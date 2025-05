Día de Canarias: Así somos (parte 5)

Óliver Suárez Armas Las Palmas de Gran Canaria Martes, 27 de mayo 2025, 22:56 | Actualizado 23:35h. Comenta Compartir

Analía Salgado Empresaria «Encontré una oportunidad para vivir, crecer, trabajar e ir haciendo mi camino»

La cafetería Costal deleitó en La Minilla durante más de una década y ahora afronta una nueva etapa en Siete Palmas. Cercanía y calidad con cariño

Analía Salgado -centro- posa con sus trabajadoras María -izquierda- y Saray en la cafetería Costal de Siete Palmas. ARCADIO SUÁREZ

La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. Un huracán de emociones durante años de principio a fin. La cafetería Costal Pan & Brunch hizo las delicias de sus clientes y de sus clientas durante más de una década en el Centro Comercial La Minilla y, desde el pasado mes de febrero del presente año 2025, afronta una nueva y ambiciosa etapa en su ubicación estrenada en Siete Palmas: la calle Fondos de Segura número 19.

Exacto, frente al Estadio de Gran Canaria, con todo lo que eso significa. Un cambio de hogar y de rincón habitual y más que asentado que generó incertidumbre, pero que ya camina a velocidad de crucero para volver a convertirse en un punto de visita más que obligada y tremendamente recomendada para las personas que no la conozcan. Y con la ventaja y el plus de ser un sitio pet friendly. Toda una declaración de intenciones en un lugar exquisito y que resalta por su cercanía y la calidad de un servicio con mucho cariño.

Pero toda historia tiene un principio. La cafetería Costal Pan & Brunch es de crecimiento, pero la de su propietaria es digna de conocer también. Ella es Analía Verónica Salgado Corbino (Argentina, 11 de octubre de 1980) y aterrizó en Canarias en el año 2002.

«Mi primer barrio fue La Isleta, ahí empecé tirando currículos y con lo justo para comer cada día»

«Mi hermano había venido antes que yo y, de todas las ciudades españolas donde vivió, él me aconsejó que como en Canarias en ningún sitio», recuerda Analía Salgado, al tiempo que desliza que «mi primer barrio fue La Isleta, lo recuerdo como si fuera ayer. Y así empecé, tirando currículos y con lo justo para comer cada día».

Natural de Morón, provincia de Buenos Aires, Analía Salgado tiene muy presente que se enamoró «del clima, de la gente... Un todo que te da una calidad de vida que no encontraría en otro lugar».

A pesar de las vicisitudes de esa primera época en la isla, no se dio por vencida y fue asomando la cabeza hasta encontrar la estabilidad personal y profesional que propició echar raíces en Gran Canaria.

«La verdad es que desde que vine encontré en la isla una oportunidad para vivir, para crecer, para trabajar y para ir haciendo mi camino», destaca Analía Salgado, de 44 años y que cumple 23 años en la isla.

Los caminos de la vida le permitieron formar una familia con denominación de origen. Esa mezcla superlativa del sentir canario y del argentino. «Canarias me regaló todo lo que tengo, mis hijas, mi marido, mis sobrinos, mis suegros, mis cuñados y, al mismo tiempo, la oportunidad de desarrollar mi trabajo día tras día», comenta con sentimiento.

Analía Salgado se muestra enormemente satisfecha por sus pasos en el archipiélago y considera que «Canarias y yo tenemos una relación de ida y vuelta, yo le aporto y la isla me devuelve en forma de amor, de cariño y de buenas amistades».

«Agradecida estaré siempre con esta tierra y con los canarios, que me recibieron con los brazos abiertos desde el primer minuto allá en el año 2002. De hecho, llevo más años como canaria que en mi Argentina», agrega sonriente y orgullosa.

De cara a este día tan especial que ya ha podido disfrutar en tantas ocasiones y, cómo no, saborear la gastronomía del terruño, Analía Salgado afirma que «ahí está la suegra, con manos y corazón canario, que me prepara un platito de gofio y unas papitas arrugadas que tanto me gustan».

