Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así vivimos el Real Madrid-Gran Canaria en directo: El conjunto blanco desactiva el nuevo proyecto de Lakovic en su estreno liguero
Lakovic sostiene el balón en un lance del encuentro en el Movistar Arena. acb Photo / Sara Gordon
Real Madrid - Dreamland Gran Canaria

Lakovic, claro: «Si quieres hacer algo más aquí, tienes que meter más»

Liga Endesa ·

El entrenador esloveno del Dreamland Gran Canaria lamentó el escaso acierto exterior de su equipo en la derrota contra el Real Madrid (81-71) en el Movistar Arena este domingo

Óliver Suárez Armas

Óliver Suárez Armas

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:34

Comenta

El Dreamland Gran Canaria sucumbió este domingo frente al Real Madrid, vigente campeón de la Liga Endesa, por 81-71 en el Movistar Arena, en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la edición 2025-2026 de la competición doméstica. El equipo amarllo apenas inquietó a un bloque blanco que no pierde ante sus aficionados en la ACB desde marzo de 2024.

El máximo responsable técnico del combinado claretiano, Jaka Lakovic, señaló tras el encuentro en los micrófonos de DAZN que «no ha sido suficiente lo que hemos hecho. Si quieres jugar y quieres hacer algo más aquí, tienes que meter. Tenemos un mal porcentaje de tres (un 33% de acierto con nueve lanzamientos convertidos de 27 intentos) y, además, al final del tercer cuarto nos meten ocho puntos, dos de rebote ofensivo tras un tiro libre y dos triples, uno de Llull en el último segundo que necesitamos saber y otro desde el centro de la cancha. Ahí se rompió el partido definitivamente. Queríamos pelearlo, pero no ha podido ser«.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, apuntó que «creo que hemos hecho cosas muy buenas y cosas que son mejorables. Es típico de un partido de liga en el que cuadrar tantos jugadores nuevos. Al final, la voluntad de compartir el balón y defender está, pero luego hay algún despiste de algún cambio o algún pase que no vemos y eso llegará con el tiempo. Nos hemos relajado un poco en el último cuarto con 16 o 18 puntos de ventaja pensando que lo teníamos todo hecho. Hay que aceptarlo tras dos partidos en la Euroliga y un buen equipo como el Gran Canaria«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  3. 3 Las Palmas de Gran Canaria atrae a los amantes del coleccionismo
  4. 4 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  5. 5 Tres heridos por un accidente de moto
  6. 6 Muere tras volcar su coche y quedar atrapado en el interior en Fuerteventura
  7. 7 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  8. 8 Dónde Saborear Gran Canaria según Rosa Rodríguez, especializada en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas
  9. 9 Canarias se libra de la borrasca Amy y la Aemet confirma la tendencia a partir del domingo
  10. 10 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lakovic, claro: «Si quieres hacer algo más aquí, tienes que meter más»

Lakovic, claro: «Si quieres hacer algo más aquí, tienes que meter más»