene más experiencia, más conocimiento del club y evidentemente del juego«.

«Creo que está pasando por su mejor momento y esperamos que continúe en esa línea, liderándonos en defensa y luego aportando mucho criterio en ataque. Al final, es un reto para él poder mantener el nivel de los últimos año e incluso superarlo«.

Ampliar Ziga Samar.

Ziga Samar. Base. 24 años. 1,97

«Es un jugador joven todavía y está en clara progresión. Está en un momento de su carrera en el que tiene que afianzar todas las cosas buenas que él sabe hacer».

«Creo que ha llegado a la pretemporada donde lo dejó el año pasado, con muchísimo más aplomo y muchísima más claridad en su juego. Creo que nos va a aportar mucha defensa, al igual que Andrew, pero al mismo tiempo esa mentalidad que él tiene para trabajar. Ese tamaño tan importante en la posición de base que le permite ayudar al equipo en el rebote e incluso en ataque en diferentes situaciones como el tiro y la penetración«.

«Creo que estamos todavía por ver a un Ziga que irá progresando durante todo el año».

Ampliar Carlos Alocén.

Carlos Alocén. Base. 24 años. 1,94

«Estamos hablando en la actualidad de uno de los tres mejores bases españoles que puede haber en activo. Para que sea para muchos años, lo que tenemos que hacer es tener paciencia con él, que se recupere con tranqulidad, cuando pueda, cuando se siente bien, cuando esté con confianza y, desde luego desde el momento que eso se produzca, va a ser el mejor fichaje del año«.

«Por lo que digo, porque hay pocos jugadores con su talento y lo único que necesita es recuperarse al 100%. Lo esperaremos y será una bendición para el equipo«.

Ampliar Braian Angola.

Braian Angola. Escolta. 31 años. 1,98

«Es un jugador que domina todas las facetas del juego prácticamente en el aspecto ofensivo: el tiro, la penetración, el juego de bloqueo directo, el pase... creo que es un jugador ofensivamente muy completo que, además, por su tamaño nosotros también esperamos que sea un jugador que nos de mucho a nivel defensivo, ayudando en el rebote con su inteligencia y experiencia«.

«Es el típico jugador que hace, cuando está en el campo, que a todos sus compañeros a su alrededor y a todos los que estamos viendo el partido nos genere confianza. Creo que es este tipo de liderazgo que hace que cuando tenga el balón todos tendremos confianza. Sin duda, va a ser un referente ofensivo en el equipo«.

Ampliar Isaiah Wong.

Isaiah Wong. Escolta. 24 años. 1,90

«Es un jugador con unas características físicas muy especiales, con un gran talento físico y, a partir de ahí, se generan muchísimas ventajas en ataque. Creo que la capacidad de penetración es difícil de ver y nos va a proporcionar muchísimas cosas buenas en nuestro ataque».

«Esa misma capacidad física la utiliza en su defensa para ser un jugador de primer nivel en ese aspecto del juego. Creo que la palabra que lo define es que es un grandísimo atleta que saca mucha ventaja en ataque y en defensa de esa cualidad».

«Si a eso le sumamos su juventud y las ganas que tiene de triunfar en Europa, la verdad es que solo queda que se acople lo antes posible a una liga como la ACB porque creo que del resto tiene condiciones más que de sobra para darnos un gran salto de calidad».

Ampliar Nicolás Brussino.

Nicolás Brussino. Alero. 32 años. 2,05

«Cada año va sumando cosas a su juego. Cuando vine a Gran Canaria era un finalizador sobre todo, un jugador que evidentemente siempre ha tenido un gran porcetaje en el tiro de tres, pero ha ido evolucionando y yo diría que hoy en día es un gran jugador de pick&roll, un gran penetrador y que puede evolucionar a jugador total porque le veo una gran capacidad defensiva y con muchísima ayuda al rebote también«.

«Si él es capaz de poner todas esas armas que tiene, ese potencial, al servicio del equipo y en el grado de madurez que se encuentra ahora mismo, pues como decía en el caso de Andrew esperamos que haga su mejor temporada poniendo en práctica todo esto que van interiorizando con el paso de los años».

Ampliar Miquel Salvó.

Miquel Salvó. Alero. 30 años. 2,05 metros de altura

«Tiene ante sí el reto de ir creciendo como jugador en aspectos tan importantes para nosotros a nivel táctico, como puede ser su poste bajo, ahí es uno de los mejores jugadores de la liga. Todavía tiene que ser una ayuda importante en el tiro exterior y en poder defender con su inteligencia».

«Creo que tácticamente es uno de los mejores jugadores a nivel defensivo y a nivel táctico. Creo que tiene que dar ese paso adelante para convertirse en un jugador tan importante en la rotación como esperamos. Creo que nos puede aportar desde su inteligencia y con las armas que tiene, que pocos jugadores tienen. Creo que nos da cosas que no nos da nadie y creo que es un momento importante este año para que nos de ese salto en su juego».

Ampliar Pierre Pelos.

Pierre Pelos. Ala-pívot. 33 años. 2,05

«Desde el punto de vista de mentalidad, de lucha y de aportación al equipo, es un jugador como hay pocos en la liga. Es un jugador que te ayuda siempre, pero mientras más duro sea el momento más te ayuda, esa capacidad de aparecer siempre cuando tienes problemas, cuando nadie lo ve claro, cuando más nervios hay y más se pone la cosas dura».

