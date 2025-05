A por más motivos para celebrar en un Gran Canaria Arena inexpugnable

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 29 de mayo 2025, 20:22 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

El broche final al Día de Canarias. Una jornada para festejar en el archipiélago y sentirse orgulloso de las raíces y de la identidad. Una festividad que desembocará en un plato fuerte de la mejor liga de Europa en el Gran Canaria Arena, donde el Dreamland Gran Canaria afrontará la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa antes de competir en el Playoff por el título por vigésima primera ocasión en las últimas 24 ediciones.

El combinado claretiano, séptimo clasificado con un balance de 19 victorias y 14 derrotas, recibirá este viernes (20:00 horas, en directo por Movistar+Deportes 3 -dial 65-) al UCAM Murcia, noveno clasificado con un balance de 16 triunfos y 17 tropiezos, con la necesidad de ganar al cuadro pimentonero como primer paso y, posteriormente, esperar la derrota del Joventut Badalona ante el Unicaja en el Martín Carpena para asaltar la sexta posición. Una situación importante de cara a poder elegir competición continental para

la próxima temporada, ya que la entidad insular debate de manera interna desde hace varias semanas si permanecer en la BKT EuroCup o desembarcar en la Basketball Champions League (BCL).

Las eliminatorias Real Madrid-Baskonia y Unicaja-Barça ya son seguras en los cuartos de final del Playoff, mientras que el La Laguna Tenerife, el Valencia Basket, el Joventut Badalona y el Dreamland Gran Canaria luchan por la citada mejor posición. Los dos primeros pugnan por la segunda y la tercera posición y de ahí saldrá el rival de la escuadra de Jaka Lakovic.

A falta de esta última fecha liguera, el bloque de Vidorreta y el plantel amarillo se verían las caras en una eliminatoria de Playoff por primera vez, con el factor cancha a favor de los aurinegros.

El alero argentino Nicolás Brussino -11,9 puntos, 3,7 rebotes, 2,8 asistencias y 13,7 créditos de valoración-, el escolta estadounidense Caleb Homesley -13,3 puntos, 2,2 asistencias y 11,5 de valoración- y el pívot norteamericano Mike Tobey -9,2 puntos, 5,2 rebotes y 11,4 de valoración- destacan a nivel estadístico en un Granca al alza, firmando una dinámica ganadora de ocho victorias en las últimas 11 jornadas de la competición doméstica y, al mismo tiempo, acumulando cinco triunfos consecutivos en el fortín de Siete Palmas.

Por su parte, el UCAM Murcia, vigente subcampeón de la Liga ACB, no solo no pudo repetir el éxito este curso sino que no fue capaz de clasificarse para la Copa del Rey celebrada en la isla ni para el Playoff por el título.

El examarillo Dylan Ennis -16,8 puntos, 2,5 rebotes, 3,9 asistencias y 15,9 créditos de valoración- cuajó una gran campaña en un equipo de Sito Alonso que aspira a mantener la novena posición de cara a disponer de una plaza en Europa el próximo ejercicio.

En el encuentro de la primera vuelta disputado en el Palacio de Deportes de Murcia, el Granca se impuso por un contundente 63-83 merced a los 17 puntos de Homesley, los 15 puntos y siete rebotes de Brussino, los 13 puntos de Joe Thomasson y los 11 puntos y cinco rebotes de George Conditt IV.