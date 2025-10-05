El estreno imposible del Gran Canaria en el fortín del campeón

El sideral acierto exterior del Real Madrid diluyó todo atisbo de remontada por parte de los pupilos de Lakovic, que arrancan la ACB con derrota | Pelos, Kuath y Angola, los más destacados en la batalla del Movistar Arena

Tobey intenta progresar en la zona blanca. No tuvo suerte en este encuentro el norteamericano con pasaporte esloveno.

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 13:42 | Actualizado 14:03h.

No hubo opción para la sorpresa en el Movistar Arena. el Real Madrid disipó las dudas ante el camelónico -y aún irregular- Dreamland Gran Canaria que pudo meter mano al vigente campeón por momentos en su estreno liguero, pero que al final, entre el acierto pluscuamperfecto de los blancos en el perímetro y la falta de rodaje que aún evidencia el renovado equipo claretiano, marcaron las diferencias en un choque que se anotó con solvencia el equipo dirigido por Sergio Scariolo (81-71).

Los franceses Louis Labeyrie, con 13 puntos, y Pierre Pelos, con otros 12, fueron los máximos anotadores del equipo canario, aunque sería el ala-pívot de Agen el más brillante con sus 16 de valoración. También destacaron, dentro de la coyuntura, el director de orquesta galo Andrew Albicy con 12 de valoración, 9 puntos y 3 asistencias, al igual que el colombiano Braian Angola con 7 puntos, 6 asistencias y 6 rebotes. Tampoco fue de desdeñar la labor bajo aros del sursudanés Kur Kuath (9 puntos y 10 de valoración), quien dio un paso al frente ante la discreta actuación de Mike Tobey.

No obstante, poco se pudo hacer ante el solvente rendimiento coral de los blancos -cuatro jugadores estuvieron por encima de la decena en el capítulo de valoración-.

La cosa no empezó precisamente bien para los isleños, que encajaron un 8-0 de inicio a través del acierto de Hezonja, Kramer y Tavares.

El francés Pierre Pelos parecía el más entonado de los claretianos, capitalizando la reacción amarilla con seis puntos seguidos y un imperial tapón que permitió despertar la ilusión en los primeros compases (8-6).

Pero parecía un espejismo por momentos. Campazzo y Llull comenzaron a ponerse las botas desde el perímetro, forjando un nuevo arreón local (16-8) pasado el ecuador del primer cuarto.

Albicy, Lakovic y Angola. Tres momentos de un choque que se hizo imposible para los isleños. ACB

Un brutal mate de Kur Kuath, aderezado con un tiro libre, al que se sumaron dos nuevos libres de Samar, revivieron al Granca. Y posteriormente, un triple de Angola desde la esquina dejaba la sensación de que había mucha tela por cortar aún en el Movistar Arena, concluyendo el periodo inicial con un esperanzador 22-18.

En el segundo cuarto entró en juego la mejor versión de Hezonja, que se iba a los 8 puntos en su cuenta personal... Pero también apareció un protagonista inesperado como fue Izan Almansa. El murciano se convirtió en el factor sorpresa en la ecuación de Scariolo, manteniendo en vanguardia al Real Madrid pese a que Wong comenzó a carburar junto a Albicy en las filas insulares (36-29) a 5:21 para el descanso.

Ampliar Pelos encara desde el perímetro. El galo fue el mejor valorado de los amarillos. ACB

Pero poco se podía hacer ante el sideral acierto exterior de los pupilos de Scariolo. Con un 58% en el perímetro -luego se suavizó hasta el 47%-, el Granca se iba por momentos a la deriva, con una desventaja que alcanzó los 13 puntos, aunque al final Kuath consiguió edulcorar la distancia con el 44-33 a la conclusión del segundo periodo.

La cosa no mejoró en la reanudación. Seguíamos sin noticias de Brussino, cuando más lo necesitaba su equipo. Mientras, en el Madrid solo faltaba que Scariolo saliera a tirar el triple, porque practicamente todos metían desde la línea exterior (51-36).

Por suerte, el galo Louis Labeyrie apareció para asumir galones en un momento de excepción. Con 10 puntos del francés, el equipo claretiano evitó la capitulación y se mantuvo aún a 10 puntos del vigente campeón (53-43).

Ampliar Brussino intenta anotar ante la defensa blanca. No fue tampoco el partido del argentino. ACB

A partir de ahí, el encuentro mantuvo la hemorragia en torno a la decena. Pelos y Salvó volvían a despertar, pero aunque resistía los claretianos, no lograban erosionar la trinchera madrileña para invitar a la ilusión (60-50).

En el últiko cuarto, Kuath y Angola mantenían la nave insular, pese a que el Madrid siguió erre que erre desde la línea exterior. Hasta Okeke, con triples desde su casa, se animó al particular concurso orquestado por los locales.

A falta de dos minutos para el desenlace, Angola tuvo la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en el momento decisivo. Pero el cafetero, que estaba cuajando un completísimo encuentro, falló los dos tiros desde la línea de personales, frustrándose la última oportunidad por soñar con la épica.

El 81-71 final se antoja hasta bueno, presupuestable dentro de los antecedentes y las sensaciones que desprendían de inicio ambos equipos. Pero la estadística edulcora la carencias que aún arrastra el equipo amarillo y hasta los puntos fuertes que en este encuentro bien pudieron destilarse para propiciar la sorpresa en el Movistar Arena. Ahora toca pasar página y tomar el choque contra el Benfica en la BCL como el mejor bálsamo posible.

Ficha técnica:

81 - Real Madrid (22+22+27+10): Campazzo (6), Hezonja (13), Krämer (10), Lyles (10), Tavares (6) -cinco inicial-, Andrés Feliz (7), Sergio Llull (10), Almansa (6), Okeke (6), Abalde (5), Bruno Fernando (1) y Grinvalds (1).

71 - Dreamland Gran Canaria (18+15+23+15): Albicy (9), Wong (9), Brussino (-), Pelos (12), Tobey (-) -cinco inicial-, Angola (7), Labeyrie (13), Samar (10), Salvó (2), Kuath (9), Nzambi (-).

Árbitros: Fernando Calatrava, Jorge Martínez y Vicente Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la primera jornada de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.832 espectadores.