Santiago Guerra Conductor «Soy canario de pura cepa, es la tierra en la que he podido ver todo y quisiera morir»

Puede presumir de formar parte del servicio de limpieza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1998

Santiago Guerra posa sonriente delante del camión que conduce cada día. ARCADIO SUÁREZ

Es la alegría personificada y sinónimo de la amistad bien entendida. Un apasionado de la tecnología que disfruta de cada instante junto a su familia. Servicial, cercano y de los que está presente siempre cuando es necesario y sin tener que pedírselo.

Santiago Guerra Medina (Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 1970) forma parte del equipo de conductores del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1998. Casi nada. Puede presumir de ir camino de cumplir las tres décadas realizando una labor imprescindible para el cuidado de la capital grancanaria.

Enamorado de cada rincón de Canarias en general y de Gran Canaria en particular, saborea con sentimiento y entusiasmo cada instante que dispone para no dejar de descubrir lugares con encanto. Ahora, merced a unas rutas de senderismo que realiza con sus amigos prácticamente cada semana. Y es que nunca se termina de descubrir una isla con tanto escondido como Gran Canaria.

«Me pongo folclórico y, cómo no, degusto el gofio y unas papas arrugadas con mojo»

«Soy canario de pura cepa», expone con la fuerza de quien se siente libre y agradecido por nacer en un lugar rodeado de mar.

«El Día de Canarias es todo para mí, mis raíces, la familia, la tierra en la que he visto todo y donde quisiera estar y morir», agrega Santiago Guerra Medina, y no lo dice como una frase hecha. Durante muchos años se recorrió diferentes rincones de la isla para deleitar con su música y sus teclados, alzando la complicidad con la gente y el arraigo por una música del terruño.

«Es un día de amigos, de familia y de pasarlo bien con una tradición que hay que cumplir siempre», dice, al tiempo que agrega emocionado que «ser canario es un sentir y un orgullo por esta tierra volcánica rodeada de mar. Me encanta disfrutar de su clima, aparte de que tenemos nuestro propio acento. Es vivir con tranquilidad y compartir sus tradiciones».

Santiago Guerra Medina recuerda que cada 30 de mayo es un plan que se prepara y que se concreta desde fechas anteriores con la familia y con los amigos más íntimos. «Ese día lo vivo con alegría y orgullo, celebrando las tradiciones, la cultura y la identidad de un archipiélago en el que cada rincón es algo único. Ese día es tradicional pasarlo escuchando música folclórica, degustando el gofio, unas papitas con mojo y disfrutando de los amigos y de la familia», comenta desde el corazón.

Mapi Ojeda Marketing «Canarias significa mar y montaña, pero, sobre todo, gente muy buena y cariñosa»

Trabaja en el Departamento de Marketing del Club Baloncesto Gran Canaria desde hace 25 años, disfrutando del crecimiento, de la consolidación y de los éxitos

Mapi Ojeda se inmortaliza delante del panel que recuerda que el Granca fue campeón de la Supercopa Endesa en 2016. ARCADIO SUÁREZ

Una de esas personas que simbolizan la cercanía, la empatía y el compromiso en un club que nació en el patio del Colegio Claret en 1963 y ya tiene una enorme importancia y trascendencia en la élite del baloncesto nacional e internacional, conquistando una Supercopa Endesa en 2016 y una BKT EuroCup en 2023, al margen de disputar una final de la Copa del Rey, otra de la citada Supercopa Endesa y otras dos en el certamen continental. Casi nada. Mucho mérito durante tantos años de crecimiento, de consolidación y de éxitos deportivos merced a la labor de muchos trabajadores y trabajadoras que están y, cómo no, han pasado por la entidad de La Vega de San José.

Su nombre es Mapi Ojeda (Las Palmas de Gran Canaria, 28 de febrero de 1981) y, sin duda alguna, no hay un solo abonado o abonada del Club Baloncesto Gran Canaria que no la conozca. Desempeña sus funciones en el Departamento de Marketing de la entidad claretiana desde hace 25 años, tras aterrizar con la ilusión de una joven que llegaba para hacer las prácticas y años después se convirtió en esa figura imprescindible que necesitan las empresas para solucionar los problemas y dar soluciones en el día a día.

