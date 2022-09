Jovan Kljajic convence a Jaka Lakovic

La hora de luchar y de reivindicarse para ganarse un puesto en el plantel definitivo del Club Baloncesto Gran Canaria de cara a la temporada 2022-2023 en la Liga Endesa y en la EuroCup.

Tras foguearse lejos de la isla en las últimas dos temporadas en el Surne Bilbao Basket y en el BC Prienai lituano, el futuro de Jovan Kljajic, la perla del vivero claretiano con contrato hasta 2025, apuntaba a una nueva salida por la intención de la dirección deportiva insular capitaneada por Willy Villar, pero, de momento, prosigue en las sesiones de trabajo de Jaka Lakovic y, como comunicó el club amarillo, tiene el dorsal 3 asignadopara este curso en la competición doméstica y en el torneo continental.

De hecho, en una entrevista a este periódico el pasado 17 de junio, Willy Villar reconoció que «ahora mismo Jovan no estaría en esta plantilla de 13, pero es verdad que tiene contrato y estamos buscando una salida en forma de cesión».

« Si no fuese fiable esa salida porque no encontramos un sitio idóneo, siempre se incorporaría. Esta es su casa y su club, pero sí que pensamos que la mejor opción para él sería una cesión, vamos a ver si somos capaces de hacerlo igual que la temporada pasada, ya que jugó muchos minutos y fue bastante bien en una primera liga como Lituania», analizó el profesional de La Isleta.

Al mismo tiempo, el exterior montenegrino, de 20 años y con la condición de cupo tras aterrizar en Gran Canaria en 2016, desveló en una entrevista a este periódico el pasado 31 de mayo que « no hemos hablado nada, no sé aún cuál es mi situación para el año que viene. Lo dejaré en manos de mis agentes, que hablen con el club y ellos me contarán algo pronto».

Lo cierto es que, tras ese plan inicial de que Kljajic, quien firmó 12,4 puntos, 3,6 rebotes, 2,5 asistencias y 6,1 créditos de valoración en la pasada campaña en Lituania, volviera a salir del club, su situación ha variado hasta convencer a Lakovic de alargar el plantel del primer equipo hasta la cifra de 14 jugadores.

Sea por su trabajo diario para llamar la atención del técnico esloveno para un ejercicio que se presenta muy largo o por la ausencia en estas semanas de la pretemporada de los exteriores Andrew Albicy, Nicolás Brussino, AJ Slaughter y Vitor Benite -más estos dos últimos-, el canterano claretiano continúa en la isla y estará presente en los primeros compromisos de preparación del Granca. Sin duda, su presencia es una gran noticia.