«Siempre aparece porque es un jugador especial, con un instinto especial y con un instinto ganador del que no presume ni mucho menos, pero va innato en él. Es un auténtico lujazo tener un jugador que no se arruga y que tiene esa capacidad para saber lo que hay que hacer para ganar y que lo haga de forma tan natural, tan humilde y tan sencilla. Lo único que esperamos es que mantenga está línea de progresión que lleva en los últimos años».

Ampliar Eric Vila

Eric Vila. Ala-pívot. 27 años. 2,09 metros de altura

«Desde siempre ha tenido unas condiciones muy buenas para jugar al basket. Es muy grande y puede jugar en las posiciones exteriores e interiores, que viéndolo dentro de la cancha por la planta y la capacidad que tiene uno sabe que puede aportar muchas cosas».

«Esperamos que él sea consciente de eso y que rompa la puerta y que quiera demostrar que no es solo una cuestión de posibilidades sino de hechos, eso está en su mano y sé que va a tener la oportunidad de poder demostrar. Si lo hace, evidentemente nos va a ayudar en el juego interior, con sus rebotes, con su mano y por cómo ocupa espacio por lo grande que es. Está en su mano que todo ese pontencial lo vaya mostrando en el campo y esperamos que así sea».

Ampliar Louis Labeyrie.

Louis Labeyrie. Ala-pívot. 33 años. 2,08

«Es un jugador con una calidad muy contrastada, que viene con muchas ganas y mucho deseo de demostrar porque el año pasado no pudo hacer su mejor temporada por temas de lesiones».

«Ahora está completamente recuperado y lo vemos con una motivación muy alta por mostrar el jugador que es. Evidentemente el 100% de Labeyrie es un nivel muy alto para el Granca. Creo que al principio tendrá que coger el ritmo que no tuvo el año pasado, pero en cuanto lo coja y trabaje para ello, creo que nos va a aportar puntos, rebotes, intensidad y muchas cosas de jugador de élite como es él».

Ampliar Kur Kuath.

Kur Kuath. Pívot. 27 años. 2,08

«Es un jugador muy diferente a todos los que tenemos porque básicamente es un especialista. Es una curiosidad muy grande para todos cómo se puede adoptar, pero ya lo estamos viendo que no se deja nada, que lo da absolutamente todo y eso es primordial«.

«El hecho de tener esa energía siempre va ayudar al grupo y luego a nivel técnico su capacidad de rebote e intimidación es brutal. Creo que a nivel defensivo tiene que marcar diferencias sobre todo y luego como en el caso de Ziga tengo la sensación de que por su juventud va a ir creciendo con el paso de los meses. Creo que tiene un límite muy alto, que él todavía está por descubrirlo y va a luchar sin duda para conseguirlo».

Ampliar Mike Tobey.

Mike Tobey. Pívot. 30 años. 2,13

«Va en una clara progresión a pesar de la edad, aunque es joven todavía con 31 años. Lo veo cada vez mejor porque creo que a él le está afectando muy positivamente la adaptación a la isla y al equipo, el sentirse ya uno más del equipo después de un año. Parece que lleva aquí toda la vida».

«En este sentido, le está generando esa comodidad en el equipo, le está haciendo volver a sacar el baloncesto que él tiene, que le dio tantísimo no hace tanto y que es muchísimo. Tiene una calidad excelsa, tengo la sensación de que está muy motivado y con la adaptación hecha, tener un jugador así para nosotros en esa posición de cinco es determinante».

Ampliar Lucas Maniema.

Lucas Maniema. Base-escolta. 19 años. 1,93

«Es un jugador con una capacidad física brutal. Tiene piernas más que sobradas para competir en la ACB, eso le ayuda muchísimo para tener toda la confianza del staff y de sus compañeros».

«A nivel defensivo es capaz de poder estar al nivel de parar a cualquier jugador importante de la liga y luego en el aspecto ofensivo juega sin miedo, que da confianza a sus compañeros a pesar de su juventud»:

«Creo que tiene muchas cosas que pulir y trabajar por su juventud, pero creo que tiene lo más importante, que no tiene miedo y tiene mentalidad y ganas de competir y de crecer. Eso le va a ayudar para hacerse un hueco en el equipo».

Ampliar Aleksandr Panasiuk.

Aleksandr 'Sasha' Panasiuk. Base. 17 años. 1,88

«Creo que lo que le define es el talento, es un jugador muy del Este con unas condiciones físicas y técnicas muy buenas para jugar al basket. Lo único que necesita evidentemente es trabajar mucho y pulir todo lo que tiene, pero básicamente adquirir experiencia y le va a venir muy bien el contacto con el primer equipo».

«Evidentemente ,ahora es un jugador tierno, pero su capacidad de crecimiento es tan grande que la verdad que ilsuiona porque lo que es más difícil de conseguir en el baloncesto es tener talento y a este chico le sobra. Vamos a ver si con mentalidad, con trabajo y con humildad que todo ese talento aflore y sea un jugador importante de futuro para el club».

Ampliar Eetu Heinonen.

Eetu Heinonen. Escolta. 19 años. 1,92

«Tiene buena mano y es capaz de aplicarse atrás. En líneas generales, hace muchas cosas bien y ha hecho un gran trabajo en la pretemporada, se ha ido ganando la confianza de Jaka, que ya lo conocía evidentemente, y de los compañeros porque ha tenido muy buena mentalidad».

«Creo que tiene que seguir en esta línea que ha mostrado durante la pretemporada y seguro que sumará al equipo».