«Lo que más me apasiona de mi profesión es que me gusta el baloncesto desde siempre. Es un privilegio poder trabajar en algo que es mi afición, es lo más parecido a no trabajar (risas)», expone sonriente y con las ganas de proseguir creciendo y mejorando. Esa felicidad que durante tanto tiempo permitió la captación de más abonados cada temporada y, por supuesto, mantener a tantos otros. No es una tarea sencilla y, además, es ingrata durante muchas ocasiones, pero Mapi Ojeda no pierde la sonrisa nunca.

«Lo que más me apasiona de mi profesión es que me gusta el baloncesto desde siempre»

Siempre se dice que las personas somos números en la empresas, pero humanizar es vital para encontrar el reconocimiento de los que facilitan lo que van a buscar en el Club Baloncesto Gran Canaria.

«El baloncesto significa muchas cosas porque jugué de pequeña y me enseñó muchísimos valores, y a compartir también. El Granca significa ese sentimiento de pertenencia que tengo al club», expone con orgullo. Ese que hace que se ponga su bufanda del equipo amarillo en las grandes citas, pudiendo presumir de haber vivido en primera persona el lanzamiento sin retorno de un club dispuesto a proseguir avanzando sin miedo.

Una canariona que tiene grabado a fuego el escudo de un Club Baloncesto Gran Canaria que le ha sumado y le ha aportado todo a nivel personal y profesional.

Un sentimiento de canariedad que recorre sus venas. «Canarias significa mar y montaña para mí, pero, sobre todo, gente muy agradable y muy buena», asegura Mapi Ojeda, al tiempo que añade sin pensar que «cuando me nombran Canarias se me viene a la cabeza la gente y lo cariñoso que somos los canarios. Lo bueno que somos, el clima, el sol y ese sentimiento de unidad entre todas las islas, entre otras cosas».

.La celebración no falta nunca en el ambiente familiar de Mapi Ojeda. «Lo celebro con la familia siempre y nos comemos un sancocho todos juntos reunidos. Mi madre lo hacía siempre y nos pasó la tradición a mi hermana y a mí, ahora lo preparamos nosotras. Estamos todos juntos celebrando lo que significa para nosotros la canariedad», indica una de las piezas básicas en el Departamento de Marketing del Club Baloncesto Gran Canaria.

Sergio Alemán Tractorista «Unas papitas con gofio escaldado y un buen vino son ideales para pasar el día entretenido»

Este autónomo de Santa María de Guía se dedica a hacer varios servicios a los agricultores de gran parte de Gran Canaria

Sergio Alemán posa subido en su tractor durante una jornada de trabajo. ARCADIO SUÁREZ

Simboliza la nobleza canaria. Una sonrisa que contagia e ilumina a propios y a extraños por su amistad, por su bondad y por su sinceridad. Transmite tranquilidad y experiencia en lo suyo y, además, pasión y cercanía con los familiares y con los amigos.

Miguel Sergio Alemán Luján es natural de Santa María de Guía y sobresale por ser un enamorado de la zona norte de Gran Canaria, de sus playas, de sus senderos, de su gastronomía y, cómo no, de su gente.

Conoce el campo y sus vicisitudes como pocos después de muchos años de confidencias en soledad y confianza, manteniendo una relación muy estrecha por su profesión. Es autonómo en este país, con todo lo que eso implica y las dificultades que genera día tras día para avanzar y continuar hacia adelante. Y lo complica más en lo relacionado con la tierra y los cultivos, donde con su imperial tractor moderno verde y amarillo se desplaza por diferentes rincones de la isla para llevar a cabo los servicios para que los que suele ser requerido por numerosos agricultores.

«Es una celebración muy especial, nos juntamos la familia y los amigos»

«Me dedico a cualquier cosa, como puede ser triturar plataneras, coger papas o preparar el terreno para los cultivos, entre otros aspectos», apunta con la responsabilidad que supone realizar una labor que tiene su tiempo y su dinámica necesaria para que todo quede realmente completado. Es su terrero, una profesión que conoce y domina a la perfección.

