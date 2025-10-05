Lakovic, claro: «Si quieres hacer algo más aquí, tienes que meter más»

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 13:34 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

El Dreamland Gran Canaria sucumbió este domingo frente al Real Madrid, vigente campeón de la Liga Endesa, por 81-71 en el Movistar Arena, en el encuentro correspondiente a la primera jornada de la edición 2025-2026 de la competición doméstica. El equipo amarllo apenas inquietó a un bloque blanco que no pierde ante sus aficionados en la ACB desde marzo de 2024.

El máximo responsable técnico del combinado claretiano, Jaka Lakovic, señaló tras el encuentro en los micrófonos de DAZN que «no ha sido suficiente lo que hemos hecho. Si quieres jugar y quieres hacer algo más aquí, tienes que meter. Tenemos un mal porcentaje de tres (un 33% de acierto con nueve lanzamientos convertidos de 27 intentos) y, además, al final del tercer cuarto nos meten ocho puntos, dos de rebote ofensivo tras un tiro libre y dos triples, uno de Llull en el último segundo que necesitamos saber y otro desde el centro de la cancha. Ahí se rompió el partido definitivamente. Queríamos pelearlo, pero no ha podido ser«.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, apuntó que «creo que hemos hecho cosas muy buenas y cosas que son mejorables. Es típico de un partido de liga en el que cuadrar tantos jugadores nuevos. Al final, la voluntad de compartir el balón y defender está, pero luego hay algún despiste de algún cambio o algún pase que no vemos y eso llegará con el tiempo. Nos hemos relajado un poco en el último cuarto con 16 o 18 puntos de ventaja pensando que lo teníamos todo hecho. Hay que aceptarlo tras dos partidos en la Euroliga y un buen equipo como el Gran Canaria«.