Miguel Sergio Alemán Luján, abonado y sufridor de la Unión Deportiva Las Palmas desde una etapa pretérita a la que volverá la entidad amarilla la próxima temporada tras consumar su descenso a la Segunda División y apasionado del mundo del motor como muchas miles de personas en el archipiélago, presume de canariedad cuando viaja a diferentes lugares del territorio nacional. Es habitual verlo con la camiseta del representativo mientras esquía en las diferentes pistas del Principado de Andorra. Ese sentimiento que cuando llega este 30 de mayo multiplica con orgullo y celebra rodeado de sus seres queridos y de sus amistades que perduran con el paso de los años.

«El Día de Canarias es muy especial porque nos juntamos la familia y los amigos. Unas papas sancochadas y arrugadas con gofio escaldado, un mojito y un buen vino son ideales para intentar pasar el día entretenido», afirma con mucho gusto y muchas ganas de degustar.

Nauzet Hernández Enfermero «Canarias es un orgullo, ese sitio ideal para trabajar, vivir y formar una familia»

De técnico de rayos a la pasión por la enfermería. Desempeña la función de supervisor general de enfermería en el Hospital Insular de Gran Canaria

Nauzet Hernández, un enfermero que presume de canariedad por sus venas. ARCADIO SUÁREZ

Una inquietud que se convirtió en un sueño cumplido con el paso del tiempo. Una devoción por una profesión que desarrolla con gran entusiasmo y con la responsabilidad necesaria hasta desembocar en el deber cumplido con creces. Porque hay pocas cosas más importantes en la vida que ayudar a los demás y, cómo no, sentir que lo haces y que lo cumples.

Nauzet Hernández Hernández (Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 1986) completó los estudios de Enfermería y, a día de hoy, desempeña la función de supervisor general de enfermería en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de la capital grancanaria.

«Llevo trabajando de enfermero durante diez años. Elegí esta profesión porque desde los 20 años soy técnico de rayos y veía a compañeros enfermeros y les preguntaba sobre su trabajo, qué hacían y demás, y me fue llamando la atención. Por ese motivo, decidí ser enfermero», explica con la tranquilidad que atesora realizar una labor tan bonita y, a la misma vez, con una tremenda responsabilidad. Transmite calma, confianza y seguridad en las distancias cortas.

«Lo que más me gusta de mi profesión es ver cómo el paciente se recupera con los cuidados»

Una década dedicado a la enfermería en la que ha podido experimentar de todo y con múltiples vivencias que añaden enseñanza en la mochila de la vida.

«Lo que más me gusta de mi profesión es ver cómo el paciente se recupera con nuestros cuidados de enfermería. Es el hecho de ver cómo mejora con nuestros cuidados y cómo nuestros conocimientos ayudan a la persona cuando está con un mal estado de salud. Nosotros cubrimos esas necesidades que les hacen falta cuando están mal. Vemos cómo se recupera y que nuestra labora ha sido bastante esencial en esa recuperación», argumenta Nauzet Hernández, justificando y poniendo en valor una de las profesiones más especiales, pero, al mismo tiempo, tan ingrata muchas veces.

Su familia es su gran pasión y su razón de ser y, además, la Unión Deportiva Las Palmas ocupa un lugar importante en su corazón. Un descenso a Segunda División de nuevo que duele en el archipiélago en general y en Gran Canaria en particular, pero con un escudo que estará por encima de todo y de todos hasta la eternidad. Amarillo es su color y Canarias su gran sentir.

«Diría que muy pocos lugares en el mundo lo mejoran. Es un sitio ideal para trabajar, para vivir, para tener una familia… Canarias es un orgullo y está muy bien reflejada de manera internacional», afirma con sinceridad y con emoción.

Este día significativo para todos los canarios y canarias que pueden vivirlo en casa, pero también para los que están más allá de sus fronteras, lo gozará en familia como no podía ser de otra forma.

«Lo celebramos en casa con la familia y no hay nada mejor que eso. Siempre se intentan hacer platos típicos canarios, como podría ser el sancocho con su pella de gofio, sus papas sancochadas, su queso…», relata mientras se le hace la boca agua por la calidad de los productos de la tierra.

«Y ahora al estar casado con una argentina se meten productos de ahí también, que lo que hacen es mejorar la comida canaria. Si ya de por sí es buena, esto lo complementa espectacularmente», añade Nauzet Hernández con esa sonrisa que no puede disimular al acordarse de su mujer.

